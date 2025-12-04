2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
6 °C Budapest
Facebook alkalmazás ikon az Apple iPhone 13 Pro, okostelefon bejelentkezési kezdőlap facebook logó ikon a képernyőn népszerű közösségi média hálózat Meta : Bangkok, Thaiföld - 2022. június 3.
Tech

Erre nem számítottunk: máris elkezdték kirugdosni a tiniket a közösségi oldalakról

Pénzcentrum
2025. december 4. 10:31

A Meta megkezdte a 16 év alatti ausztrál felhasználók kizárását közösségi platformjairól, egy héttel a szigorú korhatár-szabályozás életbe lépése előtt. Az intézkedés több százezer fiatal felhasználót érint, és súlyos bírságok fenyegetik a szabályokat megszegő technológiai vállalatokat.

A Meta egy héttel a közösségi média-tilalom hivatalos bevezetése előtt elkezdte a 16 év alatti ausztrál felhasználók eltávolítását az Instagram, Facebook és Threads platformokról. Az egy évvel ezelőtt elfogadott törvény értelmében a technológiai vállalatokra akár 50 millió ausztrál dolláros bírság is kiszabható, amennyiben nem tartják be az előírásokat.

Az ausztrál szabályozás nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően szigorúnak számít a magas korhatár miatt. A jogszabály nem tesz kivételt sem a már regisztrált felhasználókkal, sem a szülői engedéllyel rendelkező fiatalokkal kapcsolatban - jelentette a 444.hu.

A Meta novemberben tájékoztatta a 13-15 év közötti felhasználókat, hogy fiókjaikat december 4-től kezdődően megszüntetik. A vállalat becslései szerint ez mintegy 150 ezer Facebook-felhasználót és 350 ezer Instagram-fiókot érint. A Meta szóvivője hangsúlyozta: "a törvény betartása folyamatos és többszintű folyamat lesz".

"Bár a Meta elkötelezett a törvény betartása mellett, úgy véljük, hogy hatékonyabb, egységesebb és a magánéletet jobban védő megközelítésre van szükség" – nyilatkozta a vállalat képviselője. A Meta álláspontja szerint célszerűbb lenne, ha a kormány az alkalmazásboltokat kötelezné életkor-ellenőrzésre a letöltések során, valamint szülői hozzájárulást írna elő a 16 év alattiak esetében, így elkerülhető lenne, hogy a tizenéveseknek minden egyes platformon külön igazolniuk kelljen életkorukat.

Az érintett fiatalok számára lehetőséget biztosítanak adataik mentésére a fiókjuk deaktiválása előtt. Azok, akik úgy vélik, tévesen sorolták őket a 16 év alattiak közé, felülvizsgálatot kérhetnek, és videós önigazolással vagy hivatalos okmányokkal – vezetői engedéllyel vagy személyi igazolvánnyal – bizonyíthatják életkorukat.

A korlátozás a Meta platformjain kívül érinti a YouTube, X, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick és Twitch felhasználóit is. A kormány a gyermekek védelmével indokolja az intézkedést, míg a kritikusok attól tartanak, hogy a tiltás elszigetelheti a kapcsolattartásra szoruló fiatalokat, és a kevésbé szabályozott online felületekre terelheti őket.
Címlapkép: Getty Images
#tech #bírság #facebook #szabályozás #instagram #fiatalok #technológia #korhatár #közösségi média #meta #ausztrália

