Rém hiteles csalás terjed, még a beépített védelmet is kicselezi a legújabb átverés: így próbálják meg kifosztani a magyarokat

Pénzcentrum
2026. március 17. 12:29

Új e-mailes átveréssel próbálják megszerezni magyarok Gmail-felhasználók személyes adatait: a csalók ezúttal a tajkártya lejáratára hivatkozva próbálkoznak, írja a HVG a G Data alapján.

Újabb átveréssel próbálkoznak a bűnözők, hogy megszerezzék magyar állampolgárok érzékeny adatait. A cég szerint a csalók olyan e-maileket küldenek a Gmail-felhasználóknak, amelyek első ránézésre hivatalosnak tűnnek, és azt állítják, hogy az érintett tajkártyája hamarosan lejár.

A levélben a csalók azt hangsúlyozzák, hogy a lejárat miatt nem lesz lehetséges a térítésmentes egészségügyi ellátás igénybevétele, a receptek kiváltása, a táppénz igénylése, valamint az Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése.

A G Data felhívja a figyelmet, hogy a Gmail spamszűrője még nem ismeri fel ezt az új csaló levelet, így valószínűleg a beérkező levelek közé érkezik. Már az is árulkodó, hogy a tajkártyának nincs lejárati dátuma, tehát lejárni sem tud.

A levélben szereplő hivatkozásra kattintva a felhasználó egy .com végződésű oldalra kerül, miközben a magyar közigazgatási szervek mindig a .hu domainvégződést használják. Az oldalon a személyes adatokat, tajszámot, és egy minimális összeg befizetését is kérik – a csalók így komolyabb kárt is okozhatnak, mint azt a felhasználó elsőre gondolná.

Az ilyen e-maileknél különösen fontos a körültekintés, mert a csalók elsősorban az áldozatok hiszékenységére és figyelmetlenségére támaszkodnak, hogy kárt okozzanak.
#tech #csalás #internet #biztonság #adatvédelem #kiberbűnözés #csalók #adathalász #taj-kártya #adathalászat #kiberbiztonság #áldozatok

