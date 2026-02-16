2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
-2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Digitálisan létrehozott űrjelenet a Földhöz hasonló bolygó keringési pályájáról, más holdakkal, fényes kék csillaggal, köddel és más kis csillagokkal és galaxisokkal a háttérben. Tökéletes tudományos-fantasztikus, futurisztikus vag
Tech

Teljes sokkban a csillagászok: olyan dolgot fedeztek fel az űrben, aminek léteznie sem szabadna

Pénzcentrum
2026. február 16. 18:15

Egy 116 fényévre lévő bolygórendszer átírhatja a bolygók keletkezéséről alkotott elméleteket, miután a NASA és az ESA kutatói egy szokatlan elrendezésű rendszert fedeztek fel - írja a CNN.

A LHS 1903 vörös törpe csillag körül négy bolygó kering, amelyek elrendezése ellentmond a megszokott mintázatnak. A legbelső bolygó sziklás, a következő kettő gázos, míg a legkülső - meglepő módon - ismét sziklás összetételű.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez az elrendezés ellentmond a galaxisunkban és saját naprendszerünkben is megfigyelhető mintának, ahol a sziklás bolygók (Merkúr, Vénusz, Föld, Mars) a csillaghoz közelebb, míg a gázóriások (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz) távolabb keringenek.

A csillagászok szerint ez a megszokott mintázat azért alakul ki, mert a bolygók a fiatal csillag körüli gáz- és porkorongban formálódnak, ahol a belső régiókban a magas hőmérséklet miatt csak a hőálló anyagok (vas, kőzetalkotó ásványok) maradnak szilárd halmazállapotban. A külső, hidegebb régiókban, az úgynevezett "hóvonalon" túl a víz és más vegyületek jéggé fagynak, ami lehetővé teszi a bolygómagok gyors növekedését és végül gázóriások kialakulását.

Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
EZ IS ÉRDEKELHET
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
"Nehéz megválaszolni, hogyan tudunk hosszú távon úgy együttműködni egy géppel, hogy közben megőrizzük a saját értékeinket" - állítja Rab Árpád jövőkutató, aki összességében mégis rendkívül optimista a technológiai fejlődéssel kapcsolatban.

"Ez az első olyan eset, amikor egy sziklás bolygót találtunk ilyen távol a csillagától, ráadásul gázbolygók után" - nyilatkozta Thomas Wilson, a Warwick Egyetem fizika tanszékének docense, a Science folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője.

A váratlan sziklás bolygó, a LHS 1903 e sugara körülbelül 1,7-szerese a Földének, ami a csillagászok szerint egy "szuper-Föld" kategóriájú égitest. A kutatók szerint ez a rendszer azért különleges, mert a bolygók valószínűleg nagyon különböző környezetben alakultak ki.

A bolygórendszert először a NASA TESS űrteleszkópjával fedezték fel, majd az ESA Cheops műholdjával és más földi teleszkópokkal elemezték. A kutatók számos hipotézist teszteltek, hogy megmagyarázzák a legkülső sziklás bolygó jelenlétét, beleértve a bolygók közötti ütközéseket vagy egy gázburok elvesztését, de ezeket a lehetőségeket kizárták.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A legvalószínűbb magyarázat szerint a bolygók egymás után, a naprendszerünkkel ellentétes sorrendben alakultak ki, a legbelsővel kezdve és kifelé haladva. "Ez a képződési mechanizmus azt jelenti, hogy a legkülső bolygó millió évekkel a legbelső után alakult ki. És mivel később jött létre, már nem volt elegendő gáz és por a korongban, amiből felépülhetett volna" - magyarázta Wilson.

Sara Seager, az MIT professzora és a tanulmány társszerzője szerint ez lehet "az első bizonyíték arra, hogy a galaxisunkban leggyakoribb csillagok körüli bolygóképződés másként is történhet". Ugyanakkor hozzátette, hogy a vita még nyitott, és a bolygórendszerek kialakulásának megértésében még hosszú út áll előttünk.

A kutatásban nem résztvevő szakértők szerint a LHS 1903 rendszer természetes laboratóriumként szolgálhat a kis bolygók kialakulásának tanulmányozására. A legkülső bolygó különösen érdekes lehet a James Webb Űrteleszkóp számára, amely többet árulhat el légköri tulajdonságairól.
Címlapkép: Getty Images
#tech #kutatás #tudomány #természettudomány #tudósok #űr #csillag #űrkutatás #felfedezés #csillagászat #nasa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:33
19:21
19:08
19:00
18:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 16.
Megijedtek a sztrájktól a magyarok: mitől kezdtek el félni ennyien - minden egy irányba mutat
2026. február 16.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2026. február 16.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 16. hétfő
Julianna, Lilla
8. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
2
3 hete
Stumpf-Biró Balázs: mai életünk fenntarthatatlan, ha így megy tovább, a COVID idejének sokszorosára állhat le a világ
3
2 hónapja
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
2 hónapja
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
5
1 hete
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 19:00
Ezek a legdrágább ételek Magyarországon: leesik az állad, mit eszik a dúsgazdag elit
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 18:11
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
Agrárszektor  |  2026. február 16. 18:28
Árrobbanás az európai piacokon: ennyibe kerül most egy kiló uborka