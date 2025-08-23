A Pénzcentrum 2025. augusztus 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ezért ne fogadj el pénzügyi tanácsot a ChatGPT-től: erre bárki könnyen ráfizethet
Egyre több brit fordul mesterséges intelligenciához pénzügyi tanácsokért, ami szakértők szerint komoly kockázatokat rejt a megfelelő szakmai háttér hiánya miatt - írja a Portfolio a Financial Times cikke alapján. A friss beszámoló alapján a britek 40 százaléka már használt olyan AI-eszközöket, mint a ChatGPT pénzügyi tanácsadás céljából.
A Finder pénzügyi összehasonlító oldal felmérése alapján a felhasználók 16 százaléka részvényekkel és befektetésekkel kapcsolatos információkat keresett, míg 15 százalékuk kriptovalutákkal összefüggő tanácsokat kért a mesterséges intelligenciától. George Sweeney, a Finder pénzügyi és befektetési szakértője szerint ez a jelenség rámutat a pénzügyi tanácsadás területén tapasztalható hiányosságokra, amellyel jelenleg a brit pénzügyi felügyelet (FCA) is foglalkozik. "Az AI jelenleg milliók befektetési döntéseit befolyásolja, miközben szakképesítés nélküli tanácsokat ad" – figyelmeztetett a szakértő.
A kutatás generációs különbségeket is feltárt: a millenniál generáció tagjai fordulnak leggyakrabban az AI-hoz befektetési tanácsokért, 65 százalékuk használta már vagy fontolgatja használatát. A Z-generáció esetében ez az arány 62 százalék. Ezzel szemben az X generáció (45-60 évesek) mindössze 6 százaléka, a baby boomerek (61-79 évesek) körében pedig csupán 3 százalék vett már igénybe ilyen szolgáltatást.
"Aggasztó, hogy a britek hatoda olyan amerikai fejlesztésű nyelvi modellekhez fordul, amelyeket tömegek kiszolgálására terveztek, nem pedig személyre szabott tanácsadásra" – jegyezte meg a szakértő. A felmérés további eredménye, hogy a brit felnőttek 19 százaléka használt már AI-t személyes költségvetés készítésére, és további 31 százalék fontolgatja ezt a lehetőséget. Sweeney hangsúlyozta, hogy bár az AI hasznos eszköz lehet, elengedhetetlen az információk további ellenőrzése vagy szakértővel való konzultáció.
A szakértő azt javasolja, hogy a felhasználók ne tekintsék megfellebbezhetetlen igazságnak a ChatGPT tanácsait. Bár hasznos kiindulópont lehet, érdemes kombinálni saját kutatással, összehasonlítani a különböző lehetőségeket, vagy szakképzett pénzügyi tanácsadóval konzultálni a hosszú távú befektetési döntések meghozatala előtt.
Még mindig többen idegenkednek az AI használatától Magyarországon, mint akik elfogadóbbak a technológiával kapcsolatban.
A Microsoft mesterséges intelligencia vezetője figyelmeztet az "AI pszichózis" terjedésére.
A Sony csütörtöktől mintegy 50 dollárral emeli a PlayStation 5 konzolok árát az Egyesült Államokban a növekvő költségek és a lassuló videojáték-piac miatt.
A társadalom és a gazdaság digitalizációja megatrend. Az Európai Uniónak és benne Magyarországnak is vannak digitalizációs stratégiai célkitűzései 2030-ra.
Kiszivárgott dokumentumok szerint a vállalat mesterséges intelligenciája "érzéki" és "romantikus" beszélgetéseket folytathatott gyermekekkel.
A Google 30,1 millió eurós bírságot fizet Ausztráliában versenyellenes megállapodások miatt, amelyek korlátozták a konkurens keresőmotorok telepítését egyes okostelefonokon.
Geoffrey Hinton, a Nobel-díjas számítógéptudós és az MI egyik úttörője szerint a technológiai cégek rossz megközelítést alkalmaznak a mesterséges intelligencia biztonságossá tételére.
A Facebook fokozatosan, világszerte megkéri a felhasználókat a magasabb szintű védelem bekapcsolására. Amíg nem teszik meg, nem használhatják az alkalmazást.
Név adatainak rendezése szükséges a belépés érdekében. Kérjük jelezze a problémát elektronikus úton a NAV felé. Mi a teendő ilyen NAV hibaüzenet esetén?
Amerika kormánya megállapodást kötött a vezető chipgyártókkal: a Nvidia és az AMD bevételük 15%-át fizetik majd az amerikai kormánynak a Kínának eladott fejlett chipek után.
Az Egyesült Államok felgyorsítja a Hold nukleáris reaktorának fejlesztését, válaszul Kína és Oroszország növekvő űrtevékenységére.
A kártevő kínai vezérlőszerverről működik, és közel 200 alkalmazásnál képes hamis banki bejelentkező felületeket megjeleníteni.
Augusztusban számos látványos égi jelenség várja a csillagászat szerelmeseit.
Az új verzió továbbfejlesztett képességekkel rendelkezik a "vibe coding" terén, amely a Szilícium-völgy legújabb őrülete.
A mai modern, digitális világban a mobilalkalmazások nélkülözhetetlenek a legtöbb ember életében.
A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött az olasz űrügynökséggel tudományos eszközök Marsra szállítására.
Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook fellélegezhet, miután az Egyesült Államok új indiai importvámjai nem érintik az okostelefonokat.
Az OpenAI hamarosan kiadja a GPT-5 modelljét, amely a korai tesztelők szerint jelentős előrelépést mutat a kódolás és problémamegoldás területén.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
