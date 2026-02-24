Az egyik legérdekesebb funkció a beépített arcfelismerő rendszer, amely az Apple Face ID technológiájához hasonló elven működhet.
Teljesen leállt a Simple, nem működik több funkció: ne így vegyél most jegyet vagy bérletet!
Ma reggel szolgáltatáskiesés történt a Simple alkalmazásban, amely miatt több funkció is átmenetileg elérhetetlenné vált. A hiba következtében a felhasználók nem tudnak közlekedési jegyeket vásárolni az applikáción keresztül - jelentette a 24.hu.
A tapasztalatok szerint a technikai probléma kifejezetten a közösségi közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatásokat érinti. Jelenleg nem lehetséges a BKK-mobiljegyek és a MÁV-bérletek megvásárlása, továbbá az általános mobiljegy funkció sem használható.
Az alkalmazás a hiba pontos okáról nem közöl részleteket, csupán szolgáltatáskiesésre hivatkozva jelzi, hogy az érintett menüpontok nem üzemelnek. Az üzemzavarral kapcsolatban az ügyfélszolgálat egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást.
A feltöltőkártyás felhasználók átlagosan havi 28 perc hanghívást indítanak, ami csupán tizede a havidíjasok átlagos hívásforgalmának.
Az eset rávilágít azokra a kockázatokra, amelyekkel a technológiai cégeknek kell szembenézniük, amikor saját AI-eszközeiket integrálják az éles infrastruktúra üzemeltetésébe.
Nagyarányú vezetőváltás zajlik a Microsoft játéküzletágánál.
Te is használsz ChatGPT-t? Most közölték róla, ilyen reklámokkal lesz tele hamarosan - sokan nem fognak örülni
A ChatGPT jelenleg a világ egyik leglátogatottabb weboldala.
Az Internet Hotline a digitális védőháló részeként elsősorban az interneten elérhető konkrét tartalmak, és az azokra mutató pontos hivatkozások ismeretében tud segítséget nyújtani az áldozatoknak.
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
A legtöbb kibertámadás ma már nem úgy kezdődik, hogy a hackerek egy ritka technikai hibát keresnek egy programban.
A Malibu 2 kódnevű eszköz egészségügyi és AI-funkciókat kaphat, de kemény verseny vár rá.
Bár a DÁP fejlesztői már tavaly áprilisban bejelentették, hogy kijavították a külföldi telefonszámokkal kapcsolatos hibát, a probléma továbbra is fennáll.
A szakember kiemelte, hogy a mai nyelvtanulók komolyabban veszik a tanulást, mint a korábbi generációk.
A Nobel-díjas kutató a 169. helyen végzett, Jeff Bezos és Bill Gates társaságában szerepel a rangsorban.
Elképesztő újdonságok az Apple-től: olyan eszközök jönnek, amelyek megváltoztathatják a mindennapjainkat
Az Apple is AI-forradalmat indít: új AirPods és okosszemüveg is érkezik majd az iPhone felhasználóknak.
A felhasználókat már most figyelmeztető üzenet fogadja a belépéskor, amely szerint a webes felület a megadott dátum után nem lesz elérhető.
A gyanú szerint a szóban forgó platformok mesterséges intelligenciával generált, gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló anyagokat terjesztenek.
Ez az elrendezés ellentmond a galaxisunkban és saját naprendszerünkben is megfigyelhető mintának.
Egyetlen kiszivárgott jelszó ma már nem csak egy fiókot veszélyeztet – akár az összes többihez is hozzáférést biztosíthat a támadóknak
A miniszterelnök emellett felgyorsítaná a gyermekek közösségi média használatára vonatkozó új korlátozások bevezetését is.
Mielőtt új telefon vásárlásán gondolkodna, érdemes ellenőrizni az akkumulátor állapotát a Beállítások menüben.
