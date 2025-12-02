Brutális AI-labor robbanás rázza meg éppen a világot: elképzelhetetlen, mi lesz itt néhány év múlva

A Luma AI, az Nvidia által támogatott videógenerálási startup jelentős londoni terjeszkedést jelentett be, melynek keretében 2027 elejéig mintegy 200 alkalmazottat tervez felvenni új angliai bázisán - számolt be a CNBC.

A Palo Alto-i székhelyű vállalat a tervek szerint kutatási, mérnöki, partnerségi és stratégiai fejlesztési területeken bővíti csapatát, ami teljes munkaerő-állományának körülbelül 40%-át fogja kitenni.

A bejelentés két héttel azután érkezett, hogy a Luma 900 millió dolláros finanszírozási kört zárt le, melyet a szaúdi Állami Befektetési Alap tulajdonában lévő Humain AI vállalat vezetett. Ennek eredményeként a startup értékelése meghaladta a 4 milliárd dollárt.

A Luma úgynevezett "világmodelleket" (world models) fejleszt, olyan mesterséges intelligencia modelleket, amelyek videókból, hanganyagokból és képekből, valamint szövegekből is képesek tanulni, hasonlóan a nagy nyelvi modellekhez (LLM), mint amilyenek az OpenAI ChatGPT-je vagy a Google Gemini-je mögött állnak.

A startup jelenleg a marketing, reklám, média és szórakoztatóipari szektorokat célozza meg videómodelljeivel, amelyeket API-n keresztül és tartalomkészítő csomagként értékesít.

"Ezzel a C sorozatú tőkebevonással és a globális számítástechnikai infrastruktúra kiépítésével rendelkezünk a tőkével és kapacitással, hogy világszintű mesterséges intelligenciát biztosítsunk a kreatív szakemberek számára mindenhol" - nyilatkozta Amit Jain, a Luma AI vezérigazgatója és társalapítója.

Jain a CNBC-nek elmondta, hogy az Egyesült Királyságot a tehetségekhez való hozzáférés miatt választották a terjeszkedés kiindulópontjának. "Londonban vannak a legjobb kutatók, köszönhetően az itteni egyetemeknek és olyan intézményeknek, mint a DeepMind. Emellett Londont az európai piacra való belépési pontnak tekintjük" - tette hozzá.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Luma a legújabb azon észak-amerikai AI laborok sorában, amelyek az Egyesült Királyságban és Európában erősítik jelenlétüket, kihasználva a tehetségbázist és a bevételi lehetőségeket. Korábban az Anthropic, a Cohere és az OpenAI is bejelentett európai terjeszkedést.

Bár a világmodellek még nem olyan fejlettek, mint a nagy nyelvi modellek, egyes kutatók szerint legalább annyira fontosak az általános mesterséges intelligencia (AGI) elérésében. "Ezek a vizuális modellek jelenleg körülbelül egy-másfél évvel vannak lemaradva a nyelvi modellekhez képest" - mondta Jain.

A vezérigazgató szerint idővel a világmodellek válnak majd a mesterséges intelligencia "természetes interfészévé" a mindennapi használatban, utalva arra, mennyi időt töltenek az emberek videótartalmak nézésével naponta.

A Luma szeptemberben mutatta be legújabb modelljét, a Ray3-at, amely Jain szerint jobb teljesítményt nyújt, mint az OpenAI Sora modellje, és hasonló szinten áll a Google Veo 3 megoldásával.