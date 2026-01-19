2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-8 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kairó, Egyiptom, 2024. április 1: Google-alkalmazások egy Samsung okostelefonon, Gmail, Chrome, Google, Drive, YouTube, Térképek, Galéria, Meet és Google Play alkalmazások, mobiltelefonos alkalmazások indítása, szelektív fókuszálás.
Tech

Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz

Pénzcentrum
2026. január 19. 20:32

A Google lehetővé tette a Gmail-felhasználók számára, hogy megváltoztassák elsődleges e-mail címüket, ami a szolgáltatás húszéves történetében először fordul elő. Ez fontos lehetőség a digitális lábnyom frissítésére, de a szakértők óvatosságra intenek a változtatással kapcsolatban - számolt be róla a Forbes.

A Gmail új funkciója korlátozott lehetőségeket kínál: a felhasználók 12 havonta egyszer, összesen legfeljebb háromszor változtathatják meg e-mail címüket. A szakértők szerint érdemes élni a lehetőséggel, de csak egy kétlépcsős stratégia részeként.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A javasolt módszer szerint először meg kell változtatni a Gmail-címet, majd minden fontos fiókban frissíteni kell az e-mail elérhetőséget az új címre. Ezzel a régi cím csak a ritkán használt fiókokhoz és adatbázisokhoz marad kapcsolva, csökkentve a kéretlen levelek és csalási kísérletek számát.

Bár a Google hatékonyan szűri a spam és csaló leveleket, a védelem nem tökéletes. A szakértők szerint még hasznosabb lenne, ha a Google a beígért, de még nem bevezetett "védett e-mail" funkciót is elérhetővé tenné, amely ideiglenes, eldobható e-mail címek használatát tenné lehetővé.

A Google közlése szerint az e-mail cím megváltoztatásának lehetősége fokozatosan válik elérhetővé minden felhasználó számára, így nem kell aggódni, ha valaki még nem látja ezt az opciót a beállításaiban.

Időközben biztonsági szakértők figyelmeztetnek, hogy kiberbűnözők már ki is használják az új funkciót: hamis "címváltoztatás-megerősítő" e-maileket küldenek, amelyek megkerülik a spamszűrőket, mert rendszerüzenetnek tűnnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ezek a mesterséges intelligenciával generált, személyre szabott üzenetek annyira valósághűek, hogy nehéz megkülönböztetni őket a valódi értesítésektől.

A szakértők nyomatékosan javasolják, hogy soha ne jelentkezzenek be Google-fiókjukba semmilyen linkre kattintva, bárki is küldte azt. Mindig a megszokott módon férjenek hozzá fiókjukhoz, és feltétlenül állítsanak be kétlépcsős hitelesítést (lehetőleg hitelesítő alkalmazással, nem SMS-sel), valamint használjanak passkey-t a fiókjukhoz. A Gmail-cím megváltoztatása közvetlenül a fiókbeállításokban végezhető el, amint a funkció elérhetővé válik.
Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #adatvédelem #kiberbűnözés #online #google #adathalászat #mesterséges intelligencia #kiberbiztonság #internetes csalások #gmail

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:02
20:32
20:13
20:02
19:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 19.
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
2026. január 18.
Ijesztő méreteket ölt a gyógyszerszegénység Magyarországon: tízezrek egészsége mehet tönkre
2026. január 19.
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
2026. január 19.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
2026. január 19.
Durván megdrágul a nyaralás a magyaroknak 2026-ban: ezekkel a pluszköltségekkel feltétlenül számolj
NAPTÁR
Tovább
2026. január 19. hétfő
Sára, Márió
4. hét
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
2
3 hete
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
3
1 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
4
1 hónapja
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
5
2 hónapja
Megvan a pontos dátum: ekkor ér földközelbe a rejtélyes 3I/ATLAS, végre minden kiderülhet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Működőtőke
A működőtőke valamely vállalkozás (amely a termelésben és a szolgáltatásban egyaránt tevékenykedhet) működtetését végzi, s ha kell a zöldmezős alapítást is vállalja. A befektetője nemcsak a tőkéjét adja egy vállalkozáshoz, hanem a szakértelmét, a piacismeretét, a kapcsolatait stb. is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 19. 19:00
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
Pénzcentrum  |  2026. január 19. 18:37
Újranyit a legendás Michelin‑csillagos étterem Budapesten: ilyen nem gyakran történik
Agrárszektor  |  2026. január 19. 19:31
Az egész partot ellepte a mirelit krumpli: meglepő, hogy került oda