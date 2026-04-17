Eltűnik Nagy Márton: végleg visszavonul a miniszter, már a Facebook-oldalát is törölte

Visszavonul a politikától Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Péntek reggelre a hivatalos Facebook-oldala is elérhetetlenné vált. A döntés hátterében a 2026-os országgyűlési választások állnak, amelyeken a Fidesz–KDNP vereséget szenvedett, a Tisza Párt pedig kétharmados többséget szerzett - írta a Portfolio.

A miniszter péntek reggelre eltűnt a közösségi médiából. A Nemzetgazdasági Minisztérium az Index megkeresésére hivatalosan is megerősítette, hogy a tárcavezető végleg befejezi politikai pályafutását.

Nagy Márton 2022 májusában lépett hivatalba gazdaságfejlesztési miniszterként, a nemzetgazdasági tárcát pedig 2024 óta irányította. Politikai karrierjének végét a választások eredménye pecsételte meg.

