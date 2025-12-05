Megint lehalt a fél internet, a Vinted, a Microsoft Teams, a Zoom és a Canva sem működött

A drágulás elsősorban a memóriamodulokat érinti, és várhatóan kiterjed a laptopokra, konzolokra és okostelefonokra is.
Ismét akadozott az internet egy része: a Cloudflare szerverei elérhetetlenné váltak, ezzel több weboldal és szolgáltatás működését is megbénítva. A hiba okát egyelőre nem sikerült feltárni.
A Cloudflare szerverei ismét leálltak, több weboldal és online szolgáltatás elérhetetlenné vált világszerte. A vállalat weboldalán azt írták, december 5-én, magyar idő szerint pár perccel délelőtt 10 óra előtt észlelték a hibát, melyet nem sokkal később javítottak is.
A Downdetector szerint a Shopify, a Vinted, a Microsoft Teams, a Zoom, a Canva, a Vimeo és a Google Meet felhasználói is problémát észlelhettek, írja a 24.hu.
Kissé ironikus, hogy a hibát nyomon követő Downdetector szolgáltatás sem működött egy ideig, sőt, a Downdetector Downdetectorának Downdetectora is elérhetetlenné vált, írja a gsplus.hu.
A szolgáltatás azóta már helyreállt, így a korábbi fennakadások szerencsére nem okoznak további problémát a felhasználóknak.
Novemberben is probléma adódott a Cloudflare szervereivel, akkor is rengeteg weboldal vált elérhetetlenné. A Cloudflare hatalmas szerverhálózatot üzemeltet, amely több mint 330 városban, több mint 120 országban terjed ki. Ezek a szerverek segítenek a weboldalak gyorsabb betöltésében, biztonságban maradásában és a forgalom zökkenőmentes kezelésében.
A Revolut új, biztonsági funkciója a telefonlopások esetén védi a felhasználók pénzét, ami a karácsonyi bevásárláskor és utazáskor is jól tud majd működni.
Az AI-boom miatt emelkedhetnek az okostelefonok árai, mivel a mesterséges intelligencia adatközpontok építése jelentős nyomást helyez az ellátási láncokra.
A korábbi feltételezésekkel ellentétben a sörhab stabilitása nem csupán a buborékok felületén lévő fehérjedús rétegektől függ.
Bár a pénz szerinte idővel elveszítheti jelentőségét, a milliárdos hangsúlyozza: bizonyos korlátok továbbra is fennmaradnak.
A Google anyavállalat, az Alphabet vezérigazgatója szerint egy esetleges mesterséges intelligencia lufi kipukkanása minden vállalatot érintene.
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.