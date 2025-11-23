Egy újabb invazív faj, az Egyiptomi sáska jelent meg Magyarországon.
Megkóstoltuk Kapu Tibor űrkajáit: na, ezért kulcsfontosságú az űrkutatás az agráriumnak!
Űrkaják kerültek a szerkesztőség asztalára: Kapu Tibor által is fogyasztott liofilizált csirkeleves és bolognai tészta, amelyek elsőre bizarrnak tűntek, de ízben sokakat megleptek. A futurisztikusnak látszó zacskós ételek mögött komoly technológia áll – „ez olyan, mint az instant kávé, csak levesben” – magyarázta Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. A kóstoló nemcsak az űrhajósok mindennapjaira adott ízelítőt, hanem arra is rávilágított, hogyan segíthetik az űrben szerzett tapasztalatok a földi mezőgazdaság jövőjét.
A Nemzetközi Űrállomáson kipróbált ételekből kapott mintákat tesztelt a szerkesztőség: csirkeleves és bolognai tészta került az asztalra. Elsőre futurisztikusnak tűntek, hiszen zacskóban érkeztek, és melegvíz hozzáadásával kellett elkészíteni őket, de sokan pozitívan csalódtak.
Az ételek liofilizálással, vagyis fagyasztva szárítással készültek. Ez a technológia eltávolítja a vizet, így az étel pehelykönnyűvé válik, könnyen szállítható és évekig eltartható.
Ez olyan, mint az instant kávé, csak levesben
- magyarázta Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője a videóban. Túrázók, hegymászók is gyakran használnak hasonló termékeket, hiszen kis helyet foglalnak, és forró vízzel pillanatok alatt fogyaszthatóvá válnak.
Ez az eljárás azért jó, mert minden olyan illatanyag, aromaanyag, tápanyag megmarad benne, ami miatt egy ételt szeretni lehet, víz viszont nincsen benne.
A csirkeleves illatra kellemes volt, kinézetre viszont kevésbé.
Nagymamám vasárnapi húslevese elsírná magát tőle
– hangzott el a kóstolás előtt, és valóban, a látvány inkább egy sűrű, kásás főzelékre emlékeztetett. Az íz azonban pozitív meglepetést okozott: sokkal jobb volt, mint amilyennek látszott. Többen kiemelték, hogy a zöldségek markáns ízt adtak, és bár a textúra szokatlan volt, összességében vállalható fogásnak bizonyult.
A bolognai tészta már megosztóbbnak bizonyult. Többen pörköltként azonosították, mások szerint inkább egy kollégista első próbálkozására emlékeztetett.
Az olaszok hadat üzennek a Nemzetközi Űrállomásnak ezek után
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
– jegyezte meg Braumnmüller Lajos, utalva arra, hogy az ételnek kevés köze volt az eredeti olasz klasszikushoz. A paradicsom íze alig érződött, a tészta pedig inkább szikkadt darabokra hasonlított, mint frissen főzött fogásra.
Az ételeken túl
De a videóban szó volt arról is, miért ment Kapu Tibor az űrbe. A Marsról és a növénytermesztési kísérletekről Farkas Alexandra, az Agrárszektor szerkesztője beszélt a videóban. Ő így magyarázta, miért kulcsfontosságúak ezek a kutatások:
Nyilvánvaló az, hogy az emberiség szeretne egy idő után eljutni a Holdra, vagy akár a Marsra, és hosszabb távon ott is maradni. Ahhoz viszont elengedhetetlen, hogy ott termeljünk meg élelmiszereket, mivel nem tudunk olyan mennyiségű zacskós élelmiszert elvinni, amennyi kellene erre a hosszú útra.
Majd részletesen kifejtette, milyen kihívásokkal kell szembenézni:
Az űrállomáson teljesen mások a fényviszonyok, sokszor óránként változik a fény és a sötétség. Nagyon kevés talaj áll rendelkezésünkre, és a mikrogravitációs környezetben minden teljesen máshogy működik. Egy csírázási folyamat is máshogy zajlik, másképp nő a levél, más lesz a gyümölcstermelés folyamata. Kapu Tibor is ilyen kísérleteket végzett fent az űrben: ezer magot vitt magával, és az volt a feladata, hogy ezeket kicsíráztassa.
A marsi talajban rengeteg veszélyes anyag van, ezért a tudósok nem is talajnak, hanem regolitnak hívják. Ha oda ültetnénk egy növényt, az nem tudna megfelelően kicsírázni, mert mérgező anyagokat szívna magába. Ezért szükség lesz arra, hogy baktériumokat vigyünk magunkkal, amelyek segítenek majd a termesztésben.
Csirkeleves - Bolognai 3:3
A szerkesztőség végső értékelése szerint az űrkaják egyszerre furcsák és izgalmasak: nem gasztronómiai élményt nyújtanak, hanem bepillantást az űrutazás mindennapjaiba. Bár a leves és a bolognai nem vált senki kedvenccé, a kóstoló élménye megmutatta, milyen kihívásokkal kell szembenézniük az űrhajósoknak, és hogyan formálhatja át az űrkutatás a földi mindennapokat.
Végre elindulhat a horvátországi kapcsolattal tervezett, M60-ás gyorsforgalmi út kiépítése, miközben az M7-es bővítésével jelentősen csökkentenék a torlódások esélyét.
A Pénzcentrum 2025. november 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
2023-ban 472 ember vesztette életét közúti balesetben Magyarországon, ami egymillió lakosra vetítve 49 halálos áldozatot jelent.
Kékestetőn és Dobogókőn már pénteken megindult a hó gyarapodása, míg a Balaton környéke és a Dunántúl jelentős része vékony fehér lepelbe öltözött.
Kritikus a helyzet a magyarok egyik kedvenc téli üdülőhelyén: többen meghaltak az időjárási katasztrófa miatt
Vietnámban napok óta tartó heves esőzések, áradások és földcsuszamlások következtében legalább 55 ember életét vesztette,
Jelentős havazás az osztrák síterepeken: 10-30 centiméter friss hó hullott az elmúlt két napban, ami lehetővé tette számos síterep megnyitását vagy bővítését.
Szombat délelőttől újabb csapadékzóna érkezik délről, amely a Tiszántúl egy részének kivételével havazást hoz
A Pénzcentrum 2025. november 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Magyarországon már 40% nem engedhet meg magának egyhetes nyaralást. Miért ilyen rossz a helyzet nálunk? A CHART by Pénzcentrum bemutatja az okokat és az európai...
Az erdőgazdálkodó a közösségi médiában tette közzé a lakosság és a kirándulók tájékoztatását a közelgő korlátozásokról.
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
Vietnam ismét a legjobb ár-érték arányú hosszú távú úti célként szerepel egy friss utazási toplistán, és nem véletlenül.
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
Ahogy közeledik a síszezon, egyre több magyar család számolgatja, mennyibe kerülne egy gyors, hosszú hétvégés kiruccanás a hegyekbe.
Szombat délelőttig akár 15 centiméteres hó is hullhat a Bakonyban és az Északi-középhegység magasabb részein
Lengyelországban hivatalosan is megkezdődött a 2025/2026-os szezon: rengetegen várták már.
Október 12-től fokozatosan élesedik, de az Európai Unió már régóta tervezte az új határregisztrációs rendszer bevezetését a schengeni övezet külső határain.
A Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat 45 főt érintő csoportos létszámleépítést jelentett be,
A Pénzcentrum 2025. november 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jelentős havazás várható a Dunántúlon és az északi hegyvidékeken, miközben délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék az országba.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.