Drága lesz az idei Black Friday: jobb, ha felkészülsz, ezek az árak már rég nem a 2020-asak

Új, Etele plázai boltjának megnyitása alkalmából tartott sajtótájékoztatót az eMAG. Az eseményen szó esett többek között az eMAG terjeszkedési terveiről, a csomagautomata-hálózatról, de arról is, mi várható az ide Black Fridayon a globális chiphiány árnyékában.

Forrás Ákos, az eMAG értékesítési igazgatója az eseményen elmondta, a bolttal egy fontos céljuk az erős offline jelenlét mellett, hogy a vásárlók az interneten megrendelt terméket akár már aznap is át tudják itt venni helyben. A szakember beszélt arról is, hogy az eMAG legnépszerűbb termékeit, úgy mint az okosórát, laptopot, tabletet vagy a drágább mobiltelefonokat 10-ből 7-8 esetben a boltban veszik át a megrendelők.

Durvuló offline terjeszkedés

A boltnyitásokkal kapcsolatban Szauter Zsolt, az eMAG marketingigazgatója elmondta azt is, hogy az új üzletük megnyitásával nem ért véget az offline-ág erősítése, olyannyira nem hogy a cégnek középtávú célja, hogy minden megyeszékhelyen jelen legyen bemutató bolttal. Illetve a lefedettsége az átvevőhelyekkel, úgynevezett easy boxokkal is folyamatosan növekedjen. Ez úgy igaz Budapestre, mint más városokra is. A fővárosban egyébként az a vállalat terve, hogy 1-2 kilométeres távolságra legyenek ilyen átvevőpontok.

A mostani többlet-telepítések célja egyértelműen az is, hogy az idei évi Black Fridayra, ez mint logisztikai támogatás is rendelkezésre álljon a vásárlók számára, hiszen az elmúlt években tapasztalható rendelésmennyiség miatt erre szükség van

- mondta el a sajtóeseményen Szauter Zsolt. A marketingigazgató beszélt arról is, hogy a pandémia 1 évében 3 évet gyorsultak, és mostanra a járvány elültével visszarendeződött az online/offline értékesítés egyensúlya a járvány előtti szintre. A sajtóeseményen elhangzott az is, hogy az utóbbi időszakban önmagához képest a fashion kategória növekedett leginkább százalékos arányban a cégnél.

Black Firday és chiphiány

Szauter Zsolt, a Pénzcentrum kérdésére elmondta, hogy az eMAG-nál a globális chiphiány ellenére nem számolnak készletezési gondokkal. A Black Fridayra már áprilisban elkezdtek készülni, a beszerzők már akkor munkához láttak.

Kicsit olyan ez, mint egy fesztivál szervezés, mihelyst vége az előzőnek, már el is kezdjük szervezni a következőt

- mondta el lapunk kérdésére a marketingigazgató. A készletezési problémamentességet erősítette meg a Pénzcentrumnak Forrás Ákos is, aki ugyanakkor beszélt arról is, hogy bár készlethiányra nem kell számítani idén,

az árak biztosan nem olyanok lesznek, mint tavaly ilyenkor.

A globális chiphiány, illetve a nemzetközi, vízi szállítmányozás drágulása ugyanis rendkívül rányomta a nyomát az árak alakulására, és bár a régi készletek még valamelyest tudják csillapítani az átlagárakat, az új készletek már érezhetően drágábbak. De ez az egész piacra nézve érvényes.

Saját futárokkal fognak dolgozni

Az eMAG rendszerén ma az úgynevezett Market Placen, olyan termékeket is lehet rendelni, amiknek gyakorlatilag az eMAG csupán felületet ad - külső partnerei számára -. Ezeknek a termékeknek azonban a szállítási költsége adott esetben teljesen eltér az eMAG által forgalmazott kütyüktől, ami azt eredményezi, hogy a bevásárlókosár tartalma adott esetben például nem éri el az ingyenes szállítási küszöböt/ azokat a termékeket máskor, mások szállítják ki.

A felmerülő „problémát” Szauter Zsolt szerint folyamatosan monitorozzák, megoldást azonban csak az jelentene, ha az eMAG mind a jelenlegi 5 ezer partnere ugyanazzal a szállítmányozási céggel szállítana. Ami jelenleg nem valósul meg. A vállalat azonban dolgozik egy saját logisztikai flotta felállításán, Forrás Ákos szerint ez 1 éves távlatban meg is fog valósulni Magyarországon, ami azt jelenti majd, hogy a vállalat saját futárokkal szállítja majd ki termékeit. Szauter Zsolt beszélt arról, céljuk, hogy a mostani 5 ezer partnert, és 3,5 milliós termék-kínálatot 3 éven belül 15 ezer partnerre és 7 millió termékre duzzasszák.