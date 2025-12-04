2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
Fiatal pár számlákat fizet online bank hitel irat levél fontos troubled
Tech

Óriási veszélyben vannak az MVM ügyfelei: aljas a csalók nyúlják le a pénzüket

Pénzcentrum
2025. december 4. 13:28

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 2025. december 4-én 2026. január 31-éig tartó kampányt indít „Biztonság. Mi rávilágítunk” címmel, hogy felhívja az ügyfelei figyelmét a tudatosabb online jelenlét fontosságára, és támogatást nyújtson egy biztonságosabb, kényelmesebb digitális ügyintézési környezet kialakításában. A kiberbűnözők ugyanis egyre szervezettebben és célzottabban használják az ismert márkák és szolgáltatók nevét, hogy bizalmat keltsenek, majd visszaéljenek vele. Kihasználják éppúgy a figyelmetlenséget, ahogyan a megszokásokat is.

A digitális térben a bizalom a legerősebb kapocs ügyfél és szolgáltató között, egyben a legsebezhetőbb érték. A kiberbűnözők ezt felismerve egyre gyakrabban élnek vissza ismert vállalatok nevével, arculatával és kommunikációjával, hogy félrevezessék a digitális felhasználókat. Az MVM Next tapasztalatai szerint rendszeresen érkeznek az ügyfelekhez olyan e-mailek, amelyek szinte megtévesztésig hasonlítanak a valódi szolgáltatói kommunikációra. A társaság célja éppen ezért az, hogy ügyfelei nagyobb magabiztossággal tudjanak eligazodni az online ügyintézés során, mielőtt a csalók kárt tehetnének.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csalók jellemzően sürgető hangvételű üzenetekkel próbálnak döntésre kényszeríteni: fizetési felszólításokkal, szolgáltatás-kikapcsolással való fenyegetéssel vagy éppen pénzvisszatérítés ígéretével próbálnak elhamarkodott kattintásra késztetni. Egyetlen hiba is elegendő ahhoz, hogy a személyes vagy pénzügyi adatok illetéktelenek kezébe kerüljenek.

Az MVM Next ugyanakkor hangsúlyozza és erről évek óta rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit, hogy a gyanús üzenetek felismerhetők. A társaság minden hivatalos kommunikációja a felhasználó valódi adataira épül, így az eltérő ügyféladatok vagy a banki adatok bekérésére irányuló üzenetek egyértelmű figyelmeztető jelek. A hibás nyelvhasználat, a szokatlan vagy túlságosan hosszú feladói e-mail-cím, illetve a gyanús linkek is gyorsan leleplezhetik a próbálkozást.

A kampány azonban nemcsak a veszélyekre hívja fel a figyelmet, hanem a digitális ügyintézés előnyeire is. Az MVM Next új tájékoztató felülete bemutatja, hogy milyen egyszerűen, gyorsan és biztonságosan intézhetők a leggyakoribb ügyek néhány kattintással, ezzel időt és energiát megtakarítva. Az oldal áttekintést ad az ügyintézés legjobb lehetőségeiről, és segítséget nyújt azoknak is, akik most ismerkednek az online megoldásokkal. A cél az, hogy minden ügyfél magabiztosan tájékozódjon a digitális térben, és biztonságban érezze adatait, miközben kényelmesebbé és hatékonyabbá válik a mindennapi ügyintézés.

Címlapkép: Getty Images
#digitális #tech #csalás #energia #biztonság #adatvédelem #kiberbűnözés #online #ügyintézés #adatok #mvm #kibertámadás #adathalászat #kampány #csalások #mvm next #energiaellátás

