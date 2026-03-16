Te is kaptál ilyen üzenetet nemrég a telefonodra? Rém hitelesnek tűnik, de rá ne kattints, sok pénzed bánhatja!

Egy különösen gyanús, közlekedési bírságról szóló üzenet kezdett terjedni a napokban, amely első ránézésre hivatalos értesítésnek tűnik, valójában azonban nagy eséllyel csalási kísérlet áll a háttérben – derül ki egy, a Pénzcentrumnak küldött olvasói levélből.

Az utóbbi időben több csalási kísérletről is beszámoltunk, amelyek az MVM, a Magyar Posta, streaming szolgáltatók vagy egyéb más szolgáltatók nevében próbáltak pénzt kicsalni a gyanútlan magyaroktól. A módszerek egyre kifinomultabbak, és most egy újabb, különösen megtévesztő próbálkozás terjed.

A mostani eset első ránézésre különösen riasztó: a szokásos magyartalan megfogalmazások helyett ez egy ékezetekkel operáló, jól központozott, első ránézésre hihető szöveg, amely valóban közlekedési bírságról szóló értesítésnek tűnik. Az üzenet szerint a címzett járművével szabálysértést követtek el, és a bírságot három napon belül rendezni kell egy megadott linken.

Mint látható, alább látható, a felszólításnak valóban hivatalos hangvétele van, amely egy sürgető határidőt nevez meg, és jogi következményeket helyez kilátásba annak elmulasztása esetén.

iMessage üzenetben próbálkoznak.

Van azonban egy fontos részlet, ami azonnal lebuktatja a csalókat: ez nem hagyományos SMS, hanem iMessage-ben érkezett üzenet, ráadásul nem telefonszámról, hanem egy teljesen ismeretlen, ázsiai hangzású e-mail címről, iCloud-fiókon keresztül. Hivatalos szervek ilyen módon biztosan nem kommunikálnak.

A szövegben szereplő link is gyanús, és az is intő jel, hogy az üzenet válaszadásra („1”-es számmal) próbálja rávenni a felhasználót, ami egy tipikus trükk az interakció kikényszerítésére. Az ilyen hivatkozások gyakran adathalász oldalakra vezetnek, ahol bankkártyaadatokat vagy más érzékeny információkat próbálnak megszerezni.

A kiberbiztonsági szakértő tanácsai

Tavaly novemberben interjút készítettünk Weismüller Gáborral, a Magyar Bankszövetség Csalás Elleni Munkacsoportjának vezetőjével, aki arról beszélt, hogy az elektronikus visszaélések száma a tavalyi évben közel 38 százalékkal nőtt. A beszélgetés során a szakértő kiemelte azt is, hogy a sikeres csalások elsöprő mennyiségben az ügyfelek óvatlansága miatt következnek be.

Weismüller Gábor akkor szinte az összes létező magyarországi csalástípusról beszélt, valamint arról is, mi a teendő, ha csalás áldozatává válunk – ezen túl pedig természetesen további tanácsokat is megosztott azzal kapcsolatban, hogyan előzhetjük meg azt, hogy megtörténjen a baj. Az interjú IDE kattintva olvasható el.