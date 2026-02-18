Újabb világsiker: Amerika legnagyobbjai közé került Karikó Katalin

Karikó Katalin is helyet kapott a Forbes új, 250 fős listáján, amely Amerika legjelentősebb innovátorait mutatja be. A Nobel-díjas kutató a 169. helyen szerepel a rangsorban, írja a 24.hu.

Karikó Katalin felkerült a Forbes legújabb listájára, amely Amerika legjelentősebb innovátorait sorakoztatja fel. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából összeállított rangsor 250 olyan feltalálót és üzleti vezetőt mutat be, akik áttöréseikkel iparágakat formáltak át, illetve újakat teremtettek.

A Magyarországon született, évtizedek óta az Egyesült Államokban élő és dolgozó kutató a 169. helyet szerezte meg. Karikó Katalin Drew Weissmannal közösen 2023-ban fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat kapott a módosított nukleozidokkal kapcsolatos felfedezéseikért, amelyek megalapozták a hatékony, Covid–19 elleni mRNS-vakcinák kifejlesztését.

EZ IS ÉRDEKELHET Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott Karikó Katalin értetlenül áll az előtt, hogy az Egyesült Államokban rövid idő alatt felerősödött a tudományellenesség.

A lista élén Elon Musk, a Tesla, a SpaceX és a Neuralink tulajdonosa végzett, őt Jeff Bezos, az Amazon alapítója követi, míg a harmadik helyen Bill Gates, a Microsoft társalapítója szerepel. Az első tízbe bekerült többek között George Lucas filmrendező, Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója, valamint Phil Knight, a Nike társalapítója is.

Címlapi kép: Filep István, MTI/MTVA