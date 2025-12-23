Új szintet lépett a magyar űrkutatás: Kapu Tibor is érintett, ebbe a cégbe tettek milliárdokat

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. teljesítette az Axiom Space-be történő befektetésének első, 30 millió dolláros részletét, míg a fennmaradó 70 millió dollárt 2026 márciusáig kell befizetnie - írja a cég beszámolója alapján a Portfolio.

A 4iG bejelentette, hogy űripari és védelmi leányvállalata tegnap átutalta az Axiom Space-nek a korábban bejelentett 100 millió dolláros befektetés első, 30 millió dolláros részletét. A tranzakció második ütemében esedékes 70 millió dollárt legkésőbb 2026. március 31-ig kell teljesítenie a vállalatnak.

A társaság pénteken közölte, hogy végleges megállapodást kötött a Kapu Tibort az űrbe juttató amerikai céggel. A 4iG közleménye szerint ez mérföldkőnek számít a magyar-amerikai űripari együttműködésben, hiszen ez az első alkalom, hogy magyar vállalat amerikai űripari cégben szerez részesedést.

A befektetéssel a 4iG aktív szerepet vállal az űrkutatási ökoszisztéma fejlesztésében, valamint az alacsony Föld körüli pályán (LEO) létrejövő kereskedelmi alapú űrinfrastruktúra kiépítésében.

Az Axiom Space a kereskedelmi űrutazás és űrinfrastruktúra-fejlesztés egyik globális éllovasa. A vállalat jelentős tapasztalattal rendelkezik a Nemzetközi Űrállomáson végrehajtott küldetések lebonyolításában és az Axiom Station – a világ első kereskedelmi űrállomása – fejlesztésében. A cég innovációs portfóliója a mikrogravitációs kutatásoktól az orbitális adatkommunikációs és adatfeldolgozási megoldásokig terjed.

