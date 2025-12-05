2025. december 5. péntek Vilma
10 °C Budapest
Közeli felvétel egy nőről, aki a kétfaktoros hitelesítéssel (2FA) ellátott mobileszközt használja, miközben biztonságosan bejelentkezik a laptopjára. Adatvédelem, internet- és mobilbiztonság
Tech

Megint lehalt a fél internet, a Vinted, a Microsoft Teams, a Zoom és a Canva sem működött

Pénzcentrum
2025. december 5. 10:44

Ismét akadozott az internet egy része: a Cloudflare szerverei elérhetetlenné váltak, ezzel több weboldal és szolgáltatás működését is megbénítva. A hiba okát egyelőre nem sikerült feltárni.

A Cloudflare szerverei ismét leálltak, több weboldal és online szolgáltatás elérhetetlenné vált világszerte. A vállalat weboldalán azt írták, december 5-én, magyar idő szerint pár perccel délelőtt 10 óra előtt észlelték a hibát, melyet nem sokkal később javítottak is.

A Downdetector szerint a Shopify, a Vinted, a Microsoft Teams, a Zoom, a Canva, a Vimeo és a Google Meet felhasználói is problémát észlelhettek, írja a 24.hu.

Kissé ironikus, hogy a hibát nyomon követő Downdetector szolgáltatás sem működött egy ideig, sőt, a Downdetector Downdetectorának Downdetectora is elérhetetlenné vált, írja a gsplus.hu.

A szolgáltatás azóta már helyreállt, így a korábbi fennakadások szerencsére nem okoznak további problémát a felhasználóknak.

Novemberben is probléma adódott a Cloudflare szervereivel, akkor is rengeteg weboldal vált elérhetetlenné. A Cloudflare hatalmas szerverhálózatot üzemeltet, amely több mint 330 városban, több mint 120 országban terjed ki. Ezek a szerverek segítenek a weboldalak gyorsabb betöltésében, biztonságban maradásában és a forgalom zökkenőmentes kezelésében.
Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #online #leállás #hiba #technológia #szolgáltatás #weboldal

