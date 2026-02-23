2026. február 23. hétfő Alfréd
Közelkép a férfi vásárlás élelmiszereket szupermarketben. Másolás hely.
Tech

Óriási átalakulás jöhet a hazai kiskereskedelemben: ez lehet a kkv-k csodafegyvere - retteghet a Lidl, Aldi, Penny?

Pénzcentrum
2026. február 23. 16:33

Látványos eredményeket hozott a kiskereskedelmi szektorban zajló digitális átállás, amelynek legígéretesebb vívmányai közé tartoznak a nap huszonnégy órájában elérhető, jelentős forgalomnövekedést generáló hibrid üzletek. A technológia demokratizálódásának köszönhetően a korábban csak a globális nagyvállalatok által használt készletoptimalizáló és előrejelző rendszerek mára a hazai kis- és középvállalkozások számára is megfizethető versenyelőnyt kínálnak. A témáról és a retail tech további legújabb trendjeiről a Portfolio Retail 2026 Konferencián hallhatnak. A jegyek nagyon fogynak, érdemes mielőbb biztosítani helyünket!

A kiskereskedelmi szektorban zajló digitális átállás már kézzelfogható eredményeket mutat, különösen a hibrid, illetve automata boltok esetében, amelyek a nap huszonnégy órájában képesek kiszolgálni a vevőket. Bessenyei Attila, a Laurel Kft. ügyvezetője a Portfolio-nak elmondta, hogy a kezdeti számok kifejezetten ígéretesek:

féléves távlatban ezek az egységek havonta már több mint kétezer tranzakciót generálnak, ami a bruttó forgalomban húsz százalék feletti növekedést jelent.

Ez a bővülés relatíve kis beruházással érhető el, amelynek része az eladótér folyamatos elérhetőségének biztosítása, függetlenül a hagyományos nyitvatartási időtől. A technológiai ökoszisztéma fejlődése – például a már tizenhat-tizenhét éve használt elektronikus polccímkék – mára érett be igazán, lehetővé téve a rugalmasabb árazást, valamint a humán- és papírköltségek csökkentését.

Az iparágban tapasztalható egyik legjelentősebb áttörés a mesterséges intelligencia és a valós üzleti adatok összekapcsolása.

Nem csupán nyelvi modellekről van szó, hanem olyan döntéstámogató rendszerekről, amelyek képesek a háttérfolyamatok – például a rendelés vagy a számlaellenőrzés – radikális felgyorsítására.

Már nemcsak a nagyok privilégiuma

"Gyakorlatilag pillanatok alatt lehet információt visszanyerni, illetve támogatni a kollégákat, tehát itt egy nagyon jelentős változás zajlik a piacon" – emelte ki a szakember. Ezek a rendszerek ma már automatikusan képesek a piaci pozíciók elemzésére és a versenytársak árazásának figyelésére, kiváltva a korábban hónapokig tartó manuális integrációs munkát.

A technológia demokratizálódása figyelhető meg: azok az eszközök, amelyek korábban csak a globális nagyvállalatok számára voltak elérhetők, több száz milliós beruházási igénnyel, ma már a hazai kis- és középvállalkozások számára is hozzáférhetővé válnak,

- mutatott rá Bessenyei Attila, hozzátéve, hogy a készletoptimalizálás, az automatikus rendelés és az előrejelzés olyan területek, ahol a kisebb kereskedők is versenyelőnyhöz juthatnak, ha rendelkeznek a megfelelő adatokkal.

Az emberi tényezőn is múlik

A szakértő szerint azonban a siker nem csupán a szoftvereken múlik, hanem a strukturált, stabil adatvagyon meglétén és a szervezeti kultúra rugalmasságán. A régi, elavult technológiákra is lehet építeni, de a megfelelő integráció és a vezetőség elkötelezettsége elengedhetetlen.

A bevezetés egyik legnagyobb kihívása gyakran nem maga a technológia, hanem az emberi tényező, vagyis a változásmenedzsment. Legyen szó önkiszolgáló kasszáról vagy automata boltról, a munkavállalók és a boltvezetők hozzáállása döntő fontosságú.

Bessenyei úgy véli, hogy ha a tulajdonos nem győzi meg a személyzetet, és csupán rájuk kényszeríti az új rendszert, az erős ellenállást szülhet. Ugyanez igaz a vásárlókra is: a folyamatokat úgy kell megtervezni, hogy azok egyszerűek és könnyen érthetők legyenek.

Kényelem felső fokon

A perszonalizáció terén a GDPR korlátai miatt az egyéni nyomon követés helyett a bolt demográfiai környezetéhez igazított kínálat kialakítása a cél. Az ügyfélélmény ennek megfelelően drámaian nőhet, a kényelmi funkciók sokasodhatnak.

Ahelyett, hogy személy szerint perszonalizálnánk, maga a boltnak a vásárlóközegéhez igazított választék drasztikusan fog tudni javulni

– tette hozzá Bessenyei Attila, hangsúlyozva, hogy a jövő a prediktív, adatalapú döntéshozatalé.

A témáról a Portfolio Retail Day 2026 Konferencián tudhatnak meg többet, amelyre korlátozott számban vannak még belépők.
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #tech #kkv #kiskereskedelem #konferencia #adatok #technológia #automatizáció #mesterséges intelligencia #portfolio konferencia #kis és középvállalkozások

