Pénteki foci: harc az aranyért és a kiesés ellen, lássuk a ma esti programot!

Hat európai élvonalbeli bajnokság kínál egy-egy péntek esti mérkőzést, a DVSC–MTK-tól az angliai Midlands-derbiig.

A hét utolsó munkanapja hat különböző bajnokság egy-egy mérkőzését kínálja a szurkolóknak. A program a kora esti órákban a hazai élvonalban indul, majd a kontinens nagy ligáiból is láthatunk találkozókat.

Bár ezúttal nem kerül sor igazi csúcsrangadókra, a pontokért folytatott küzdelem minden pályán komoly izgalmakat ígér. Az este a magyar bajnokság meccsével kezdődik, ahol két patinás klub csap össze a Nagyerdei Stadionban. Az ezt követő idősávokban az angol, német, olasz, spanyol és francia élvonal is egy-egy találkozóval jelentkezik.

Ma este jellemzően a bajnoki tabellák középső és alsó régióiban tanyázó csapatok mérik össze erejüket, így a tét mindenhol óriási: a bennmaradásért és az európai kupahelyekért egyaránt kemény csaták várhatók.

Fizz Liga: visszakapaszkodna az MTK, de pont Debrecenben?

A Debrecen a Nagyerdei Stadionban fogadja az MTK Budapestet a Fizz Liga e heti fordulójának nyitómeccsén. A hazaiak hullámzó formában érkeznek: az utóbbi hetekben győzelmek és döntetlenek váltották egymást. Az MTK ezzel szemben nehéz időszakon van túl, hiszen legutóbbi öt bajnokijából mindössze egyet tudott megnyerni.

Fizz Liga 24. forduló Debreceni VSC MTK Budapest 2026. február 27. péntek 20:15 | Nagyerdei Stadion, Debrecen Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Debreceni VSC: 11 (36.7%) MTK Budapest: 12 (40%) Döntetlen: 7 (23.3%) Gólok Debreceni VSC: 38 MTK Budapest: 43 Gólkülönbség: -5 Hazai győzelem Debreceni VSC: 8 MTK Budapest: 7 Vendéggyőzelem Debreceni VSC: 3 MTK Budapest: 5 Adatlap létrehozva: 2026.02.26.

A két csapat legutóbb novemberben találkozott egymással, akkor a fővárosiak magabiztos, 3–0-s sikert arattak saját pályájukon. Most a debreceniek reménykedhetnek a visszavágásban, a vendégek pedig abban, hogy megismétlik az őszi bravúrt.

Premier League: nem adja fel a Villa

A Wolverhampton az Aston Villát látja vendégül este kilenctől, mindkét csapat megterhelő heteken van túl. A Farkasok szurkolói joggal aggódhattak, mivel a legutóbbi öt bajnokijukból hármat elveszítettek. A Villa valamivel stabilabb formát mutat: bár eredményei váltakozóak, képes volt fontos győzelmeket is begyűjteni.

A Midlands-rangadó novemberi felvonását az Aston Villa nyerte minimális különbséggel, így a Wolves most hazai pályán készülhet revánsra.

Bundesliga: közepes meccs a tabella közepéről?

Az FC Augsburg remek formában várja az FC Köln látogatását a Bundesligában. A hazaiak az elmúlt öt bajnokijukból négyet megnyertek, ami komoly önbizalmat adhat a folytatásra. A Kölnnek ezzel szemben minden oka megvan az aggodalomra: a közelmúlt mérlege egy győzelem és három vereség. Az őszi, kölni összecsapás 1–1-es döntetlennel zárult, azóta azonban a két együttes formája jelentősen eltérő irányba mozdult el.

Ligue 1: tovább teper az aranyért a Lens

Az RC Strasbourg és az RC Lens párharca a francia bajnokság egyik legérdekesebb péntek esti mérkőzésének ígérkezik. A Lens az utóbbi hetekben három győzelmet is begyűjtött, és ezzel megerősítette helyét a tabella felső régiójában, hátránya jelenleg mindössze két pont az éllovas PSG mögött. A Strasbourgra ezzel szemben inkább a hullámzó teljesítmény jellemző, igaz, épp múlt vasárnap arattak egy bravúros győzelmet a Lyon ellenében.

A novemberi találkozón a Lens szoros meccsen szerezte meg a három pontot, így a Strasbourg most hazai környezetben próbálhatja kiegyenlíteni a párharcot.

Serie A: erre fogadjon, aki mer!

A Parma a Cagliarit fogadja az olasz élvonal péntek esti programjában. A házigazdák kiváló formában vannak: három egymást követő győzelemmel a hátuk mögött érkeznek a mérkőzésre. A szárd vendégek teljesítménye vegyesebb képet mutat, de a közelmúltban ők is tudtak fontos sikereket aratni.

Az őszi szezonban Cagliariban 2–0-ra nyert a házigazda, így a mostani összecsapás a Parmának kínál esélyt a visszavágásra.

La Liga: alsóházi csata a levegőért

A Levante és a Deportivo Alavés találkozója a spanyol elősosztályú tabella alsó házának rangadója. A hazaiak rendkívül nehéz helyzetben vannak, négy egymást követő vereséggel a hátuk mögött lépnek pályára. Az Alavés valamivel biztatóbb formát mutat, az utóbbi fordulókban győzelmeket és döntetleneket egyaránt gyűjtött.

Az augusztusi bajnoki nyitányon a baszk együttes 2–1-re nyert, a Levante pedig azóta is a kiutat keresi a mély gödörből.