Indul a mandula: ennyibe fognak kerülni az új Samsung Galaxy S26 mobilok Magyarországon

Február 25-én, a Galaxy Unpacked eseményen hivatalosan is bemutatkozott a Samsung új csúcsszériája, a Galaxy S26 termékcsalád. A gyártó nyilvánosságra hozta a magyarországi árakat és a választható tárhelyváltozatokat is. Ezekből kiderül, hogy bizonyos modellekért többet kell fizetnünk, mint tavaly, ugyanakkor az előrendelők kedvezményekre számíthatnak - közölte a 24.hu.

Az alapmodellnek számító Galaxy S26 esetében a gyártó idén már megszüntette a 128 gigabájtos verziót, így a kínálat a 256 gigabájtos tárhellyel indul. Ez a változat 419 990 forintba kerül, ami 10 ezer forintos áremelkedést jelent a tavalyi, azonos tárhellyel szerelt elődhöz képest. Ezzel szemben az 512 gigabájtos modell ára változatlan maradt, ezért 499 990 forintot kérnek. Mindkét változat 12 GB rendszermemóriával érkezik.

A nagyobb kijelzővel rendelkező S26+ esetében jelentősebb drágulás tapasztalható. A 256 gigabájtos modell ára 519 990 forint, ami 20 ezer forinttal több, mint tavaly. Az 512 gigabájtos verzióért 599 990 forintot kell fizetni, ami 50 ezer forintos felárat jelent az egy évvel ezelőtti árhoz képest.

A széria csúcsát jelentő Galaxy S26 Ultra indulóára nem változott: a 256 gigabájtos változat továbbra is 599 990 forintba kerül. A nagyobb tárhelyeknél azonban itt is emelkedtek az árak: az 512 gigabájtos modell 679 990 forint (+10 ezer forint), míg a maximális, 1 terabájtos változat 799 990 forintba kerül. Ez utóbbi 30 ezer forintos áremelkedést jelent. Fontos változás, hogy az 1 terabájtos modell idén már Európában is 16 GB rendszermemóriával kerül a boltokba.

Az új készülékek február 25-től március 10-ig rendelhetők elő. Ebben az időszakban a gyártó a választott modellhez képest kétszer akkora tárhelyet biztosít változatlan áron. Kiemelt ajánlatként a Galaxy S26 Ultra 1 terabájtos verziója a promóciós időszakban 80 ezer forinttal olcsóbban, 719 990 forintos bevezető áron érhető el.