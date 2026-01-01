Mikor van telihold 2026-ban? Itt a teljes hold naptár: mutatjuk, mikor lesz szuperhold, lesz-e vörös hold és kék hold idén

A 2026-os év első teliholdja már január 3-án feltűnik az égen, és ez lesz az idei évi első szuperhold is egyben. A telihold nem egyszerűen egy csillagászati jelenség, amikor a Nap, a Föld és a Hold nagyjából egy vonalba kerülnek, hanem szép látványosság is az éjszakai égboltok. Ha nincsenek felhők az égen, akkor teliholdkor a Hold fénye sokkal jobb látási viszonyokat teremt, ideális lehet esti programokhoz. Az, hogy mikor van telihold 2026-ban többek között horgászoknak, vadászoknak is fontos lehet. Mutatjuk az idei évi hold naptár alakulását, vagyis a lunáris naptárt. Cikkünkből az is kiderül, mikor lesz 2026-ban szuperhold és hogy lesz-e kék hold vagy vörös hold ebben az évben.

Az éves holdnaptár 2026-ban több meglepetést is tartogat: az év első első három teliholdja egyben szuperhold is lesz! Érdemes lesz tehát figyelni az eget januárban, februárban és márciusban. Telihold 2026-ban is lesz minden hónapban - van, hogy többször is -, de vajon láthatunk-e vörös holdat az égen? Mutatjuk, milyen különleges teliholdakkal számolhatunk idén.

Mikor lesz szuperhold, kék hold, vörös hold és telihold 2026-ban?

A csillagászok nem használják a "szuperhold", "kék hold", "vörös hold", illetve egyéb elnevezéseket különböző holdjelenségekre, a köznyelvben viszont elterjedtek. A szuperhold kifejezést arra a jelenségre mondják, amikor a telihold éppen egybeesik azzal az időponttal, amikor a Hold a legkezelebb tartózkodik a bolygónkhoz. Vagyis ha a Hold pályája közelebb esik a Földhöz, mert ekkor nagyobbnak és fényesebbnek látszik: innen a "szuperhold" elnevezés.

A legtöbb évben három ilyen szabad szemmel is jól látható nagyobb és fényesebb holdjelenség figyelhető meg. 2026-ban az előzetes számítások szerint már rögtön év elején - januárban, februárban és márciusban -láthatunk majd szuperholdat az égen.

A kék hold kifejezés nem a Hold színére utal, hanem arra a ritka jelenségre, amikor egy hónapon belül kétszer is van telihold. 2026-ban egyszer fog ilyen előfordulni: májusban 1-jén és 31-én is lesz telihold.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vörös hold vagy vérhold jelensége a teljes holdfogyatkozást jelenti, amely során a Hold vöröses szinezetet kap, mert a Föld légkörén átszűrődő napfény vörös hullámhosszai érik el a felszínét. A vérhold is ritka jelenség, nem is lesz 2026-ban csak részleges holdfogyatkozás. A vörös holdhoz népi hiedelmek, babonák is kapcsolódnak, általánosságban balszerencsésnek tekintették megjelenését az égen.

2026 telihold naptár:

A 2026. január: telihold január 3-án lesz

A 2026. február: telihold február 1-jén lesz

A 2026. március: telihold március 3-án lesz

A 2026. április: telihold április 1-jén lesz

A 2026. május: telihold május 1-jén és május 31-én is lesz

A 2026. június: telihold június 29-én lesz

A 2026. július: telihold július 29-én lesz

A 2026. augusztus telihold augusztus 27-én lesz

A 2026. szeptember telihold szeptember 26-án lesz

A 2026. október telihold október 25-én lesz

A 2026. november telihold november 24-én lesz

A 2026. december telihold december 23-án lesz