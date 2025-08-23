2025. augusztus 23. szombat Bence
3D Motion graphic of AI or artificial intelligence Innovation Technology concept, AI Font 3D in digital cyber space, AI Chatbot and Generative AI technology, Futuristic abstract background for Business Science and technology.
Tech

Ezért ne fogadj el pénzügyi tanácsot a ChatGPT-től: erre bárki könnyen ráfizethet

Pénzcentrum/Portfolio
2025. augusztus 23. 10:28

Egyre több brit fordul mesterséges intelligenciához pénzügyi tanácsokért, ami szakértők szerint komoly kockázatokat rejt a megfelelő szakmai háttér hiánya miatt - írja a Portfolio a Financial Times cikke alapján. A friss beszámoló alapján a britek 40 százaléka már használt olyan AI-eszközöket, mint a ChatGPT pénzügyi tanácsadás céljából.

A Finder pénzügyi összehasonlító oldal felmérése alapján a felhasználók 16 százaléka részvényekkel és befektetésekkel kapcsolatos információkat keresett, míg 15 százalékuk kriptovalutákkal összefüggő tanácsokat kért a mesterséges intelligenciától. George Sweeney, a Finder pénzügyi és befektetési szakértője szerint ez a jelenség rámutat a pénzügyi tanácsadás területén tapasztalható hiányosságokra, amellyel jelenleg a brit pénzügyi felügyelet (FCA) is foglalkozik. "Az AI jelenleg milliók befektetési döntéseit befolyásolja, miközben szakképesítés nélküli tanácsokat ad" – figyelmeztetett a szakértő.

A kutatás generációs különbségeket is feltárt: a millenniál generáció tagjai fordulnak leggyakrabban az AI-hoz befektetési tanácsokért, 65 százalékuk használta már vagy fontolgatja használatát. A Z-generáció esetében ez az arány 62 százalék. Ezzel szemben az X generáció (45-60 évesek) mindössze 6 százaléka, a baby boomerek (61-79 évesek) körében pedig csupán 3 százalék vett már igénybe ilyen szolgáltatást.

"Aggasztó, hogy a britek hatoda olyan amerikai fejlesztésű nyelvi modellekhez fordul, amelyeket tömegek kiszolgálására terveztek, nem pedig személyre szabott tanácsadásra" – jegyezte meg a szakértő. A felmérés további eredménye, hogy a brit felnőttek 19 százaléka használt már AI-t személyes költségvetés készítésére, és további 31 százalék fontolgatja ezt a lehetőséget. Sweeney hangsúlyozta, hogy bár az AI hasznos eszköz lehet, elengedhetetlen az információk további ellenőrzése vagy szakértővel való konzultáció.

A szakértő azt javasolja, hogy a felhasználók ne tekintsék megfellebbezhetetlen igazságnak a ChatGPT tanácsait. Bár hasznos kiindulópont lehet, érdemes kombinálni saját kutatással, összehasonlítani a különböző lehetőségeket, vagy szakképzett pénzügyi tanácsadóval konzultálni a hosszú távú befektetési döntések meghozatala előtt.

Címlapkép: Getty Images
