Black Friday csapda: így húzzák le a gyanútlan vásárlókat a magyar üzletek

A Black Friday idején nemcsak a kedvezmények száma ugrik meg, hanem a kibertámadásoké is: a csalók ilyenkor könnyebben csapdába ejtik a figyelmetlen vásárlókat. A Sophos szakértői arra figyelmeztetnek, hogy néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető az adathalászat és a hamis webshopok kockázata.

A Black Friday minden évben jelentősen növeli az online vásárlások számát – és ezzel együtt a kiberbűnözők aktivitását is. A kampányok és a gyors döntések miatt a felhasználók hajlamosabbak gyanús linkekre kattintani, kevésbé figyelni a részletekre, és könnyebben esnek az adathalászat vagy a csaló webshopok áldozatául. Kiberbiztonsági szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ünnepi szezonban különösen fontos tudatosan védekezni.

A Black Friday kiemelt időszak a kibertámadók számára. Ilyenkor sokkal könnyebb megtéveszteni a felhasználókat, hiszen mindenki a jó ajánlatokat keresi. Pár egyszerű lépéssel azonban jelentősen csökkenthetjük a kockázatot.

– mondja Szappanos Gábor, a Sophos kiberbiztonsági szakértője.

A Sophos szakértői az alábbi tippeket ajánlják az online biztonság megőrzéséhez:

1. Használj hirdetésblokkolót

A rosszindulatú hirdetések gyakori eszközei az adathalász és kártevő-terjesztő támadásoknak. Egy jó hirdetésblokkoló (pl. uBlock Origin, Ghostery) csökkenti ezt a kockázatot és gyorsabbá teszi a böngészést.

2. Böngéssz privát vagy inkognitó módban

A privát böngészés csökkenti az online követők számát, így kevesebb személyre szabott – és sokszor megtévesztő – hirdetéssel találkozol.

3. Használj adatvédelmi bővítményeket

Az olyan eszközök, mint az EFF Privacy Badger bővítménye, automatikusan blokkolják a láthatatlan követőket, és hozzájárulnak a biztonságosabb online jelenléthez.

4. Kerüld a „Bejelentkezés Facebookkal/Google-lal” funkciót

Bár kényelmes, feleslegesen osztja meg adataidat nagy technológiai szolgáltatókkal. A külön fiók nagyobb adatbiztonságot ad.

5. Vásárolj vendégként, ha lehet

Ha nem tervezel visszatérni egy webáruházba, használd a vendégfiókot – így kevesebb adatot adsz meg, és kevesebb helyen lesznek tárolva a személyes információid.

6. Ne mentsd el a bankkártyaadataidat

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Minél kevesebb helyen van elmentve a bankkártyád, annál kisebb a visszaélés kockázata. Csak akkor engedd a mentést, ha feltétlenül szükséges.

7. Használj ideiglenes vagy egyszeri használatú kártyaszámot

A legtöbb bank már kínál ilyen megoldást. Ez extra védelmet ad online vásárláskor, és limit is beállítható rá.

8. Hitelkártyával fizess, ne betéti kártyával

A hitelkártyák sokkal erősebb csalásvédelmet kínálnak. Ha vitás helyzet alakul ki, nem a saját bankszámládat veszélyezteted.

9. Óvakodj a közösségi médiás és chatüzenetben érkező ajánlatoktól

A generatív AI segítségével pillanatok alatt készíthetők professzionálisnak tűnő, valójában hamis webshopok. Ne vásárolj olyan helyről, amit üzenetben kapsz – ezek gyakran adathalász vagy csalási kísérletek.

10. Ne kattints gyanús e-mailes ajánlatokra

Ha egy akció túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, vagy olyan cégtől érkezik, ahol nincs fiókod, nagy eséllyel adathalász próbálkozásról van szó.

A Sophos szakértői szerint a Black Friday alatt a tudatosság és a megfelelő eszközök kombinációja a leghatékonyabb módja annak, hogy biztonságban maradjunk. A felhasználóknak érdemes felkészülten böngészni, a kereskedőknek pedig kiemelten figyelni rendszereik védelmére.

„A Black Friday kiemelt időszak a kibertámadók számára. Ilyenkor sokkal könnyebb megtéveszteni a felhasználókat, hiszen mindenki a jó ajánlatokat keresi. Pár egyszerű lépéssel azonban jelentősen csökkenthetjük a kockázatot.” – mondja Szappanos Gábor, a Sophos kiberbiztonsági szakértője.

A Sophos szakértői az alábbi tippeket ajánlják az online biztonság megőrzéséhez:

Használj hirdetésblokkolót: A rosszindulatú hirdetések gyakori eszközei az adathalász és kártevő-terjesztő támadásoknak. Egy jó hirdetésblokkoló (pl. uBlock Origin, Ghostery) csökkenti ezt a kockázatot és gyorsabbá teszi a böngészést. Böngéssz privát vagy inkognitó módban: A privát böngészés csökkenti az online követők számát, így kevesebb személyre szabott – és sokszor megtévesztő – hirdetéssel találkozol. Használj adatvédelmi bővítményeket: Az olyan eszközök, mint az EFF Privacy Badger bővítménye, automatikusan blokkolják a láthatatlan követőket, és hozzájárulnak a biztonságosabb online jelenléthez. Kerüld a „Bejelentkezés Facebookkal/Google-lal” funkciót: Bár kényelmes, feleslegesen osztja meg adataidat nagy technológiai szolgáltatókkal. A külön fiók nagyobb adatbiztonságot ad. Vásárolj vendégként, ha lehet: Ha nem tervezel visszatérni egy webáruházba, használd a vendégfiókot – így kevesebb adatot adsz meg, és kevesebb helyen lesznek tárolva a személyes információid. Ne mentsd el a bankkártyaadataidat: Minél kevesebb helyen van elmentve a bankkártyád, annál kisebb a visszaélés kockázata. Csak akkor engedd a mentést, ha feltétlenül szükséges. Használj ideiglenes vagy egyszeri használatú kártyaszámot: A legtöbb bank már kínál ilyen megoldást. Ez extra védelmet ad online vásárláskor, és limit is beállítható rá. Hitelkártyával fizess, ne betéti kártyával: A hitelkártyák sokkal erősebb csalásvédelmet kínálnak. Ha vitás helyzet alakul ki, nem a saját bankszámládat veszélyezteted. Óvakodj a közösségi médiás és chatüzenetben érkező ajánlatoktól: A generatív AI segítségével pillanatok alatt készíthetők professzionálisnak tűnő, valójában hamis webshopok. Ne vásárolj olyan helyről, amit üzenetben kapsz – ezek gyakran adathalász vagy csalási kísérletek. Ne kattints gyanús e-mailes ajánlatokra: Ha egy akció túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, vagy olyan cégtől érkezik, ahol nincs fiókod, nagy eséllyel adathalász próbálkozásról van szó.

A szakértőik szerint a Black Friday alatt a tudatosság és a megfelelő eszközök kombinációja a leghatékonyabb módja annak, hogy biztonságban maradjunk. A felhasználóknak érdemes felkészülten böngészni, a kereskedőknek pedig kiemelten figyelni rendszereik védelmére.