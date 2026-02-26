2026. február 26. csütörtök Edina
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sanghaj, Kína - 2025. április 13.: nagy Samsung zászlóshajó áruház
Tech

Indul a mandula: ennyibe fognak kerülni az új Samsung Galaxy S26 mobilok Magyarországon

Pénzcentrum
2026. február 26. 08:44

Február 25-én, a Galaxy Unpacked eseményen hivatalosan is bemutatkozott a Samsung új csúcsszériája, a Galaxy S26 termékcsalád. A gyártó nyilvánosságra hozta a magyarországi árakat és a választható tárhelyváltozatokat is. Ezekből kiderül, hogy bizonyos modellekért többet kell fizetnünk, mint tavaly, ugyanakkor az előrendelők kedvezményekre számíthatnak - közölte a 24.hu.

Az alapmodellnek számító Galaxy S26 esetében a gyártó idén már megszüntette a 128 gigabájtos verziót, így a kínálat a 256 gigabájtos tárhellyel indul. Ez a változat 419 990 forintba kerül, ami 10 ezer forintos áremelkedést jelent a tavalyi, azonos tárhellyel szerelt elődhöz képest. Ezzel szemben az 512 gigabájtos modell ára változatlan maradt, ezért 499 990 forintot kérnek. Mindkét változat 12 GB rendszermemóriával érkezik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nagyobb kijelzővel rendelkező S26+ esetében jelentősebb drágulás tapasztalható. A 256 gigabájtos modell ára 519 990 forint, ami 20 ezer forinttal több, mint tavaly. Az 512 gigabájtos verzióért 599 990 forintot kell fizetni, ami 50 ezer forintos felárat jelent az egy évvel ezelőtti árhoz képest.

Itt az igazság a sugárzó mobiltelefonokról: egy friss kutatás cáfolta, amit eddig tudtunk - ez mindent megváltoztat?
EZ IS ÉRDEKELHET
Itt az igazság a sugárzó mobiltelefonokról: egy friss kutatás cáfolta, amit eddig tudtunk - ez mindent megváltoztat?
A kutatás vezetője professzor hozzátette: bízik abban, hogy kutatásuk hozzájárul a mobiltelefonok elektromágneses sugárzásával kapcsolatos félelmek eloszlatásához.

A széria csúcsát jelentő Galaxy S26 Ultra indulóára nem változott: a 256 gigabájtos változat továbbra is 599 990 forintba kerül. A nagyobb tárhelyeknél azonban itt is emelkedtek az árak: az 512 gigabájtos modell 679 990 forint (+10 ezer forint), míg a maximális, 1 terabájtos változat 799 990 forintba kerül. Ez utóbbi 30 ezer forintos áremelkedést jelent. Fontos változás, hogy az 1 terabájtos modell idén már Európában is 16 GB rendszermemóriával kerül a boltokba.

Az új készülékek február 25-től március 10-ig rendelhetők elő. Ebben az időszakban a gyártó a választott modellhez képest kétszer akkora tárhelyet biztosít változatlan áron. Kiemelt ajánlatként a Galaxy S26 Ultra 1 terabájtos verziója a promóciós időszakban 80 ezer forinttal olcsóbban, 719 990 forintos bevezető áron érhető el.
Címlapkép: Getty Images
#tech #árak #mobiltelefon #samsung #magyarország #telefon #kedvezmény #áremelkedés #technológia #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:23
09:16
09:04
08:50
08:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 25.
Döbbenetes a bérszakadék: ennyivel keresnek rosszabbul a magyar nők, mint a férfiak
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 26. csütörtök
Edina
9. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
2
4 hete
Stumpf-Biró Balázs: mai életünk fenntarthatatlan, ha így megy tovább, a COVID idejének sokszorosára állhat le a világ
3
2 hónapja
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
3 hete
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
5
3 hete
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonus
díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja. A kedvezmény realizálódhat a díj egy részének visszafizetésével (pl. casco) vagy a következő évi díj csökkentésével (pl. kötelező gépjármű felelősségbiztosítás).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 06:30
A hazai sztárkertész életmentő trükkjei: így maradnak gyönyörűek a bolti nárciszok, hóvirágok és primulák
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 05:13
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
Agrárszektor  |  2026. február 26. 08:16
Romlik a helyzet: nem lehet megállítani a járványt Magyarországon
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel