2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
szavazás, internet, okostelefon
Tech

Akadozik a DÁP alkalmazás, rengeteg külföldi magyar nem tud regisztrálni a választásokra

Pénzcentrum
2026. február 19. 09:41

Külföldi telefonszámmal továbbra is nehézségekbe ütközhet a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) használata, ami különösen a külföldön élő, de magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak okozhat problémát a közelgő országgyűlési választás előtt - számolt be róla a Telex.

Egy Írországban élő olvasónk jelezte, hogy hiába próbált regisztrálni a DÁP alkalmazásra külföldi telefonszámával, a rendszer nem fogadta el azt. Mivel a külképviseleti szavazásra való jelentkezést szerette volna online intézni, és messze lakik a konzulátustól, végül az Ügyfélkapu+ használatával oldotta meg a problémát. A 1818-as technikai segélyvonalhoz intézett jelzésére nem kapott választ.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a DÁP fejlesztői már tavaly áprilisban bejelentették, hogy kijavították a külföldi telefonszámokkal kapcsolatos hibát, a probléma továbbra is fennáll. Egy másik külföldön élő magyar arról számolt be, hogy az alkalmazás nem küldte el a regisztrációhoz szükséges megerősítő kódot külföldi telefonszámára, ezért végül egy magyarországi ismerőse számát használta a regisztrációhoz.

Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
EZ IS ÉRDEKELHET
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
Magyarország helyzetét az európai digitális átállásban vegyes kép jellemzi.

Az applikációt üzemeltető IdomSoft Kft. a Telexnek elismerte a problémát, és közölte, hogy bár már több mint 14 ezren regisztráltak külföldi telefonszámmal, valóban érkeztek hozzájuk jelzések a fennakadásokról. A cég szerint két fő oka lehet a hibának: egyrészt bizonyos országhívószámok (új-zélandi, mozambiki, koszovói) ellenőrzésénél akad fenn a rendszer, másrészt egyes esetekben a szolgáltatók közötti kommunikációs problémák miatt nem érkezik meg a visszaigazoló SMS.

Az IdomSoft ígérete szerint a következő frissítéssel orvosolják az első típusú hibát, míg a szolgáltatók közötti problémákat már jelezték az érintett cégeknek. Addig is, ha valaki külföldi telefonszámmal nem tud regisztrálni a DÁP-ra, használhatja az Ügyfélkapu+ szolgáltatást.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A külföldön élő, de magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok a közelgő országgyűlési választáson külképviseleten szavazhatnak, amihez előzetes regisztráció szükséges. Ezt papíralapon személyesen is intézhetik a külképviseleteken, vagy elektronikusan a DÁP, illetve az Ügyfélkapu+ használatával.
Címlapkép: Getty Images
#digitális #tech #külföld #online #ügyfélkapu #hiba #sms #külföldi #alkalmazás #választás #regisztráció

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:55
09:46
09:41
09:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 19.
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
2026. február 18.
A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a "kezelés"
2026. február 18.
Nyakunkon egy demográfiai katasztrófa: ha ez megtörténik, óriási változások jönnek a világban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 19. csütörtök
Zsuzsanna
8. hét
Február 19.
Torkos csütörtök
Február 19.
A magyar ápolók napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
2
3 hete
Stumpf-Biró Balázs: mai életünk fenntarthatatlan, ha így megy tovább, a COVID idejének sokszorosára állhat le a világ
3
2 hónapja
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
2 hete
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
5
2 hete
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradékjogok
olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a díjfizetés elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 10:02
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 07:42
Egy vezeték sérült meg a debreceni akkugyárban: megszólalt a katasztrófavédelem
Agrárszektor  |  2026. február 19. 09:02
Jól bevásárolnak az oroszok ebből a zöldségből: kemény, mit terveznek
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel