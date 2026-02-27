2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
6 °C Budapest
Homlokát megérintő, homlokát megérintő nő, aki vásárlás közben online csalást valósít meg laptopjával a képernyőre nézve
Tech

Sok magyar itt bukja el a pénzét: elképesztő számok jöttek a legnépszerűbb oldalról

Pénzcentrum
2026. február 27. 06:25

A közösségi médiából induló pénzügyi csalások továbbra is komoly veszélyt jelentenek a magyar felhasználókra. Egy friss jelentés szerint 2025-ben a bejelentett esetek közel fele a Facebookhoz köthető, miközben globálisan új platformok is egyre nagyobb szerepet kapnak.

Magyarországon továbbra is a Facebook jelenti a csalások egyik legfőbb kiindulópontját. A Revolut legfrissebb, negyedik Fogyasztóvédelmi és pénzügyi bűnözési jelentése szerint 2025-ben a hazai ügyfelek által jelentett csalások 47 százaléka erről a platformról indult.

Nemzetközi szinten ugyanakkor átrendeződés figyelhető meg. A bank adatai alapján a csalások egyre inkább a privát, titkosított üzenetküldő alkalmazások felé tolódnak. Az átutalásos csalások leggyorsabban növekvő forrása a Telegram: az innen induló esetek száma 233 százalékkal emelkedett. Ma már a jelentett csalások 21 százaléka ehhez a platformhoz köthető.

A jelentés szerint a felhasználók sokszor biztonságosnak érzékelik a titkosított alkalmazásokat, az anonimitás azonban – amelyet a szolgáltatók funkcióként hangsúlyoznak – a csalók számára is kedvező terepet biztosít. Különösen az összetett megtévesztések terjednek itt gyorsan: világszerte az álláscsalások 58 százaléka már a Telegramról ered.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár a trendek változnak, a Meta platformjai továbbra is meghatározó szereplők. A Revolutnak globálisan jelentett csalások 44 százaléka köthető ezekhez az oldalakhoz, és ez már a negyedik egymást követő jelentési időszak, amikor a vállalat ilyen arányban szerepel a statisztikákban.

A TikTok esetében egyelőre alacsonyabb a volumen, de az innen származó csalások aránya egy év alatt hatszorosára nőtt, ami újabb kockázati tényezőre utal.

A módszerek közül továbbra is a vásárlási csalások a leggyakoribbak. Arányuk viszonylag stabil, ugyanakkor 2025-ben világszerte jelentősen megugrott az álláscsalások száma: az esetek közel háromszorosára emelkedtek, és már az összes csalás 22 százalékát adják.

Magyarországon a vásárlási csalások különösen dominánsak: a bejelentett esetek 71 százaléka ebbe a kategóriába tartozott 2025-ben.

A jelentés arra is kitér, hogy a jelenség mögött komoly pénzügyi ösztönzők állhatnak. Egy közelmúltbeli kutatás szerint a közösségimédia-vállalatok 2025-ben becslések alapján 4,4 milliárd euró bevételt értek el európai felhasználókat célzó csaló hirdetésekből. Magyarországon ez az összeg 48 millió euróra tehető.

A Revolut a számok ismeretében szigorúbb szabályozást sürget. Álláspontjuk szerint az online platformokat kötelezni kellene az adatmegosztási rendszerekben való részvételre, hogy hatékonyabban lehessen fellépni a digitális csalásokkal szemben. Emellett a bank saját megelőző intézkedéseit is hangsúlyozta a fogyasztók védelme érdekében.
Címlapkép: Getty Images
#tech #csalás #bank #facebook #kiberbűnözés #online #fogyasztóvédelem #revolut #tiktok #internetes csalások

