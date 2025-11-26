Elképesztő, mihez folyamodnak már a csalók: nem fogod elhinni, hová csempészték a dohányt

A NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei hajnali ellenőrzés közben buktattak le egy angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán - írja közleményében a hatóság.

Mint írták, a sofőr látszólag magabiztosan viselkedett, de a járőröknek feltűntek a tréler fémvázán látható friss festéknyomok. Ez végül elárulta, hogy a jármű szerkezete cigarettával volt telepakolva.

A járművet az autópálya tengelysúlymérő állomásán állították meg. A pénzügyőrök átvizsgálták a zártszelvényű fémszerkezetet, és észrevették, hogy a csövek végpontjait nemrég hegesztették. A váz nem volt szétszerelhető, ezért flex-szel vágták fel a csövek végét.

Ekkor derült ki, hogy a csempészek a „szánkózásnak” nevezett módszert használták, vagyis a csövekbe betolták a méretre ragasztott dohányárut, amit később egy kötél segítségével tudtak kihúzni.

A sofőr megdöbbent, amikor a pénzügyőrök előhúzták az első csomagokat, majd elismerte, hogy a cigaretta az ő tulajdona. A fémvázból összesen 1 190 doboz, bolgár zárjegyes cigaretta került elő, több mint hárommillió forint értékben. A NAV jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indított eljárást. A férfi akár több mint négymillió forintos bírságra számíthat.