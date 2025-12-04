A légitársaságok pilótái gyakran eltitkolják mentális problémáikat, mert attól tartanak, hogy engedélyük elvesztésével és karrierjük végével járna, ha segítséget kérnének.
Óriási veszélyben vannak az MVM ügyfelei: aljas a csalók nyúlják le a pénzüket
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 2025. december 4-én 2026. január 31-éig tartó kampányt indít „Biztonság. Mi rávilágítunk” címmel, hogy felhívja az ügyfelei figyelmét a tudatosabb online jelenlét fontosságára, és támogatást nyújtson egy biztonságosabb, kényelmesebb digitális ügyintézési környezet kialakításában. A kiberbűnözők ugyanis egyre szervezettebben és célzottabban használják az ismert márkák és szolgáltatók nevét, hogy bizalmat keltsenek, majd visszaéljenek vele. Kihasználják éppúgy a figyelmetlenséget, ahogyan a megszokásokat is.
A digitális térben a bizalom a legerősebb kapocs ügyfél és szolgáltató között, egyben a legsebezhetőbb érték. A kiberbűnözők ezt felismerve egyre gyakrabban élnek vissza ismert vállalatok nevével, arculatával és kommunikációjával, hogy félrevezessék a digitális felhasználókat. Az MVM Next tapasztalatai szerint rendszeresen érkeznek az ügyfelekhez olyan e-mailek, amelyek szinte megtévesztésig hasonlítanak a valódi szolgáltatói kommunikációra. A társaság célja éppen ezért az, hogy ügyfelei nagyobb magabiztossággal tudjanak eligazodni az online ügyintézés során, mielőtt a csalók kárt tehetnének.
A csalók jellemzően sürgető hangvételű üzenetekkel próbálnak döntésre kényszeríteni: fizetési felszólításokkal, szolgáltatás-kikapcsolással való fenyegetéssel vagy éppen pénzvisszatérítés ígéretével próbálnak elhamarkodott kattintásra késztetni. Egyetlen hiba is elegendő ahhoz, hogy a személyes vagy pénzügyi adatok illetéktelenek kezébe kerüljenek.
Az MVM Next ugyanakkor hangsúlyozza és erről évek óta rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit, hogy a gyanús üzenetek felismerhetők. A társaság minden hivatalos kommunikációja a felhasználó valódi adataira épül, így az eltérő ügyféladatok vagy a banki adatok bekérésére irányuló üzenetek egyértelmű figyelmeztető jelek. A hibás nyelvhasználat, a szokatlan vagy túlságosan hosszú feladói e-mail-cím, illetve a gyanús linkek is gyorsan leleplezhetik a próbálkozást.
A kampány azonban nemcsak a veszélyekre hívja fel a figyelmet, hanem a digitális ügyintézés előnyeire is. Az MVM Next új tájékoztató felülete bemutatja, hogy milyen egyszerűen, gyorsan és biztonságosan intézhetők a leggyakoribb ügyek néhány kattintással, ezzel időt és energiát megtakarítva. Az oldal áttekintést ad az ügyintézés legjobb lehetőségeiről, és segítséget nyújt azoknak is, akik most ismerkednek az online megoldásokkal. A cél az, hogy minden ügyfél magabiztosan tájékozódjon a digitális térben, és biztonságban érezze adatait, miközben kényelmesebbé és hatékonyabbá válik a mindennapi ügyintézés.
A Luma AI, az Nvidia által támogatott videógenerálási startup jelentős londoni terjeszkedést jelentett be.
Óriási hiányra és brutális áremelkedésre készülhetnek a magyarok: sokáig a gazdagok játékszere lehet, amit most bárki megvehet
Az AI-boom miatt emelkedhetnek az okostelefonok árai, mivel a mesterséges intelligencia adatközpontok építése jelentős nyomást helyez az ellátási láncokra.
A Google gyakran kerül célkeresztbe adatvédelmi kérdésekben, platformjai mégis dominálnak a piacon.
A Magyar Nemzeti Bank közölte, hogy SMS-üzenetekben csalók élnek vissza a bank nevével.
A karácsonyi vásárlási láz idején sok hamis webáruház jelenik meg. Ezek gyakran megtévesztően hasonlítanak valós oldalakra, rendkívüli akciókkal vonzzák a vásárlókat.
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.
Ez nem az első eset, hogy az OpenAI-t kritika éri a felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban.
A brit kormány 2028-tól kilométeralapú adót vezet be az elektromos és hibrid járművekre, derül ki az Office for Budget Responsibility (OBR) kiszivárgott jelentéséből.
A felhasználót érő kár nemcsak az érintettségében jelentkezik, hanem akár az áramszámláján is, hiszen az eszközök áramfogyasztását is kihasználják a támadók.
Sokk a sörkedvelőknek: nem semmi dolgot találtak svájci tudósok, ezt sokan nem tudták kedvenc italukról
A korábbi feltételezésekkel ellentétben a sörhab stabilitása nem csupán a buborékok felületén lévő fehérjedús rétegektől függ.
Meredek kijelentést tett Elon Musk a mesterséges intelligenciáról: hamarosan munkára, pénzre se lesz szükség
Bár a pénz szerinte idővel elveszítheti jelentőségét, a milliárdos hangsúlyozza: bizonyos korlátok továbbra is fennmaradnak.
November 24-től minden hónap utolsó hétfőjén 11-től 13 óráig csendes órát tartanak országszerte a Magyar Telekom teljes üzlethálózatában.
Az AI-t már alkalmazó vállalatok többsége szerint a technológia javítja a működés hatékonyságát.
Az amerikai bíróság döntése szerint a Meta nem sértett versenyjogi szabályokat az Instagram és a WhatsApp felvásárlásával.
Az Európai Unió szerdán egyszerűsíti a mesterséges intelligenciára és adatvédelemre vonatkozó szabályozását.
Őszintén vallott a Google vezérigazgatója: ez szerinte a legnagyobb fenyegetés - óriási lufik pukkanhatnak ki pillanatok alatt
A Google anyavállalat, az Alphabet vezérigazgatója szerint egy esetleges mesterséges intelligencia lufi kipukkanása minden vállalatot érintene.
Csalók most a Magyar Államkincstár nevében küldenek SMS-eket adategyeztetés ürügyén.
Tömeges tiltogatásba kezdett a Facebook: bárkinek ok nélkül, örökre eltűnhet a profilja - mi folyik itt?
A felfüggesztés különösen problémás azok számára, akik oldalak vagy csoportok adminisztrátoraiként, szerkesztőiként dolgoznak.
