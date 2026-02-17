A 2026-os cortinai téli olimpia egyik váratlan közösségimédia-sztárja nem sportoló, hanem egy 61 éves glasgow-i jégtechnikus.
Fontos bejelentést tett a Meta: megszűnhet a Messenger?
Április 15-től megszűnik a Meta Messenger böngészős felületének egyik fontos eleme, a messenger.com oldal. A felhasználókat már most figyelmeztető üzenet fogadja a belépéskor, amely szerint a webes felület a megadott dátum után nem lesz elérhető.
A döntés elsősorban azokat érinti, akik a Facebooktól függetlenül, kizárólag a böngészőben használták az üzenetküldőt. A tájékoztatás alapján a beszélgetések a jövőben a mobilalkalmazásban vagy a Facebook felületén folytathatók majd.
A megszűnő oldal sokak számára kényelmes megoldást jelentett, mivel külön, letisztult felületen lehetett csevegni a közösségi oldal zavaró értesítései nélkül. Bár a funkció teljesen nem tűnik el, egy hasonló elérés továbbra is megmarad a facebook.com/messages aloldalon, azonban ezen a felületen a Facebook értesítései és egyéb elemei is jelen vannak.
Az egyelőre nem egyértelmű, hogy a változás miként érinti azt a korábbi lehetőséget, amely szerint a felhasználók Facebook-fiók nélkül is létrehozhattak Messenger-hozzáférést. A rendszer által felkínált további információk jelenleg részben a Windowsra készült Messenger alkalmazás megszűnéséről szóló oldalra irányítanak, ami további bizonytalanságot okoz a pontos jövőbeli működéssel kapcsolatban.
A lépés jól illeszkedik a Meta azon stratégiájába, amely a kommunikációs funkciókat egyre inkább a mobilalkalmazásokba és a Facebook integrált felületeibe tereli, miközben a különálló, csak csevegésre fókuszáló webes megoldások szerepe fokozatosan csökken.
Ez az elrendezés ellentmond a galaxisunkban és saját naprendszerünkben is megfigyelhető mintának.
Egyetlen kiszivárgott jelszó ma már nem csak egy fiókot veszélyeztet – akár az összes többihez is hozzáférést biztosíthat a támadóknak
A miniszterelnök emellett felgyorsítaná a gyermekek közösségi média használatára vonatkozó új korlátozások bevezetését is.
Mielőtt új telefon vásárlásán gondolkodna, érdemes ellenőrizni az akkumulátor állapotát a Beállítások menüben.
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén
"Nehéz megválaszolni, hogyan tudunk hosszú távon úgy együttműködni egy géppel, hogy közben megőrizzük a saját értékeinket" - állítja Rab Árpád jövőkutató, aki összességében mégis rendkívül...
Kína leghatalmasabb cégei éppen olyat csinálnak, amire mindenki felkapja a fejét: ha ezt tető alá hozzák, az nagyon kemény lesz
Kínai technológiai óriások új mesterséges intelligencia modelljei elég keményen odacsapnak a nyugatiaknak.
Akár a globális éves árbevétel 6 százalékáig terjedő bírságot is kiszabhatnak, ha nem változtat a platform.
Stratégiai együttműködés keretében a Yettel az év második felétől vezetékes internetszolgáltatást indít a 4iG tulajdonában lévő 2Connect nagykereskedelmi hálózatán.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
Magyarország helyzetét az európai digitális átállásban vegyes kép jellemzi.
Bejelentette a Microsoft: rengeteg Windows-tulaj kap ajándékot, igényelni se kell, automatikusan jár
A hat sebezhetőség közül három nyilvánosan is ismert volt, ami azt jelenti, hogy már létezhetnek hozzájuk kapcsolódó támadási módszerek az interneten.
Meglepő lépésre készül a Chat GPT: minden megváltozhat, amit eddig a mesterséges intelligenciáról tudtunk
A rendszer a beszélgetések témája, a korábbi csevegések és a felhasználó hirdetésekkel kapcsolatos interakciói alapján választja ki.
Jelentős újítással bővült a Digitális Állampolgár szolgáltatás: a felhasználók mostantól számítógépről vagy laptopról is elindíthatják a digitális aláírási folyamatot.
Egyre gyakoribbak a durva árvizek Magyarországon: meglepő felfedezést tettek magyar kutatók - ez lehet az oka
Miközben a folyók lassan, de kitartóan változnak, ugyanaz a mérnöki beavatkozás eltérő következményekkel járhat különböző medertípusokon.
A csalók egyre gyakrabban vetik be a mesterséges intelligenciát, hogy hitelesebbnek tűnjenek, ami megnehezíti az online átverések felismerését
Elképesztő dologra jöttek rá magyar kutatók: rengeteg ember egészsége lehet most veszélyben - ez az oka
A kutatók fontos különbséget azonosítottak a meleg és a hideg időjárás hatásmechanizmusa között.
A hatóság vagyonvisszaszerzés keretében lefoglalta a csalók autóját, majd gyanúsítottként hallgatta ki a 39 és 19 éves elkövetőket.
A kormány fontolóra vette, hogy teljesen megtiltsa a közösségi média használatát a 15 év alattiaknak.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén