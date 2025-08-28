2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Istanbul, Törökország - 2023. november 9: Spotify, Apple Music, YouTube, X, instagram, Shazam, Facebook az okostelefon képernyőjén.
Felháborodtak a Spotify-használók: az újítás mindenkinél kiverte a biztosítékot

Pénzcentrum
2025. augusztus 28. 12:47

A Spotify új üzenetküldő funkciót vezetett be, amely felhasználói ellenállásba ütközött, miközben a vállalat szerint a szolgáltatás opcionális és könnyen kikapcsolható - írja a Daily Mail.

A világ egyik legnépszerűbb zenei streaming szolgáltatása, a Spotify felhasználói körében felháborodást váltott ki a napokban bevezetett új funkciójával. A vállalat által bevezetett "Messages" (Üzenetek) nevű eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az alkalmazáson belül osszanak meg tartalmakat és csevegjenek barátaikkal.

Bár a Spotify állítása szerint ezzel "azt adják a felhasználóknak, amit szeretnének", a közösségi médiában megjelenő reakciók alapján sokan nem értenek egyet ezzel. Több elégedetlen felhasználó az X platformon fejezte ki nemtetszését, egyesek szerint "senki sem akarja ezt", mások "teljesen feleslegesnek" tartják az újítást. Egy szkeptikus felhasználó egyenesen azt állította, hogy "ez tönkre fogja tenni az üzletet".

A Messages funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyes üzeneteket küldjenek, Spotify-tartalmakat osszanak meg, valamint szöveggel és emojikkal reagáljanak. "Az Üzenetek azokra a beszélgetésekre szolgálnak, amelyeket már most is folytatsz a barátaiddal és családtagjaiddal zenékről, podcastokról és hangoskönyvekről" - magyarázta a Spotify.

Az üzenetküldéshez a felhasználóknak egyszerűen a "megosztás" ikonra kell koppintaniuk zenehallgatás, podcast vagy hangoskönyv hallgatása közben. Ezután kiválaszthatják a barátot, akinek üzenni szeretnének, majd elküldhetik a tartalmat. Ha a barát elfogadja az üzenetkérést, emojikkal reagálhatnak, szöveges üzeneteket küldhetnek és tartalmakat oszthatnak meg egymással.

A közösségi médiában azonban nem fogadták jól az új funkciót. Egy felhasználó így reagált: "Szó szerint csak zenehallgatásra használjuk az alkalmazást, ez teljesen felesleges, és időpocsékolás mindannyiunk számára." Egy másik hozzátette: "Ez butaság. Olyan korban élünk, amikor az okostelefonokkal a megosztás már így is nagyon egyszerű. Ez csak időpocsékolás a fejlesztőitek számára."

A Spotify hangsúlyozza, hogy az üzenetküldés teljesen opcionális. "A felhasználók választhatnak, hogy elfogadják vagy elutasítják a barátoktól és családtagoktól érkező üzenetkéréseket" - közölte a vállalat. A nem kívánt üzenetek jelenthetők, és a felhasználók akár teljesen ki is kapcsolhatják a Messages funkciót a beállításokban.
