Lehalt a Spotify: világszerte akadozik az app, nem megy a streaming zene szolgáltatás

A DownDetector oldalon több mint 17 000 Spotify felhasználó jelezte, hogy problémával szembesül a streaming szolgáltatás használata során. A jelentett problémák 69%-a az alkalmazással, 30%-a a Spotify weboldalával, míg mindössze 1%-a az audio streaminggel kapcsolatos.

A Spotify az X platformon (korábban Twitter) megerősítette a fennakadásokat: "Tudunk néhány jelenlegi problémáról, és már vizsgáljuk őket!"

We’re aware of some recent issues that should be all clear now! Thanks for your patience, you rock. Give @SpotifyCares a shout if you need anything.