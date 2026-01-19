Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz

A Google lehetővé tette a Gmail-felhasználók számára, hogy megváltoztassák elsődleges e-mail címüket, ami a szolgáltatás húszéves történetében először fordul elő. Ez fontos lehetőség a digitális lábnyom frissítésére, de a szakértők óvatosságra intenek a változtatással kapcsolatban - számolt be róla a Forbes.

A Gmail új funkciója korlátozott lehetőségeket kínál: a felhasználók 12 havonta egyszer, összesen legfeljebb háromszor változtathatják meg e-mail címüket. A szakértők szerint érdemes élni a lehetőséggel, de csak egy kétlépcsős stratégia részeként.

A javasolt módszer szerint először meg kell változtatni a Gmail-címet, majd minden fontos fiókban frissíteni kell az e-mail elérhetőséget az új címre. Ezzel a régi cím csak a ritkán használt fiókokhoz és adatbázisokhoz marad kapcsolva, csökkentve a kéretlen levelek és csalási kísérletek számát.

Bár a Google hatékonyan szűri a spam és csaló leveleket, a védelem nem tökéletes. A szakértők szerint még hasznosabb lenne, ha a Google a beígért, de még nem bevezetett "védett e-mail" funkciót is elérhetővé tenné, amely ideiglenes, eldobható e-mail címek használatát tenné lehetővé.

A Google közlése szerint az e-mail cím megváltoztatásának lehetősége fokozatosan válik elérhetővé minden felhasználó számára, így nem kell aggódni, ha valaki még nem látja ezt az opciót a beállításaiban.

Időközben biztonsági szakértők figyelmeztetnek, hogy kiberbűnözők már ki is használják az új funkciót: hamis "címváltoztatás-megerősítő" e-maileket küldenek, amelyek megkerülik a spamszűrőket, mert rendszerüzenetnek tűnnek.

Ezek a mesterséges intelligenciával generált, személyre szabott üzenetek annyira valósághűek, hogy nehéz megkülönböztetni őket a valódi értesítésektől.

A szakértők nyomatékosan javasolják, hogy soha ne jelentkezzenek be Google-fiókjukba semmilyen linkre kattintva, bárki is küldte azt. Mindig a megszokott módon férjenek hozzá fiókjukhoz, és feltétlenül állítsanak be kétlépcsős hitelesítést (lehetőleg hitelesítő alkalmazással, nem SMS-sel), valamint használjanak passkey-t a fiókjukhoz. A Gmail-cím megváltoztatása közvetlenül a fiókbeállításokban végezhető el, amint a funkció elérhetővé válik.