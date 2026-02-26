2026 januárjában a turisztikai szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el.
Indul a mandula: ennyibe fognak kerülni az új Samsung Galaxy S26 mobilok Magyarországon
Február 25-én, a Galaxy Unpacked eseményen hivatalosan is bemutatkozott a Samsung új csúcsszériája, a Galaxy S26 termékcsalád. A gyártó nyilvánosságra hozta a magyarországi árakat és a választható tárhelyváltozatokat is. Ezekből kiderül, hogy bizonyos modellekért többet kell fizetnünk, mint tavaly, ugyanakkor az előrendelők kedvezményekre számíthatnak - közölte a 24.hu.
Az alapmodellnek számító Galaxy S26 esetében a gyártó idén már megszüntette a 128 gigabájtos verziót, így a kínálat a 256 gigabájtos tárhellyel indul. Ez a változat 419 990 forintba kerül, ami 10 ezer forintos áremelkedést jelent a tavalyi, azonos tárhellyel szerelt elődhöz képest. Ezzel szemben az 512 gigabájtos modell ára változatlan maradt, ezért 499 990 forintot kérnek. Mindkét változat 12 GB rendszermemóriával érkezik.
A nagyobb kijelzővel rendelkező S26+ esetében jelentősebb drágulás tapasztalható. A 256 gigabájtos modell ára 519 990 forint, ami 20 ezer forinttal több, mint tavaly. Az 512 gigabájtos verzióért 599 990 forintot kell fizetni, ami 50 ezer forintos felárat jelent az egy évvel ezelőtti árhoz képest.
A széria csúcsát jelentő Galaxy S26 Ultra indulóára nem változott: a 256 gigabájtos változat továbbra is 599 990 forintba kerül. A nagyobb tárhelyeknél azonban itt is emelkedtek az árak: az 512 gigabájtos modell 679 990 forint (+10 ezer forint), míg a maximális, 1 terabájtos változat 799 990 forintba kerül. Ez utóbbi 30 ezer forintos áremelkedést jelent. Fontos változás, hogy az 1 terabájtos modell idén már Európában is 16 GB rendszermemóriával kerül a boltokba.
Az új készülékek február 25-től március 10-ig rendelhetők elő. Ebben az időszakban a gyártó a választott modellhez képest kétszer akkora tárhelyet biztosít változatlan áron. Kiemelt ajánlatként a Galaxy S26 Ultra 1 terabájtos verziója a promóciós időszakban 80 ezer forinttal olcsóbban, 719 990 forintos bevezető áron érhető el.
Komoly döntés született a Microsoftnál: sokak szerint ez lehet az utolsó szög a XBox játékkonzol sírjába
Az átszervezés kapcsán sokan attól tartanak, hogy az Xbox egyre agresszívebben fogja alkalmazni a mesterséges intelligenciát a játékfejlesztés során.
Újabb orosz üzletember ellen indított vizsgálatot Putyin: mi lesz a csúcsmilliárdos tech-alapító sorsa?
A jelentés szerint a nyomozás a „terrorizmus támogatásának” gyanújával indult, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) anyagai alapján.
Ma reggel szolgáltatáskiesés történt a Simple alkalmazásban, amely miatt több funkció is átmenetileg elérhetetlenné vált.
Az egyik legérdekesebb funkció a beépített arcfelismerő rendszer, amely az Apple Face ID technológiájához hasonló elven működhet.
Óriási átalakulás jöhet a hazai kiskereskedelemben: ez lehet a kkv-k csodafegyvere - retteghet a Lidl, Aldi, Penny?
Látványos eredményeket hozott a kiskereskedelmi szektorban zajló digitális átállás.
Egyre erősebbek a párhuzamok a kilencvenes évek dohányipari perei és a közösségi média ellen jelenleg zajló eljárások között.
A feltöltőkártyás felhasználók átlagosan havi 28 perc hanghívást indítanak, ami csupán tizede a havidíjasok átlagos hívásforgalmának.
Az eset rávilágít azokra a kockázatokra, amelyekkel a technológiai cégeknek kell szembenézniük, amikor saját AI-eszközeiket integrálják az éles infrastruktúra üzemeltetésébe.
Nagyarányú vezetőváltás zajlik a Microsoft játéküzletágánál.
Te is használsz ChatGPT-t? Most közölték róla, ilyen reklámokkal lesz tele hamarosan - sokan nem fognak örülni
A ChatGPT jelenleg a világ egyik leglátogatottabb weboldala.
Az Internet Hotline a digitális védőháló részeként elsősorban az interneten elérhető konkrét tartalmak, és az azokra mutató pontos hivatkozások ismeretében tud segítséget nyújtani az áldozatoknak.
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
A legtöbb kibertámadás ma már nem úgy kezdődik, hogy a hackerek egy ritka technikai hibát keresnek egy programban.
A Malibu 2 kódnevű eszköz egészségügyi és AI-funkciókat kaphat, de kemény verseny vár rá.
Bár a DÁP fejlesztői már tavaly áprilisban bejelentették, hogy kijavították a külföldi telefonszámokkal kapcsolatos hibát, a probléma továbbra is fennáll.
A szakember kiemelte, hogy a mai nyelvtanulók komolyabban veszik a tanulást, mint a korábbi generációk.
A Nobel-díjas kutató a 169. helyen végzett, Jeff Bezos és Bill Gates társaságában szerepel a rangsorban.
Elképesztő újdonságok az Apple-től: olyan eszközök jönnek, amelyek megváltoztathatják a mindennapjainkat
Az Apple is AI-forradalmat indít: új AirPods és okosszemüveg is érkezik majd az iPhone felhasználóknak.
A felhasználókat már most figyelmeztető üzenet fogadja a belépéskor, amely szerint a webes felület a megadott dátum után nem lesz elérhető.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
