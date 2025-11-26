Magyarországon továbbra sem lassítanak az autósok, a gyorshajtási bírságok összege pedig újra rekordokat dönt.
Elképesztő, mihez folyamodnak már a csalók: nem fogod elhinni, hová csempészték a dohányt
A NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei hajnali ellenőrzés közben buktattak le egy angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán - írja közleményében a hatóság.
Mint írták, a sofőr látszólag magabiztosan viselkedett, de a járőröknek feltűntek a tréler fémvázán látható friss festéknyomok. Ez végül elárulta, hogy a jármű szerkezete cigarettával volt telepakolva.
A járművet az autópálya tengelysúlymérő állomásán állították meg. A pénzügyőrök átvizsgálták a zártszelvényű fémszerkezetet, és észrevették, hogy a csövek végpontjait nemrég hegesztették. A váz nem volt szétszerelhető, ezért flex-szel vágták fel a csövek végét.
Ekkor derült ki, hogy a csempészek a „szánkózásnak” nevezett módszert használták, vagyis a csövekbe betolták a méretre ragasztott dohányárut, amit később egy kötél segítségével tudtak kihúzni.
A sofőr megdöbbent, amikor a pénzügyőrök előhúzták az első csomagokat, majd elismerte, hogy a cigaretta az ő tulajdona. A fémvázból összesen 1 190 doboz, bolgár zárjegyes cigaretta került elő, több mint hárommillió forint értékben. A NAV jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indított eljárást. A férfi akár több mint négymillió forintos bírságra számíthat.
Ursula von der Leyen: a következő napok veszélyekkel teliek, háborús fordulat jöhet.
Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 28-án pénteken, erről már több hazai lap is értesült.
Kiszivárgott a szigorúan titkos tárgyalás Washington és Moszkva között: megszólalt Putyin bizalmi embere, ezt tervezik Oroszországban
Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerint Moszkva és Washington fokozatosan építi kapcsolatait, miközben a kiszivárogtatások hátráltatják ezt a folyamatot.
Donald Trump amerikai elnök feloldotta az Ukrajnának szabott korábbi határidőt a békejavaslattal kapcsolatban, miközben folytatódnak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról.
Nem verték nagy dobra, de Orbán Viktor Moszkvában találkozhat Putyinnal: mire készül az orosz elnök?
A magyar kormányfő és az orosz elnök 2022 óta háromszor, összesen pedig tizennégyszer találkozott egymással.
Macron szerint Trump Ukrajna-béketerve javításra szorul: a jelenlegi formájában nem elfogadható Ukrajna és Európa számára.
Ukrajna elfogadta a Trump-adminisztráció által közvetített béketervet Oroszországgal, bár még néhány kisebb részlet tisztázásra vár. Oroszország eddig nem reagált.
Az Egyesült Államok megerősítette, hogy amerikai tisztviselők Abu-Dzabiban találkoznak orosz képviselőkkel.
Bár a koalíciós pártok közötti kezdeti éles nézeteltérések valamelyest enyhültek, ez nem javított a kormány megítélésén.
Zelenszkij szerint a genfi egyeztetések után kevesebb pontból áll a béketerv, de a legnehezebb kérdések még Trumpra várnak.
Hszi Csin-ping kínai elnök telefonbeszélgetésben közölte Donald Trumppal, hogy Peking Tajvannal kapcsolatos álláspontja változatlan
Hogy lesz így ebből béke? Brutális támadást intéztek az oroszok Kijev ellen éjszaka, civileket is céloztak
Az ukrán energiaügyi minisztérium megerősítette, hogy a csapások energetikai infrastruktúrát is érintettek.
A 2024-es tűzszüneti megállapodás értelmében a Hezbollahnak ki kellett vonulnia Dél-Libanonból.
A tárgyalások majdnem kudarcba fulladtak a kezdés előtt.
Exkluzív! Megszólaltak a fronton harcoló ukrán katonák a békejavaslatról: ezt gondolják Trump tervéről
Az amerikai terv szerint a háború befejezése után 100 napon belül új választásokat kellene tartani Ukrajnában.
Az elnök optimista hangvételű üzenete mindössze egy nappal azután jelent meg, hogy egy hosszabb bejegyzésben élesen bírálta az ukrán vezetést.
Több európai ország, köztük Ausztria, Belgium, Hollandia és Svájc már engedélyezi a gyógyíthatatlan betegek számára, hogy orvosi segítséget kapjanak életük befejezéséhez.
A biztonsági erők, köztük a hadsereg és a rendőrség lezárták a területet.
