Mikor van telihold 2026-ban? Itt a teljes hold naptár: mutatjuk, mikor lesz szuperhold, lesz-e vörös hold és kék hold idén

A 2026-os év első teliholdja már január 3-án feltűnik az égen, és ez lesz az idei évi első szuperhold is egyben. A telihold nem egyszerűen egy csillagászati jelenség, amikor a Nap, a Föld és a Hold nagyjából egy vonalba kerülnek, hanem szép látványosság is az éjszakai égboltok. Ha nincsenek felhők az égen, akkor teliholdkor a Hold fénye sokkal jobb látási viszonyokat teremt, ideális lehet esti programokhoz. Az, hogy mikor van telihold 2026-ban többek között horgászoknak, vadászoknak is fontos lehet. Mutatjuk az idei évi hold naptár alakulását, vagyis a lunáris naptárt. Cikkünkből az is kiderül, mikor lesz 2026-ban szuperhold és hogy lesz-e kék hold vagy vörös hold ebben az évben.
Az éves holdnaptár 2026-ban több meglepetést is tartogat: az év első első három teliholdja egyben szuperhold is lesz! Érdemes lesz tehát figyelni az eget januárban, februárban és márciusban. Telihold 2026-ban is lesz minden hónapban - van, hogy többször is -, de vajon láthatunk-e vörös holdat az égen? Mutatjuk, milyen különleges teliholdakkal számolhatunk idén.
Mikor lesz szuperhold, kék hold, vörös hold és telihold 2026-ban?
A csillagászok nem használják a "szuperhold", "kék hold", "vörös hold", illetve egyéb elnevezéseket különböző holdjelenségekre, a köznyelvben viszont elterjedtek. A szuperhold kifejezést arra a jelenségre mondják, amikor a telihold éppen egybeesik azzal az időponttal, amikor a Hold a legkezelebb tartózkodik a bolygónkhoz. Vagyis ha a Hold pályája közelebb esik a Földhöz, mert ekkor nagyobbnak és fényesebbnek látszik: innen a "szuperhold" elnevezés.
A legtöbb évben három ilyen szabad szemmel is jól látható nagyobb és fényesebb holdjelenség figyelhető meg. 2026-ban az előzetes számítások szerint már rögtön év elején - januárban, februárban és márciusban -láthatunk majd szuperholdat az égen.
A kék hold kifejezés nem a Hold színére utal, hanem arra a ritka jelenségre, amikor egy hónapon belül kétszer is van telihold. 2026-ban egyszer fog ilyen előfordulni: májusban 1-jén és 31-én is lesz telihold.
A vörös hold vagy vérhold jelensége a teljes holdfogyatkozást jelenti, amely során a Hold vöröses szinezetet kap, mert a Föld légkörén átszűrődő napfény vörös hullámhosszai érik el a felszínét. A vérhold is ritka jelenség, nem is lesz 2026-ban csak részleges holdfogyatkozás. A vörös holdhoz népi hiedelmek, babonák is kapcsolódnak, általánosságban balszerencsésnek tekintették megjelenését az égen.
2026 telihold naptár:
- A 2026. január: telihold január 3-án lesz
- A 2026. február: telihold február 1-jén lesz
- A 2026. március: telihold március 3-án lesz
- A 2026. április: telihold április 1-jén lesz
- A 2026. május: telihold május 1-jén és május 31-én is lesz
- A 2026. június: telihold június 29-én lesz
- A 2026. július: telihold július 29-én lesz
- A 2026. augusztus telihold augusztus 27-én lesz
- A 2026. szeptember telihold szeptember 26-án lesz
- A 2026. október telihold október 25-én lesz
- A 2026. november telihold november 24-én lesz
- A 2026. december telihold december 23-án lesz
