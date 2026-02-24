Teljesen leállt a Simple, nem működik több funkció: ne így vegyél most jegyet vagy bérletet!

Ma reggel szolgáltatáskiesés történt a Simple alkalmazásban, amely miatt több funkció is átmenetileg elérhetetlenné vált. A hiba következtében a felhasználók nem tudnak közlekedési jegyeket vásárolni az applikáción keresztül - jelentette a 24.hu.

A tapasztalatok szerint a technikai probléma kifejezetten a közösségi közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatásokat érinti. Jelenleg nem lehetséges a BKK-mobiljegyek és a MÁV-bérletek megvásárlása, továbbá az általános mobiljegy funkció sem használható.

Az alkalmazás a hiba pontos okáról nem közöl részleteket, csupán szolgáltatáskiesésre hivatkozva jelzi, hogy az érintett menüpontok nem üzemelnek. Az üzemzavarral kapcsolatban az ügyfélszolgálat egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást.