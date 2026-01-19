A HUN-REN célja egy olyan AI-ra felkészült kutatási környezet kialakítása a teljes hálózatban, amely átlátható, elszámoltatható, és valóban támogatja a kutatási folyamatokat.
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
A Google lehetővé tette a Gmail-felhasználók számára, hogy megváltoztassák elsődleges e-mail címüket, ami a szolgáltatás húszéves történetében először fordul elő. Ez fontos lehetőség a digitális lábnyom frissítésére, de a szakértők óvatosságra intenek a változtatással kapcsolatban - számolt be róla a Forbes.
A Gmail új funkciója korlátozott lehetőségeket kínál: a felhasználók 12 havonta egyszer, összesen legfeljebb háromszor változtathatják meg e-mail címüket. A szakértők szerint érdemes élni a lehetőséggel, de csak egy kétlépcsős stratégia részeként.
A javasolt módszer szerint először meg kell változtatni a Gmail-címet, majd minden fontos fiókban frissíteni kell az e-mail elérhetőséget az új címre. Ezzel a régi cím csak a ritkán használt fiókokhoz és adatbázisokhoz marad kapcsolva, csökkentve a kéretlen levelek és csalási kísérletek számát.
Bár a Google hatékonyan szűri a spam és csaló leveleket, a védelem nem tökéletes. A szakértők szerint még hasznosabb lenne, ha a Google a beígért, de még nem bevezetett "védett e-mail" funkciót is elérhetővé tenné, amely ideiglenes, eldobható e-mail címek használatát tenné lehetővé.
A Google közlése szerint az e-mail cím megváltoztatásának lehetősége fokozatosan válik elérhetővé minden felhasználó számára, így nem kell aggódni, ha valaki még nem látja ezt az opciót a beállításaiban.
Időközben biztonsági szakértők figyelmeztetnek, hogy kiberbűnözők már ki is használják az új funkciót: hamis "címváltoztatás-megerősítő" e-maileket küldenek, amelyek megkerülik a spamszűrőket, mert rendszerüzenetnek tűnnek.
Ezek a mesterséges intelligenciával generált, személyre szabott üzenetek annyira valósághűek, hogy nehéz megkülönböztetni őket a valódi értesítésektől.
A szakértők nyomatékosan javasolják, hogy soha ne jelentkezzenek be Google-fiókjukba semmilyen linkre kattintva, bárki is küldte azt. Mindig a megszokott módon férjenek hozzá fiókjukhoz, és feltétlenül állítsanak be kétlépcsős hitelesítést (lehetőleg hitelesítő alkalmazással, nem SMS-sel), valamint használjanak passkey-t a fiókjukhoz. A Gmail-cím megváltoztatása közvetlenül a fiókbeállításokban végezhető el, amint a funkció elérhetővé válik.
A YouTube új szülői felügyeleti funkciókat vezet be, amelyek lehetővé teszik a Shorts-videók napi időlimitjének beállítását, akár teljes tiltását is.
Sőt! ez a lehetőség 2026-ban már a szülőknek is rendelkezésre áll, csak kérni kell.
A TikTok új, mesterséges intelligencián alapuló életkor-azonosító technológiát vezet be Európában, hogy hatékonyabban kiszűrje a 13 év alatti felhasználókat.
Ausztráliában egy hónap alatt közel 4,7 millió, 16 év alattiakhoz köthető közösségimédia-profilt töröltek.
A Spotify csütörtökön közölte, hogy egy dollárral, 12,99 dollárra emeli a prémium előfizetés havi díját.
Miután a ChatGPT 2022-es megjelenése új irányt szabott a mesterséges intelligencia fejlesztésének, az Amazon 2025-ben végre elindította az Alexa+ szolgáltatást.
Figyelmeztetést adott ki a Windows: azonnal frissíteni kell a rendszert, több biztonsági rést is támadnak most a hackerek
A januári frissítőcsomag összesen 114 sebezhetőség javítását tartalmazza
A telefonos csalások az egyik leggyakoribb pénzügyi visszaélési formát jelentik.
17,5 millió felhasználó adatai jelentek meg a dark weben a Malwarebytes szerint, miközben az Instagram tagadja az incidenst.
Soha nem áramlott még ennyi tőke egyetlen, ennyire korai fázisban lévő technológiába, miközben a várakozások sokszor megelőzik a kézzelfogható eredményeket.
A Samsung memóriarészlege egyetlen negyedév alatt 34%-ot nőtt, miközben a cég már a telefonok árának emelését készíti elő.
Rekordot döntött az internetforgalom az idei ünnepi szezonban az egyik szolgáltató adatai szerint.
Újra vörös kódot hirdetett az Apple: ha iPhone-od van, szörnyű veszélyben vagy most a hackerek miatt
Eredetileg azt várták a felhasználók, hogy az iOS 18-at használók számára is elérhetővé válik egy biztonsági frissítés.
Ha erről a számról kapsz SMS-t, kezdj gyanakodni: a Yettel nevével élnek vissza a csalók, így nyúlják le a pénzed
Egy újabb, megtévesztő SMS-kampány terjed a magyar mobilhasználók körében.
A Grok mögött álló xAI csütörtökön bejelentette, hogy a képgenerálást és -szerkesztést csak előfizetők számára teszi elérhetővé
Idén a mesterséges intelligencia uralta a kiállítást, füstérzékelőktől kezdve a zuhanyzókon át a cipősszekrényekig mindenhol megjelent.
Gyorsabban merülnek a mobiltelefonok, a folyamatos fűtés kiszárítja a lakások levegőjét, az elektromos hálózat pedig nagyobb terhelés alatt működik.
Gigabírságot kapott a One Magyarország, amely a közlemény szerint végig együttműködött a GVH-val.