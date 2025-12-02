Egy korábbi angol válogatott labdarúgót vettek őrizetbe nemi erőszak kísérletének gyanújával a Londonhoz közeli Stansted repülőtéren.
Brutális AI-labor robbanás rázza meg éppen a világot: elképzelhetetlen, mi lesz itt néhány év múlva
A Luma AI, az Nvidia által támogatott videógenerálási startup jelentős londoni terjeszkedést jelentett be, melynek keretében 2027 elejéig mintegy 200 alkalmazottat tervez felvenni új angliai bázisán - számolt be a CNBC.
A Palo Alto-i székhelyű vállalat a tervek szerint kutatási, mérnöki, partnerségi és stratégiai fejlesztési területeken bővíti csapatát, ami teljes munkaerő-állományának körülbelül 40%-át fogja kitenni.
A bejelentés két héttel azután érkezett, hogy a Luma 900 millió dolláros finanszírozási kört zárt le, melyet a szaúdi Állami Befektetési Alap tulajdonában lévő Humain AI vállalat vezetett. Ennek eredményeként a startup értékelése meghaladta a 4 milliárd dollárt.
A Luma úgynevezett "világmodelleket" (world models) fejleszt, olyan mesterséges intelligencia modelleket, amelyek videókból, hanganyagokból és képekből, valamint szövegekből is képesek tanulni, hasonlóan a nagy nyelvi modellekhez (LLM), mint amilyenek az OpenAI ChatGPT-je vagy a Google Gemini-je mögött állnak.
A startup jelenleg a marketing, reklám, média és szórakoztatóipari szektorokat célozza meg videómodelljeivel, amelyeket API-n keresztül és tartalomkészítő csomagként értékesít.
"Ezzel a C sorozatú tőkebevonással és a globális számítástechnikai infrastruktúra kiépítésével rendelkezünk a tőkével és kapacitással, hogy világszintű mesterséges intelligenciát biztosítsunk a kreatív szakemberek számára mindenhol" - nyilatkozta Amit Jain, a Luma AI vezérigazgatója és társalapítója.
Jain a CNBC-nek elmondta, hogy az Egyesült Királyságot a tehetségekhez való hozzáférés miatt választották a terjeszkedés kiindulópontjának. "Londonban vannak a legjobb kutatók, köszönhetően az itteni egyetemeknek és olyan intézményeknek, mint a DeepMind. Emellett Londont az európai piacra való belépési pontnak tekintjük" - tette hozzá.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Luma a legújabb azon észak-amerikai AI laborok sorában, amelyek az Egyesült Királyságban és Európában erősítik jelenlétüket, kihasználva a tehetségbázist és a bevételi lehetőségeket. Korábban az Anthropic, a Cohere és az OpenAI is bejelentett európai terjeszkedést.
Bár a világmodellek még nem olyan fejlettek, mint a nagy nyelvi modellek, egyes kutatók szerint legalább annyira fontosak az általános mesterséges intelligencia (AGI) elérésében. "Ezek a vizuális modellek jelenleg körülbelül egy-másfél évvel vannak lemaradva a nyelvi modellekhez képest" - mondta Jain.
A vezérigazgató szerint idővel a világmodellek válnak majd a mesterséges intelligencia "természetes interfészévé" a mindennapi használatban, utalva arra, mennyi időt töltenek az emberek videótartalmak nézésével naponta.
A Luma szeptemberben mutatta be legújabb modelljét, a Ray3-at, amely Jain szerint jobb teljesítményt nyújt, mint az OpenAI Sora modellje, és hasonló szinten áll a Google Veo 3 megoldásával.
A karácsonyi vásárlási láz idején sok hamis webáruház jelenik meg. Ezek gyakran megtévesztően hasonlítanak valós oldalakra, rendkívüli akciókkal vonzzák a vásárlókat.
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.
Ez nem az első eset, hogy az OpenAI-t kritika éri a felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban.
A brit kormány 2028-tól kilométeralapú adót vezet be az elektromos és hibrid járművekre, derül ki az Office for Budget Responsibility (OBR) kiszivárgott jelentéséből.
A felhasználót érő kár nemcsak az érintettségében jelentkezik, hanem akár az áramszámláján is, hiszen az eszközök áramfogyasztását is kihasználják a támadók.
Sokk a sörkedvelőknek: nem semmi dolgot találtak svájci tudósok, ezt sokan nem tudták kedvenc italukról
A korábbi feltételezésekkel ellentétben a sörhab stabilitása nem csupán a buborékok felületén lévő fehérjedús rétegektől függ.
Meredek kijelentést tett Elon Musk a mesterséges intelligenciáról: hamarosan munkára, pénzre se lesz szükség
Bár a pénz szerinte idővel elveszítheti jelentőségét, a milliárdos hangsúlyozza: bizonyos korlátok továbbra is fennmaradnak.
November 24-től minden hónap utolsó hétfőjén 11-től 13 óráig csendes órát tartanak országszerte a Magyar Telekom teljes üzlethálózatában.
Az AI-t már alkalmazó vállalatok többsége szerint a technológia javítja a működés hatékonyságát.
Az amerikai bíróság döntése szerint a Meta nem sértett versenyjogi szabályokat az Instagram és a WhatsApp felvásárlásával.
Az Európai Unió szerdán egyszerűsíti a mesterséges intelligenciára és adatvédelemre vonatkozó szabályozását.
Őszintén vallott a Google vezérigazgatója: ez szerinte a legnagyobb fenyegetés - óriási lufik pukkanhatnak ki pillanatok alatt
A Google anyavállalat, az Alphabet vezérigazgatója szerint egy esetleges mesterséges intelligencia lufi kipukkanása minden vállalatot érintene.
Csalók most a Magyar Államkincstár nevében küldenek SMS-eket adategyeztetés ürügyén.
Tömeges tiltogatásba kezdett a Facebook: bárkinek ok nélkül, örökre eltűnhet a profilja - mi folyik itt?
A felfüggesztés különösen problémás azok számára, akik oldalak vagy csoportok adminisztrátoraiként, szerkesztőiként dolgoznak.
A vezérigazgató figyelmeztetett az AI "hatalmas" energiaigényére is, és elmondta, hogy az Alphabet nettó nulla kibocsátási céljai késni fognak, ahogy a vállalat növeli számítási kapacitását.
Kedden 12 óra után világszerte problémák jelentkeztek a Cloudflare működésében.
Az új felvételek szerint a 3I/ATLAS egy különös "anti-csóvával" rendelkezik a normál csóvája mellett, és a szakértők még nem tudják, mi okozza ezt a jelenséget.
Tavaly radikálisan átalakult a globális kiberveszélyek természete, és két év alatt 180 százalékkal nőtt az adatlopó kártevők aktivitása egy jelentés szerint.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.