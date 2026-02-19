A szakember kiemelte, hogy a mai nyelvtanulók komolyabban veszik a tanulást, mint a korábbi generációk.
Akadozik a DÁP alkalmazás, rengeteg külföldi magyar nem tud regisztrálni a választásokra
Külföldi telefonszámmal továbbra is nehézségekbe ütközhet a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) használata, ami különösen a külföldön élő, de magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak okozhat problémát a közelgő országgyűlési választás előtt - számolt be róla a Telex.
Egy Írországban élő olvasónk jelezte, hogy hiába próbált regisztrálni a DÁP alkalmazásra külföldi telefonszámával, a rendszer nem fogadta el azt. Mivel a külképviseleti szavazásra való jelentkezést szerette volna online intézni, és messze lakik a konzulátustól, végül az Ügyfélkapu+ használatával oldotta meg a problémát. A 1818-as technikai segélyvonalhoz intézett jelzésére nem kapott választ.
Bár a DÁP fejlesztői már tavaly áprilisban bejelentették, hogy kijavították a külföldi telefonszámokkal kapcsolatos hibát, a probléma továbbra is fennáll. Egy másik külföldön élő magyar arról számolt be, hogy az alkalmazás nem küldte el a regisztrációhoz szükséges megerősítő kódot külföldi telefonszámára, ezért végül egy magyarországi ismerőse számát használta a regisztrációhoz.
Az applikációt üzemeltető IdomSoft Kft. a Telexnek elismerte a problémát, és közölte, hogy bár már több mint 14 ezren regisztráltak külföldi telefonszámmal, valóban érkeztek hozzájuk jelzések a fennakadásokról. A cég szerint két fő oka lehet a hibának: egyrészt bizonyos országhívószámok (új-zélandi, mozambiki, koszovói) ellenőrzésénél akad fenn a rendszer, másrészt egyes esetekben a szolgáltatók közötti kommunikációs problémák miatt nem érkezik meg a visszaigazoló SMS.
Az IdomSoft ígérete szerint a következő frissítéssel orvosolják az első típusú hibát, míg a szolgáltatók közötti problémákat már jelezték az érintett cégeknek. Addig is, ha valaki külföldi telefonszámmal nem tud regisztrálni a DÁP-ra, használhatja az Ügyfélkapu+ szolgáltatást.
A külföldön élő, de magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok a közelgő országgyűlési választáson külképviseleten szavazhatnak, amihez előzetes regisztráció szükséges. Ezt papíralapon személyesen is intézhetik a külképviseleteken, vagy elektronikusan a DÁP, illetve az Ügyfélkapu+ használatával.
-
