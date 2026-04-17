Balassagyarmat, 2026. február 12.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter elõadást tart a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Nógrád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági konferenciáján a balassagya
Gazdaság

Eltűnik Nagy Márton: végleg visszavonul a miniszter, már a Facebook-oldalát is törölte

Pénzcentrum
2026. április 17. 09:40

Visszavonul a politikától Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Péntek reggelre a hivatalos Facebook-oldala is elérhetetlenné vált. A döntés hátterében a 2026-os országgyűlési választások állnak, amelyeken a Fidesz–KDNP vereséget szenvedett, a Tisza Párt pedig kétharmados többséget szerzett - írta a Portfolio.

A miniszter péntek reggelre eltűnt a közösségi médiából. A Nemzetgazdasági Minisztérium az Index megkeresésére hivatalosan is megerősítette, hogy a tárcavezető végleg befejezi politikai pályafutását.

Nagy Márton 2022 májusában lépett hivatalba gazdaságfejlesztési miniszterként, a nemzetgazdasági tárcát pedig 2024 óta irányította. Politikai karrierjének végét a választások eredménye pecsételte meg.

Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA 
Túlbiztosítás
ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik - semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt.

