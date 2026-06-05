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Tech

Kiderült, ezek az iPhone-ok mehetnek hamarosan a kukába: meglepő lista szivárgott ki

Pénzcentrum
2026. június 5. 09:46

Az Apple hamarosan bemutatja legújabb, jelentős mesterségesintelligencia-fejlesztésekkel érkező operációs rendszerét, amellyel párhuzamosan több korábbi modell támogatása is véget ér. Az új frissítést már nem kapja meg az iPhone 11-es széria, valamint a második generációs iPhone SE sem - közölte a HVG.

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A hétfőn debütáló új iOS-verzió középpontjában várhatóan az alapjaiban megújított Siri és a különböző, mesterséges intelligenciára épülő funkciók állnak majd, amelyekkel a vállalat igyekszik behozni a piacon felhalmozott lemaradását. Emellett a háttérben is komoly optimalizációkra lehet számítani, amelyek a rendszer korábbi szoftveres hibáit hivatottak javítani, miközben növelik a stabilitást.

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Bár a vállalat hivatalosan csak a bemutatón leplezi le a részleteket, az iparági kiszivárgások alapján szinte biztosra vehető, hogy az új operációs rendszer már nem lesz elérhető az alap iPhone 11, az iPhone 11 Pro és Pro Max, valamint a második generációs iPhone SE modellekre.

Ez azt jelenti, hogy a jövőben kizárólag az iPhone 12 és az annál újabb modellekre lehet majd telepíteni a legfrissebb szoftververziókat. A támogatási körből most kieső telefonok tulajdonosainak ugyanakkor nem kell azonnal lecserélniük a készüléküket, az Apple ugyanis várhatóan még évekig biztosít majd számukra fontos biztonsági frissítéseket.
Címlapkép: Getty Images
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