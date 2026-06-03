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Tech

Rendkívüli újítás Magyarországon: digitális asszisztens válaszol a helyiek kérdéseire egy hazai faluban

Pénzcentrum/MTI
2026. június 3. 08:32

Mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálatot indított Nagyoroszi önkormányzata. A digitális asszisztens jelenleg még tesztüzemben működik, és elsősorban a település honlapján található információkra támaszkodik. A fejlesztők szerint a rendszer később akár telefonos ügyintézést is támogathat, miközben az elérhető tudásbázis folyamatosan bővülhet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szabadon hozzáférhető AI-ügyfélszolgálatot indított Nagyoroszi önkormányzata. A Nógrád vármegyei község új, digitális asszisztense jelenleg még a "tanulás" fázisában van, ismeretei egyelőre a honlapon található információkra vonatkoznak.

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A több mint 1800 lakosú Nagyoroszi önkormányzata még 2023-ban csatlakozott a Munipolis nevű okoskommunikációs platformhoz, amelynek kiterjesztése az új, mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálat.

Dávid Ádám, a projektet vezető alpolgármestere elmondta: a jelenleg chatfelületként elérhető fejlesztés egyelőre tanulási fázisban van, de már most is rendelkezik minden, a település hivatalos honlapján elérhető információval.

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Az alpolgármester ismertetése szerint Nagyoroszi honlapját jelenleg havonta mintegy kétezren látogatják, és bár a szolgáltatás csak nemrég indult, máris mintegy hetven kérdést tettek fel, amelyek közül a rendszer csak kettőre nem tudott válaszolni. Az eddigi visszajelzések alapján a felhasználók elégedettek - tette hozzá.

Dávid Ádám lát arra esélyt, hogy a tesztidőszak sikeressége esetén a szolgáltatást telefonon szóban is igénybe lehet majd venni, és hogy a tapasztalatokra, igényekre reagálva bővítsék az AI által elérhető információk körét.

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Czinger Erik, az eszközt fejlesztő Munipolis hazai vezetője elmondta: a mesterséges intelligenciára épülő ügyfélszolgálat által kezelt információk szinte korlátlanul bővíthetők például jogszabályokkal, eseményekkel, és minél nagyobb egy település, annál hasznosabb egy ilyen megoldás. Bevett gyakorlata van annak is, hogy az AI - felismerve a saját korlátait - a megkeresést automatikusan a legilletékesebb önkormányzati munkatárshoz továbbítsa - mutatott rá.

A szakember kiemelte: bár Magyarországon a cég önkormányzati ügyfelei között Nagyorosziban vezették be először a szolgáltatást, más országokban, például Csehországban, ahol a rendszer régebb óta működik, 2025-ben már százas nagyságrendű önkormányzat használt AI-alapú ügyfélszolgálati megoldást, és ez a szám 2027-re várhatóan a többszörösére emelkedik majd. Mivel a két ország működése, piaca eddig is nagyon sok hasonlóságot mutatott, itthon is dinamikus bővülésre számítanak - tette hozzá.
Címlapkép: Getty Images
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