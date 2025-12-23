2025. december 23. kedd Viktória
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Földszerű bolygók, sziklás exobolygók az űrben. Gyönyörű bolygók kék és vörös színekben csillaguk közelében. A Naprendszer elemei.
Tech

Új szintet lépett a magyar űrkutatás: Kapu Tibor is érintett, ebbe a cégbe tettek milliárdokat

Pénzcentrum
2025. december 23. 07:45

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. teljesítette az Axiom Space-be történő befektetésének első, 30 millió dolláros részletét, míg a fennmaradó 70 millió dollárt 2026 márciusáig kell befizetnie - írja a cég beszámolója alapján a Portfolio.

A 4iG bejelentette, hogy űripari és védelmi leányvállalata tegnap átutalta az Axiom Space-nek a korábban bejelentett 100 millió dolláros befektetés első, 30 millió dolláros részletét. A tranzakció második ütemében esedékes 70 millió dollárt legkésőbb 2026. március 31-ig kell teljesítenie a vállalatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A társaság pénteken közölte, hogy végleges megállapodást kötött a Kapu Tibort az űrbe juttató amerikai céggel. A 4iG közleménye szerint ez mérföldkőnek számít a magyar-amerikai űripari együttműködésben, hiszen ez az első alkalom, hogy magyar vállalat amerikai űripari cégben szerez részesedést.

A befektetéssel a 4iG aktív szerepet vállal az űrkutatási ökoszisztéma fejlesztésében, valamint az alacsony Föld körüli pályán (LEO) létrejövő kereskedelmi alapú űrinfrastruktúra kiépítésében.

Az Axiom Space a kereskedelmi űrutazás és űrinfrastruktúra-fejlesztés egyik globális éllovasa. A vállalat jelentős tapasztalattal rendelkezik a Nemzetközi Űrállomáson végrehajtott küldetések lebonyolításában és az Axiom Station – a világ első kereskedelmi űrállomása – fejlesztésében. A cég innovációs portfóliója a mikrogravitációs kutatásoktól az orbitális adatkommunikációs és adatfeldolgozási megoldásokig terjed.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Magyarok az űrben? KVÍZ!
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #tech #űrutazás #milliárd #technológia #innováció #amerikai egyesült államok #4ig #űr #űrkutatás #kapu tibor

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:29
08:20
07:52
07:45
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 23.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 22.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
2025. december 22.
Ügyeletes gyógyszertár 2025: itt van nyitva patika karácsony és szilveszter alatt, két ünnep között
2025. december 22.
Itt a hatósági feketelista: irtó veszélyesek lehetnek ezek a karácsonyi ajándékok, égősorok - Labubuk is vannak a listán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 23. kedd
Viktória
52. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kész, vége! Megszűnik a Facebook Messenger: íme 9 app, amit csevegésre használhatsz helyette
2
2 hónapja
Egymás után ürülnek a magyar bankszámlák: minden nyom egy irányba vezet, nagy a felfordulás
3
2 hete
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
4
1 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
5
2 hónapja
Te is Gmailt használsz? Azonnal végezd el ezt a beállítást, így támadnak most a csalók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverzió
az a művelet, melynek során az egyik devizanemről egy másik devizanemre történik az átváltás

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 06:29
Leesik az állad: ennyiért keres melósokat a Penny - semmilyen végzettség sem kell a munkához
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 05:21
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
Agrárszektor  |  2025. december 23. 08:17
Jön a nagy havazás? Térképen mutatjuk, hol, mi várható karácsonykor