Fiatal nő ül egy kanapén éjszaka, online vásárol egy hitelkártyával egy becsomagolt ajándékdoboz mellett.
Vásárlás

Black Friday csapda: így húzzák le a gyanútlan vásárlókat a magyar üzletek

Pénzcentrum
2025. november 27. 11:05

A Black Friday idején nemcsak a kedvezmények száma ugrik meg, hanem a kibertámadásoké is: a csalók ilyenkor könnyebben csapdába ejtik a figyelmetlen vásárlókat. A Sophos szakértői arra figyelmeztetnek, hogy néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető az adathalászat és a hamis webshopok kockázata.

A Black Friday minden évben jelentősen növeli az online vásárlások számát – és ezzel együtt a kiberbűnözők aktivitását is. A kampányok és a gyors döntések miatt a felhasználók hajlamosabbak gyanús linkekre kattintani, kevésbé figyelni a részletekre, és könnyebben esnek az adathalászat vagy a csaló webshopok áldozatául. Kiberbiztonsági szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ünnepi szezonban különösen fontos tudatosan védekezni.

A Black Friday kiemelt időszak a kibertámadók számára. Ilyenkor sokkal könnyebb megtéveszteni a felhasználókat, hiszen mindenki a jó ajánlatokat keresi. Pár egyszerű lépéssel azonban jelentősen csökkenthetjük a kockázatot.

 – mondja Szappanos Gábor, a Sophos kiberbiztonsági szakértője.

A Sophos szakértői az alábbi tippeket ajánlják az online biztonság megőrzéséhez:

1. Használj hirdetésblokkolót

A rosszindulatú hirdetések gyakori eszközei az adathalász és kártevő-terjesztő támadásoknak. Egy jó hirdetésblokkoló (pl. uBlock Origin, Ghostery) csökkenti ezt a kockázatot és gyorsabbá teszi a böngészést.

2. Böngéssz privát vagy inkognitó módban

A privát böngészés csökkenti az online követők számát, így kevesebb személyre szabott – és sokszor megtévesztő – hirdetéssel találkozol.

3. Használj adatvédelmi bővítményeket

Az olyan eszközök, mint az EFF Privacy Badger bővítménye, automatikusan blokkolják a láthatatlan követőket, és hozzájárulnak a biztonságosabb online jelenléthez.

4. Kerüld a „Bejelentkezés Facebookkal/Google-lal” funkciót

Bár kényelmes, feleslegesen osztja meg adataidat nagy technológiai szolgáltatókkal. A külön fiók nagyobb adatbiztonságot ad.

5. Vásárolj vendégként, ha lehet

Ha nem tervezel visszatérni egy webáruházba, használd a vendégfiókot – így kevesebb adatot adsz meg, és kevesebb helyen lesznek tárolva a személyes információid.

6. Ne mentsd el a bankkártyaadataidat

Minél kevesebb helyen van elmentve a bankkártyád, annál kisebb a visszaélés kockázata. Csak akkor engedd a mentést, ha feltétlenül szükséges.

7. Használj ideiglenes vagy egyszeri használatú kártyaszámot

A legtöbb bank már kínál ilyen megoldást. Ez extra védelmet ad online vásárláskor, és limit is beállítható rá.

8. Hitelkártyával fizess, ne betéti kártyával

A hitelkártyák sokkal erősebb csalásvédelmet kínálnak. Ha vitás helyzet alakul ki, nem a saját bankszámládat veszélyezteted.

9. Óvakodj a közösségi médiás és chatüzenetben érkező ajánlatoktól

A generatív AI segítségével pillanatok alatt készíthetők professzionálisnak tűnő, valójában hamis webshopok. Ne vásárolj olyan helyről, amit üzenetben kapsz – ezek gyakran adathalász vagy csalási kísérletek.

10. Ne kattints gyanús e-mailes ajánlatokra

Ha egy akció túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, vagy olyan cégtől érkezik, ahol nincs fiókod, nagy eséllyel adathalász próbálkozásról van szó.

A Sophos szakértői szerint a Black Friday alatt a tudatosság és a megfelelő eszközök kombinációja a leghatékonyabb módja annak, hogy biztonságban maradjunk. A felhasználóknak érdemes felkészülten böngészni, a kereskedőknek pedig kiemelten figyelni rendszereik védelmére.

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #csalás #webshop #adatvédelem #kiberbűnözés #black friday #online vásárlás #tippek #adathalászat #kiberbiztonság

