Fontos bejelentést tett a Meta: megszűnhet a Messenger?

Április 15-től megszűnik a Meta Messenger böngészős felületének egyik fontos eleme, a messenger.com oldal. A felhasználókat már most figyelmeztető üzenet fogadja a belépéskor, amely szerint a webes felület a megadott dátum után nem lesz elérhető.

A döntés elsősorban azokat érinti, akik a Facebooktól függetlenül, kizárólag a böngészőben használták az üzenetküldőt. A tájékoztatás alapján a beszélgetések a jövőben a mobilalkalmazásban vagy a Facebook felületén folytathatók majd.

A megszűnő oldal sokak számára kényelmes megoldást jelentett, mivel külön, letisztult felületen lehetett csevegni a közösségi oldal zavaró értesítései nélkül. Bár a funkció teljesen nem tűnik el, egy hasonló elérés továbbra is megmarad a facebook.com/messages aloldalon, azonban ezen a felületen a Facebook értesítései és egyéb elemei is jelen vannak.

Az egyelőre nem egyértelmű, hogy a változás miként érinti azt a korábbi lehetőséget, amely szerint a felhasználók Facebook-fiók nélkül is létrehozhattak Messenger-hozzáférést. A rendszer által felkínált további információk jelenleg részben a Windowsra készült Messenger alkalmazás megszűnéséről szóló oldalra irányítanak, ami további bizonytalanságot okoz a pontos jövőbeli működéssel kapcsolatban.

A lépés jól illeszkedik a Meta azon stratégiájába, amely a kommunikációs funkciókat egyre inkább a mobilalkalmazásokba és a Facebook integrált felületeibe tereli, miközben a különálló, csak csevegésre fókuszáló webes megoldások szerepe fokozatosan csökken.