Rém hiteles csalás terjed, még a beépített védelmet is kicselezi a legújabb átverés: így próbálják meg kifosztani a magyarokat
Új e-mailes átveréssel próbálják megszerezni magyarok Gmail-felhasználók személyes adatait: a csalók ezúttal a tajkártya lejáratára hivatkozva próbálkoznak, írja a HVG a G Data alapján.
Újabb átveréssel próbálkoznak a bűnözők, hogy megszerezzék magyar állampolgárok érzékeny adatait. A cég szerint a csalók olyan e-maileket küldenek a Gmail-felhasználóknak, amelyek első ránézésre hivatalosnak tűnnek, és azt állítják, hogy az érintett tajkártyája hamarosan lejár.
A levélben a csalók azt hangsúlyozzák, hogy a lejárat miatt nem lesz lehetséges a térítésmentes egészségügyi ellátás igénybevétele, a receptek kiváltása, a táppénz igénylése, valamint az Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése.
A G Data felhívja a figyelmet, hogy a Gmail spamszűrője még nem ismeri fel ezt az új csaló levelet, így valószínűleg a beérkező levelek közé érkezik. Már az is árulkodó, hogy a tajkártyának nincs lejárati dátuma, tehát lejárni sem tud.
A levélben szereplő hivatkozásra kattintva a felhasználó egy .com végződésű oldalra kerül, miközben a magyar közigazgatási szervek mindig a .hu domainvégződést használják. Az oldalon a személyes adatokat, tajszámot, és egy minimális összeg befizetését is kérik – a csalók így komolyabb kárt is okozhatnak, mint azt a felhasználó elsőre gondolná.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az ilyen e-maileknél különösen fontos a körültekintés, mert a csalók elsősorban az áldozatok hiszékenységére és figyelmetlenségére támaszkodnak, hogy kárt okozzanak.
