A CBRE legfrissebb globális riportja szerint a világ nagyvárosai között éleződik a verseny a technológiai tehetségekért.
Felháborodtak a Spotify-használók: az újítás mindenkinél kiverte a biztosítékot
A Spotify új üzenetküldő funkciót vezetett be, amely felhasználói ellenállásba ütközött, miközben a vállalat szerint a szolgáltatás opcionális és könnyen kikapcsolható - írja a Daily Mail.
A világ egyik legnépszerűbb zenei streaming szolgáltatása, a Spotify felhasználói körében felháborodást váltott ki a napokban bevezetett új funkciójával. A vállalat által bevezetett "Messages" (Üzenetek) nevű eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az alkalmazáson belül osszanak meg tartalmakat és csevegjenek barátaikkal.
Bár a Spotify állítása szerint ezzel "azt adják a felhasználóknak, amit szeretnének", a közösségi médiában megjelenő reakciók alapján sokan nem értenek egyet ezzel. Több elégedetlen felhasználó az X platformon fejezte ki nemtetszését, egyesek szerint "senki sem akarja ezt", mások "teljesen feleslegesnek" tartják az újítást. Egy szkeptikus felhasználó egyenesen azt állította, hogy "ez tönkre fogja tenni az üzletet".
A Messages funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyes üzeneteket küldjenek, Spotify-tartalmakat osszanak meg, valamint szöveggel és emojikkal reagáljanak. "Az Üzenetek azokra a beszélgetésekre szolgálnak, amelyeket már most is folytatsz a barátaiddal és családtagjaiddal zenékről, podcastokról és hangoskönyvekről" - magyarázta a Spotify.
Az üzenetküldéshez a felhasználóknak egyszerűen a "megosztás" ikonra kell koppintaniuk zenehallgatás, podcast vagy hangoskönyv hallgatása közben. Ezután kiválaszthatják a barátot, akinek üzenni szeretnének, majd elküldhetik a tartalmat. Ha a barát elfogadja az üzenetkérést, emojikkal reagálhatnak, szöveges üzeneteket küldhetnek és tartalmakat oszthatnak meg egymással.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A közösségi médiában azonban nem fogadták jól az új funkciót. Egy felhasználó így reagált: "Szó szerint csak zenehallgatásra használjuk az alkalmazást, ez teljesen felesleges, és időpocsékolás mindannyiunk számára." Egy másik hozzátette: "Ez butaság. Olyan korban élünk, amikor az okostelefonokkal a megosztás már így is nagyon egyszerű. Ez csak időpocsékolás a fejlesztőitek számára."
A Spotify hangsúlyozza, hogy az üzenetküldés teljesen opcionális. "A felhasználók választhatnak, hogy elfogadják vagy elutasítják a barátoktól és családtagoktól érkező üzenetkéréseket" - közölte a vállalat. A nem kívánt üzenetek jelenthetők, és a felhasználók akár teljesen ki is kapcsolhatják a Messages funkciót a beállításokban.
Az Apple hivatalosan bejelentette, hogy szeptember 9-én mutatja be az iPhone 17 készülékcsaládot a kaliforniai Apple Parkban található Steve Jobs Theaterben.
Korunk egyik legnagyobb lehetősége és veszélye is egyben a mesterséges intelligencia (MI), valamint annak megfelelő felhasználása.
A Microsoft mesterséges intelligencia vezetője figyelmeztet az "AI pszichózis" terjedésére.
A Sony csütörtöktől mintegy 50 dollárral emeli a PlayStation 5 konzolok árát az Egyesült Államokban a növekvő költségek és a lassuló videojáték-piac miatt.
A társadalom és a gazdaság digitalizációja megatrend. Az Európai Uniónak és benne Magyarországnak is vannak digitalizációs stratégiai célkitűzései 2030-ra.
Kiszivárgott dokumentumok szerint a vállalat mesterséges intelligenciája "érzéki" és "romantikus" beszélgetéseket folytathatott gyermekekkel.
A Google 30,1 millió eurós bírságot fizet Ausztráliában versenyellenes megállapodások miatt, amelyek korlátozták a konkurens keresőmotorok telepítését egyes okostelefonokon.
Geoffrey Hinton, a Nobel-díjas számítógéptudós és az MI egyik úttörője szerint a technológiai cégek rossz megközelítést alkalmaznak a mesterséges intelligencia biztonságossá tételére.
A Facebook fokozatosan, világszerte megkéri a felhasználókat a magasabb szintű védelem bekapcsolására. Amíg nem teszik meg, nem használhatják az alkalmazást.
Név adatainak rendezése szükséges a belépés érdekében. Kérjük jelezze a problémát elektronikus úton a NAV felé. Mi a teendő ilyen NAV hibaüzenet esetén?
Amerika kormánya megállapodást kötött a vezető chipgyártókkal: a Nvidia és az AMD bevételük 15%-át fizetik majd az amerikai kormánynak a Kínának eladott fejlett chipek után.
Az Egyesült Államok felgyorsítja a Hold nukleáris reaktorának fejlesztését, válaszul Kína és Oroszország növekvő űrtevékenységére.
A kártevő kínai vezérlőszerverről működik, és közel 200 alkalmazásnál képes hamis banki bejelentkező felületeket megjeleníteni.
Augusztusban számos látványos égi jelenség várja a csillagászat szerelmeseit.
Az új verzió továbbfejlesztett képességekkel rendelkezik a "vibe coding" terén, amely a Szilícium-völgy legújabb őrülete.
A mai modern, digitális világban a mobilalkalmazások nélkülözhetetlenek a legtöbb ember életében.
A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött az olasz űrügynökséggel tudományos eszközök Marsra szállítására.
Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook fellélegezhet, miután az Egyesült Államok új indiai importvámjai nem érintik az okostelefonokat.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.