2026. március 16. hétfő Henrietta
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A mobile phone in the hands of a girl. A young woman in a black T-shirt is holding a phone. The fraudster sends an email message. The work of a freelancer, businessman. The wife checks messages and notifications on social networks. Wir
Tech

Te is kaptál ilyen üzenetet nemrég a telefonodra? Rém hitelesnek tűnik, de rá ne kattints, sok pénzed bánhatja!

Pénzcentrum
2026. március 16. 17:30

Egy különösen gyanús, közlekedési bírságról szóló üzenet kezdett terjedni a napokban, amely első ránézésre hivatalos értesítésnek tűnik, valójában azonban nagy eséllyel csalási kísérlet áll a háttérben – derül ki egy, a Pénzcentrumnak küldött olvasói levélből.

Az utóbbi időben több csalási kísérletről is beszámoltunk, amelyek az MVM, a Magyar Posta, streaming szolgáltatók vagy egyéb más szolgáltatók nevében próbáltak pénzt kicsalni a gyanútlan magyaroktól. A módszerek egyre kifinomultabbak, és most egy újabb, különösen megtévesztő próbálkozás terjed.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mostani eset első ránézésre különösen riasztó: a szokásos magyartalan megfogalmazások helyett ez egy ékezetekkel operáló, jól központozott, első ránézésre hihető szöveg, amely valóban közlekedési bírságról szóló értesítésnek tűnik. Az üzenet szerint a címzett járművével szabálysértést követtek el, és a bírságot három napon belül rendezni kell egy megadott linken.

Mint látható, alább látható, a felszólításnak valóban hivatalos hangvétele van, amely egy sürgető határidőt nevez meg, és jogi következményeket helyez kilátásba annak elmulasztása esetén. 

Van azonban egy fontos részlet, ami azonnal lebuktatja a csalókat: ez nem hagyományos SMS, hanem iMessage-ben érkezett üzenet, ráadásul nem telefonszámról, hanem egy teljesen ismeretlen, ázsiai hangzású e-mail címről, iCloud-fiókon keresztül. Hivatalos szervek ilyen módon biztosan nem kommunikálnak.

A szövegben szereplő link is gyanús, és az is intő jel, hogy az üzenet válaszadásra („1”-es számmal) próbálja rávenni a felhasználót, ami egy tipikus trükk az interakció kikényszerítésére. Az ilyen hivatkozások gyakran adathalász oldalakra vezetnek, ahol bankkártyaadatokat vagy más érzékeny információkat próbálnak megszerezni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A kiberbiztonsági szakértő tanácsai

Tavaly novemberben interjút készítettünk Weismüller Gáborral, a Magyar Bankszövetség Csalás Elleni Munkacsoportjának vezetőjével, aki arról beszélt, hogy az elektronikus visszaélések száma a tavalyi évben közel 38 százalékkal nőtt. A beszélgetés során a szakértő kiemelte azt is, hogy a sikeres csalások elsöprő mennyiségben az ügyfelek óvatlansága miatt következnek be.

 Weismüller Gábor akkor szinte az összes létező magyarországi csalástípusról beszélt, valamint arról is, mi a teendő, ha csalás áldozatává válunk – ezen túl pedig természetesen további tanácsokat is megosztott azzal kapcsolatban, hogyan előzhetjük meg azt, hogy megtörténjen a baj. Az interjú IDE kattintva olvasható el.
Címlapkép: Getty Images
#tech #csalás #bankkártya #internet #biztonság #kiberbűnözés #sms #csalók #adathalászat #kiberbiztonság #internetes csalások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 16. hétfő
Henrietta
12. hét
Március 16.
A magyar zászló és címer napja
Tech legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjelőírás
a naptári évben fizetendő biztosítási díj összege. Alacsonyabb, mint az állománydíj), mert az év közben megkötött szerződések díjelőírásaiban csak annyi havi díj szerepel, amennyi a megkötéstől az év végéig még hátravan.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
