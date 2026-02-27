2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, beckham, bulvár
Sport

Pénteki foci: harc az aranyért és a kiesés ellen, lássuk a ma esti programot!

Pénzcentrum
2026. február 27. 07:30

Hat európai élvonalbeli bajnokság kínál egy-egy péntek esti mérkőzést, a DVSC–MTK-tól az angliai Midlands-derbiig.

A hét utolsó munkanapja hat különböző bajnokság egy-egy mérkőzését kínálja a szurkolóknak. A program a kora esti órákban a hazai élvonalban indul, majd a kontinens nagy ligáiból is láthatunk találkozókat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár ezúttal nem kerül sor igazi csúcsrangadókra, a pontokért folytatott küzdelem minden pályán komoly izgalmakat ígér. Az este a magyar bajnokság meccsével kezdődik, ahol két patinás klub csap össze a Nagyerdei Stadionban. Az ezt követő idősávokban az angol, német, olasz, spanyol és francia élvonal is egy-egy találkozóval jelentkezik.

Ma este jellemzően a bajnoki tabellák középső és alsó régióiban tanyázó csapatok mérik össze erejüket, így a tét mindenhol óriási: a bennmaradásért és az európai kupahelyekért egyaránt kemény csaták várhatók.

Fizz Liga: visszakapaszkodna az MTK, de pont Debrecenben?

A Debrecen a Nagyerdei Stadionban fogadja az MTK Budapestet a Fizz Liga e heti fordulójának nyitómeccsén. A hazaiak hullámzó formában érkeznek: az utóbbi hetekben győzelmek és döntetlenek váltották egymást. Az MTK ezzel szemben nehéz időszakon van túl, hiszen legutóbbi öt bajnokijából mindössze egyet tudott megnyerni.

Fizz Liga 24. forduló
Debreceni VSC
MTK Budapest
2026. február 27. péntek 20:15
|
Nagyerdei Stadion, Debrecen
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Debreceni VSC: 11 (36.7%)
  MTK Budapest: 12 (40%)
  Döntetlen: 7 (23.3%)
Gólok
  Debreceni VSC: 38
  MTK Budapest: 43
Gólkülönbség: -5
Hazai győzelem
  Debreceni VSC: 8
  MTK Budapest: 7
Vendéggyőzelem
  Debreceni VSC: 3
  MTK Budapest: 5
Adatlap létrehozva: 2026.02.26.

A két csapat legutóbb novemberben találkozott egymással, akkor a fővárosiak magabiztos, 3–0-s sikert arattak saját pályájukon. Most a debreceniek reménykedhetnek a visszavágásban, a vendégek pedig abban, hogy megismétlik az őszi bravúrt.

Premier League: nem adja fel a Villa

A Wolverhampton az Aston Villát látja vendégül este kilenctől, mindkét csapat megterhelő heteken van túl. A Farkasok szurkolói joggal aggódhattak, mivel a legutóbbi öt bajnokijukból hármat elveszítettek. A Villa valamivel stabilabb formát mutat: bár eredményei váltakozóak, képes volt fontos győzelmeket is begyűjteni.

A Midlands-rangadó novemberi felvonását az Aston Villa nyerte minimális különbséggel, így a Wolves most hazai pályán készülhet revánsra.

Bundesliga: közepes meccs a tabella közepéről?

Az FC Augsburg remek formában várja az FC Köln látogatását a Bundesligában. A hazaiak az elmúlt öt bajnokijukból négyet megnyertek, ami komoly önbizalmat adhat a folytatásra. A Kölnnek ezzel szemben minden oka megvan az aggodalomra: a közelmúlt mérlege egy győzelem és három vereség. Az őszi, kölni összecsapás 1–1-es döntetlennel zárult, azóta azonban a két együttes formája jelentősen eltérő irányba mozdult el.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ligue 1: tovább teper az aranyért a Lens

Az RC Strasbourg és az RC Lens párharca a francia bajnokság egyik legérdekesebb péntek esti mérkőzésének ígérkezik. A Lens az utóbbi hetekben három győzelmet is begyűjtött, és ezzel megerősítette helyét a tabella felső régiójában, hátránya jelenleg mindössze két pont az éllovas PSG mögött. A Strasbourgra ezzel szemben inkább a hullámzó teljesítmény jellemző, igaz, épp múlt vasárnap arattak egy bravúros győzelmet a Lyon ellenében.

A novemberi találkozón a Lens szoros meccsen szerezte meg a három pontot, így a Strasbourg most hazai környezetben próbálhatja kiegyenlíteni a párharcot.

Serie A: erre fogadjon, aki mer!

A Parma a Cagliarit fogadja az olasz élvonal péntek esti programjában. A házigazdák kiváló formában vannak: három egymást követő győzelemmel a hátuk mögött érkeznek a mérkőzésre. A szárd vendégek teljesítménye vegyesebb képet mutat, de a közelmúltban ők is tudtak fontos sikereket aratni.

Az őszi szezonban Cagliariban 2–0-ra nyert a házigazda, így a mostani összecsapás a Parmának kínál esélyt a visszavágásra.

La Liga: alsóházi csata a levegőért

A Levante és a Deportivo Alavés találkozója a spanyol elősosztályú tabella alsó házának rangadója. A hazaiak rendkívül nehéz helyzetben vannak, négy egymást követő vereséggel a hátuk mögött lépnek pályára. Az Alavés valamivel biztatóbb formát mutat, az utóbbi fordulókban győzelmeket és döntetleneket egyaránt gyűjtött.

Az augusztusi bajnoki nyitányon a baszk együttes 2–1-re nyert, a Levante pedig azóta is a kiutat keresi a mély gödörből.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #meccs #premier league #bundesliga #NB I #La Liga #Fizz liga #serie a #ligue 1 #meccsajánló #európai futball

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:41
08:30
08:30
08:22
08:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 26.
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
2026. február 26.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
2026. február 26.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence 2026-ban: elképesztő ütemben fejlődik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 27. péntek
Ákos, Bátor
9. hét
Február 27.
Nemzetközi Jegesmedvenap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
2
5 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
3
1 hete
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
4
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
5
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós veszteség
a számlatulajdonos által elszenvedett veszteség, amely egyik devizáról a másikra történő átváltás során keletkezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 08:41
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: egyre többen veszítik el az állásukat, nekik csak a munkanélküli marad
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 08:30
Elképesztő mértékben fogynak el a magyarok az országból: ennek nagyon szomorú vége lesz
Agrárszektor  |  2026. február 27. 08:18
Őrület, ami a népszerű magyar horgásztóval történik: mi lesz ebből?
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel