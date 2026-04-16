Keményen lecsapott a versenyhivatal Forstner Csengére: súlyos milliókba került a posztolós trükközés

Pénzcentrum
2026. április 16. 19:31

Újabb influenszert figyelmeztetett a Gazdasági Versenyhivatal (GVH): több promóciós tartalom esetében is hiányosan tüntette fel Forstner Csenge a bejegyzések reklámjellegét. A mulasztások miatt a GVH Versenytanácsa a népszerű véleményvezért és családi vállalkozását figyelmeztette, valamint belső megfelelési program végrehajtására kötelezte. Ugyanakkor a reklámozott termékeket értékesítő vállalkozásokra, valamint az ügyben érintett influenszer ügynökségre összesen 9 millió forint bírságot szabtak ki.  

A Gazdasági Versenyhivatal 2024 májusában indított versenyfelügyeleti eljárást összesen hat magyar véleményvezérrel és számos hirdető céggel szemben, mivel – egyrészt egy korábbi gyorselemzésre, másrészt további adatokra alapozva – észlelte, hogy az eljárás alá vont influenszerek valószínűsíthetően hiányosan tüntették fel tartalmaik során azok reklámjellegét - erről a hivatal adott ki közleményt.

A most lezárt ügyben Forstner Csenge influenszer, valamint családi vállalkozásának (WeBrand Digital Kft.) kereskedelmi gyakorlatát vizsgálta a GVH. Az eljárásban a véleményvezérrel partnerségben dolgozó influenszer ügynökség (PFR GROUP Hungary Kft. és PFR GROUP International Zrt.) és a reklámokat megrendelő három vállalkozás felelősségét is vizsgálta a nemzeti versenyhatóság.

Az eljárás során összesen 38 közösségi média bejegyzés esetében állapították meg a reklám jelleg hiányos jelölését (31 db), vagy annak teljes hiányát (7 db). Ezen posztok összesen három vállalkozás termékeit és szolgáltatásait érintették.

A GVH Versenytanácsa a jogsértésekkel összefüggésben – eltérő mértékben és összetételben – a véleményvezér és családi vállalkozása, az influenszer ügynökség, valamint a három reklámozó vállalkozás felelősségét is megállapította.

Forstner Csengét és családi vállalkozását figyelmeztetésben részesítette, valamint kötelezte egy belső megfelelési program kialakítására és bevezetésére. Bírságot szabott ki azon bejegyzések esetében, amelyeknél teljes mértékben elmaradt a reklámjelleg jelölése, így a Shein online piactér európai működtetéséért felelős Infinite Styles Services Co., Limited, valamint a L’Oreal Magyarország Kozmetikai Kft. 4-4 millió Ft, míg az influenszer-ügynökség 1 millió Ft bírságok kapott. A három reklámozó vállalkozást megfelelési intézkedések végrehajtására kötelezte a jövőbeli influenszer-marketing tevékenységük jogszerűségének biztosítása érdekében.

A versenyhivatal döntésében iránymutató jelleggel meghatározta a reklámjelölés megfelelő módjait is. Ennek megfelelően az Instagram és TikTok bejegyzések esetében megfelelő:

  • az azok kisérő szövegében az első helyen, minden egyéb szöveget megelőzve feltüntetett magyar nyelvű hashtag, azaz #reklám, vagy #hirdetés;
  • aaz azok kisérő szövegében hashtag nélküli, de első helyen minden egyéb szöveget megelőzve feltüntetett és vizuálisan is kiemelt (hangsúlyos betűméret/szín/háttér) jelölés;
  • vagy az adott közösségi média-felület fizetett hirdetésre utaló beépített címkéje, amennyiben a felület biztosít ilyen lehetőséget a tartalomgyártók számára.

A hivatal fokozott figyelemmel kezeli a hazai véleményvezérek kereskedelmi gyakorlatait, az influenszerek ugyanis jelentős befolyással vannak a fogyasztók szokásaira és ügyleti döntéseire, ezzel azonban fokozott felelősség jár, a marketing előírásokat pedig minden esetben be kell tartani.

A GVH 2023 novemberében online ellenőrzést (sweepet) tartott a hazai influenszerek reklámozási gyakorlatának áttekintése érdekében, melynek során feltárta, hogy mindössze 20%-uk tartja be minden esetben a reklámjelleg feltüntetésére vonatkozó szabályokat. A 2024 májusában indított hat influenszer eljárásból még három van folyamatban, míg a Kása Rolanddal és a Halmi Bencével szemben folytatott eljárásokat már korábban lezárták.
Címlapkép: Getty Images
#internet #bírság #gvh #online #reklám #gazdaság #fogyasztóvédelem #instagram #marketing #szórakozás #gazdasági versenyhivatal #tiktok

