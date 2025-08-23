Ezért ne fogadj el pénzügyi tanácsot a ChatGPT-től: erre bárki könnyen ráfizethet

Egyre több brit fordul mesterséges intelligenciához pénzügyi tanácsokért, ami szakértők szerint komoly kockázatokat rejt a megfelelő szakmai háttér hiánya miatt - írja a Portfolio a Financial Times cikke alapján. A friss beszámoló alapján a britek 40 százaléka már használt olyan AI-eszközöket, mint a ChatGPT pénzügyi tanácsadás céljából.

A Finder pénzügyi összehasonlító oldal felmérése alapján a felhasználók 16 százaléka részvényekkel és befektetésekkel kapcsolatos információkat keresett, míg 15 százalékuk kriptovalutákkal összefüggő tanácsokat kért a mesterséges intelligenciától. George Sweeney, a Finder pénzügyi és befektetési szakértője szerint ez a jelenség rámutat a pénzügyi tanácsadás területén tapasztalható hiányosságokra, amellyel jelenleg a brit pénzügyi felügyelet (FCA) is foglalkozik. "Az AI jelenleg milliók befektetési döntéseit befolyásolja, miközben szakképesítés nélküli tanácsokat ad" – figyelmeztetett a szakértő.

A kutatás generációs különbségeket is feltárt: a millenniál generáció tagjai fordulnak leggyakrabban az AI-hoz befektetési tanácsokért, 65 százalékuk használta már vagy fontolgatja használatát. A Z-generáció esetében ez az arány 62 százalék. Ezzel szemben az X generáció (45-60 évesek) mindössze 6 százaléka, a baby boomerek (61-79 évesek) körében pedig csupán 3 százalék vett már igénybe ilyen szolgáltatást.

"Aggasztó, hogy a britek hatoda olyan amerikai fejlesztésű nyelvi modellekhez fordul, amelyeket tömegek kiszolgálására terveztek, nem pedig személyre szabott tanácsadásra" – jegyezte meg a szakértő. A felmérés további eredménye, hogy a brit felnőttek 19 százaléka használt már AI-t személyes költségvetés készítésére, és további 31 százalék fontolgatja ezt a lehetőséget. Sweeney hangsúlyozta, hogy bár az AI hasznos eszköz lehet, elengedhetetlen az információk további ellenőrzése vagy szakértővel való konzultáció.

A szakértő azt javasolja, hogy a felhasználók ne tekintsék megfellebbezhetetlen igazságnak a ChatGPT tanácsait. Bár hasznos kiindulópont lehet, érdemes kombinálni saját kutatással, összehasonlítani a különböző lehetőségeket, vagy szakképzett pénzügyi tanácsadóval konzultálni a hosszú távú befektetési döntések meghozatala előtt.