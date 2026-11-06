Kemény fagyok és napsütés után gyökeres fordulat jön: ezt hozza az időjárás Magyarországon

A hétvégén még napos, száraz őszi időre számíthatunk 8–13 fokos csúcshőmérséklettel, éjszakánként azonban kemény fagyok várhatók. A jövő hét elejétől jelentős változás áll be, és felhősebb, szelesebb, valamint csapadékosabb napok váltják fel a csendes időjárást.

Pénteken és a hétvégén a kora reggeli pára, illetve a ködfoltok feloszlása után többnyire derült, napos időre van kilátás, csupán a határ menti területeken maradhat meg tartósabban a felhőzet. A délutáni órákban a hőmérséklet kellemesen, 7 és 13 fok között alakul, késő estétől azonban gyors lehűlés kezdődik. Éjszakánként általában 0 és -5 fok közé csökken a hőmérséklet, de a fagyzugos vidékeken ennél jóval hidegebb is lehet. A hajnalban és késő este képződő sűrű köd helyenként jelentősen lassíthatja a közlekedést. A légmozgás a következő napokban többnyire mérsékelt marad, bár a Tiszántúlon, a Zemplén térségében, vasárnap pedig Sopron környékén élénk, esetenként erős széllökésekre is számíthatunk, amelyek ronthatják a hőérzetet - számol be a met.hu

Hétfőn nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és bár rövidebb időszakokra még kisüthet a nap, egyre többfelé alakul ki eső, zápor. A hajnal kifejezetten csípős lesz, helyenként akár mínusz 9 fokos fagy is előfordulhat. Kedden már túlnyomórészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, szórványosan várható csapadék, a kora délutáni órákban pedig 6 és 12 fok közötti értékeket mérhetünk. Az északnyugatira, majd északira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Szerdán a vonuló felhőzet mellett csak rövid időre süthet ki a nap, keleten eleinte még eshet az eső, miközben a délies szél ismét erőre kap.