Black Friday csapda: így húzzák le a gyanútlan vásárlókat a magyar üzletek

A Black Friday idején nemcsak a kedvezmények száma ugrik meg, hanem a kibertámadásoké is: a csalók ilyenkor könnyebben csapdába ejtik a figyelmetlen vásárlókat. A Sophos szakértői arra figyelmeztetnek, hogy néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető az adathalászat és a hamis webshopok kockázata.
A Black Friday minden évben jelentősen növeli az online vásárlások számát – és ezzel együtt a kiberbűnözők aktivitását is. A kampányok és a gyors döntések miatt a felhasználók hajlamosabbak gyanús linkekre kattintani, kevésbé figyelni a részletekre, és könnyebben esnek az adathalászat vagy a csaló webshopok áldozatául. Kiberbiztonsági szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ünnepi szezonban különösen fontos tudatosan védekezni.
A Black Friday kiemelt időszak a kibertámadók számára. Ilyenkor sokkal könnyebb megtéveszteni a felhasználókat, hiszen mindenki a jó ajánlatokat keresi. Pár egyszerű lépéssel azonban jelentősen csökkenthetjük a kockázatot.
– mondja Szappanos Gábor, a Sophos kiberbiztonsági szakértője.
A Sophos szakértői az alábbi tippeket ajánlják az online biztonság megőrzéséhez:
1. Használj hirdetésblokkolót
A rosszindulatú hirdetések gyakori eszközei az adathalász és kártevő-terjesztő támadásoknak. Egy jó hirdetésblokkoló (pl. uBlock Origin, Ghostery) csökkenti ezt a kockázatot és gyorsabbá teszi a böngészést.
2. Böngéssz privát vagy inkognitó módban
A privát böngészés csökkenti az online követők számát, így kevesebb személyre szabott – és sokszor megtévesztő – hirdetéssel találkozol.
3. Használj adatvédelmi bővítményeket
Az olyan eszközök, mint az EFF Privacy Badger bővítménye, automatikusan blokkolják a láthatatlan követőket, és hozzájárulnak a biztonságosabb online jelenléthez.
4. Kerüld a „Bejelentkezés Facebookkal/Google-lal” funkciót
Bár kényelmes, feleslegesen osztja meg adataidat nagy technológiai szolgáltatókkal. A külön fiók nagyobb adatbiztonságot ad.
5. Vásárolj vendégként, ha lehet
Ha nem tervezel visszatérni egy webáruházba, használd a vendégfiókot – így kevesebb adatot adsz meg, és kevesebb helyen lesznek tárolva a személyes információid.
6. Ne mentsd el a bankkártyaadataidat
Minél kevesebb helyen van elmentve a bankkártyád, annál kisebb a visszaélés kockázata. Csak akkor engedd a mentést, ha feltétlenül szükséges.
7. Használj ideiglenes vagy egyszeri használatú kártyaszámot
A legtöbb bank már kínál ilyen megoldást. Ez extra védelmet ad online vásárláskor, és limit is beállítható rá.
8. Hitelkártyával fizess, ne betéti kártyával
A hitelkártyák sokkal erősebb csalásvédelmet kínálnak. Ha vitás helyzet alakul ki, nem a saját bankszámládat veszélyezteted.
9. Óvakodj a közösségi médiás és chatüzenetben érkező ajánlatoktól
A generatív AI segítségével pillanatok alatt készíthetők professzionálisnak tűnő, valójában hamis webshopok. Ne vásárolj olyan helyről, amit üzenetben kapsz – ezek gyakran adathalász vagy csalási kísérletek.
10. Ne kattints gyanús e-mailes ajánlatokra
Ha egy akció túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, vagy olyan cégtől érkezik, ahol nincs fiókod, nagy eséllyel adathalász próbálkozásról van szó.
A Sophos szakértői szerint a Black Friday alatt a tudatosság és a megfelelő eszközök kombinációja a leghatékonyabb módja annak, hogy biztonságban maradjunk. A felhasználóknak érdemes felkészülten böngészni, a kereskedőknek pedig kiemelten figyelni rendszereik védelmére.
