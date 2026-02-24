2026. február 24. kedd Mátyás
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Depressziós fiatal nő nézi a mobiltelefonját
Tech

Teljesen leállt a Simple, nem működik több funkció: ne így vegyél most jegyet vagy bérletet!

Pénzcentrum
2026. február 24. 07:47

Ma reggel szolgáltatáskiesés történt a Simple alkalmazásban, amely miatt több funkció is átmenetileg elérhetetlenné vált. A hiba következtében a felhasználók nem tudnak közlekedési jegyeket vásárolni az applikáción keresztül - jelentette a 24.hu.

A tapasztalatok szerint a technikai probléma kifejezetten a közösségi közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatásokat érinti. Jelenleg nem lehetséges a BKK-mobiljegyek és a MÁV-bérletek megvásárlása, továbbá az általános mobiljegy funkció sem használható.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az alkalmazás a hiba pontos okáról nem közöl részleteket, csupán szolgáltatáskiesésre hivatkozva jelzi, hogy az érintett menüpontok nem üzemelnek. Az üzemzavarral kapcsolatban az ügyfélszolgálat egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást.
Címlapkép: Getty Images
#bkk #MÁV #tech #mobilalkalmazás #közösségi közlekedés #leállás #hiba #simple #szolgáltatás #jegyvásárlás #alkalmazás #otp simple #bkk mobiljegy

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:30
08:15
07:47
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 24.
Térdre kényszerül a magyar kiskereskedelem: a kisboltok sorra buknak, a diszkontok mindent letarolnak
2026. február 23.
Nyakunkon a totális lakáskatasztrófa: döbbenetesen sok magyart érint, ebből még baj lesz
2026. február 23.
Ezek a legjobb városi autók 2026-ban: tényleg nem lehet velük melléfogni, ha budapesti rohangálós kocsi kell?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 24. kedd
Mátyás
9. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
2
4 hete
Stumpf-Biró Balázs: mai életünk fenntarthatatlan, ha így megy tovább, a COVID idejének sokszorosára állhat le a világ
3
2 hónapja
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
2 hete
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
5
3 hete
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompetencia
a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 07:05
Kiadták a riasztást: zápor, zivatar is lehet ma, mutatjuk, hol várd az égi áldást
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 07:02
Lízing vagy autóhitel? Mutatjuk, melyik éri meg jobban 2026-ban: így juthatsz önerő nélkül álmaid kocsijához
Agrárszektor  |  2026. február 24. 08:14
Jön a vihar: 4 megyére már figyelmeztetést kellett kiadni
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel