2026. szeptember 3. csütörtök Hilda
28 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Croquette cooking
Szórakozás

Lezárult egy fejezet, nyolc év után véget ér Borbás Marcsi szakácskönyve: nagy bejelentésre készül a népszerű tévés

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 09:41

Váratlanul befejeződik a Duna TV-n futó Borbás Marcsi szakácskönyve. A népszerű tévés a hivatalos közösségi oldalán jelentette be a hírt, miután az utóbbi időben rengeteg kérdést kapott a nézőktől azzal kapcsolatban, hogy miért nem látható a megszokott időpontban a képernyőn. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Borbás Marcsi a bejegyzésében tisztázta, hogy a sorozat a továbbiakban nem folytatódik. A stábbal nyolc éven át összesen 314 epizódot forgattak le, amelyek során az őrségi konyhájában berendezett pajtát a magyar gasztronómia legfontosabb szereplői vették birtokba. "A legjobb séfek, cukrászok és pékek vették birtokba időről időre a pajtát, számunkra pedig hatalmas élmény volt figyelni, ahogyan előkészülnek, koncentrálnak, és olyan ételeket alkotnak, melyektől olykor-olykor könnybe lábadt a szemünk. Rengeteg beszélgetés, érzelem, izgalom, recept, kóstolás és nevetés van mögöttünk" – emlékezett vissza a műsorvezető.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tévés azt is kiemelte, milyen nagy örömöt jelentett számára vasárnaponként olvasni a pozitív nézői kommenteket, amelyekben sokan megjegyezték: a műsort látva azonnal kedvet kaptak a főzéshez (vagy éppen a hűtőszekrény feltépéséhez). A bejegyzésben Borbás Marcsi hálás szívvel mondott köszönetet a műsor összes szereplőjének a közös munkáért, valamint a kollégáinak, akik a legnagyobb odafigyeléssel és profizmussal gyártották le a részeket.

Emellett egy kedves kulisszatitkot is megosztott a rajongókkal. Mint írta, a meghívott séfek kedvenc pillanata mindig az volt, amikor a forgatások végeztével a stábbal közösen körbeállták a pultot, és az utolsó csepp mártásig mindent eltüntettek a tökéletesen tálalt fogásokból.

Nem a Borbás Marcsi szakácskönyve az első műsor, amitől a nézőknek is búcsúznia kellett

Nem ez az első eset, hogy Borbás Marcsinak búcsút kell vennie egy rendkívül sikeres formátumtól: pár évvel ezelőtt a nézők által szintén nagyon kedvelt Gasztroangyal című műsorát kellett befejeznie, mivel a végletekig hajszolta magát. A műsorvezető akkor úgy nyilatkozott, hogy az egészsége sokkal fontosabb, így a kimerültség miatt egy időre megpihent.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Bár a mostani szakácskönyv-sorozat véget ér, a tévés hangsúlyozta, hogy a munka nem áll le. Arra kérte követőit, hogy figyeljék a közösségi oldalait, ugyanis hamarosan egy hatalmas bejelentéssel készül a folytatást illetően.
Címlapkép: Getty Images
#tévé #televízió #recept #gasztronómia #gasztro #műsorvezető #szórakozás #főzés #műsor #séf #receptek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:15
11:04
10:30
10:14
10:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 3.
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
2026. szeptember 2.
Ságvári Bence: mindannyian ugyanabba a digitális kaszinóba járunk, csak a többségünkből nem válik kóros játékos
2026. szeptember 3.
Letaszították a trónról a Suzukit: hihetetlen, melyik most a magyarok új kedvenc autója, durván nyomulnak a kínaiak
2026. szeptember 2.
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
2026. szeptember 2.
Újfajta adónemet vezetnek be Németországban: Magyarországon már 15 éve fizetjük egy sokkal durvább változatát
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 3. csütörtök
Hilda
36. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. héten
2
21 órája
Működik az új lottótrükk: így kaszálnak milliókat az élelmes magyarok az új rendszerrel
3
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. héten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
5
3 hete
Új sorsjegy tarol Magyarországon: ennyit lehet vele nyerni, indulhat a roham a lottózókba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Proporcionális
Jelentése arányos, viszonylagos, résznek az egészhez való viszonya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 3. 10:03
Letaszították a trónról a Suzukit: hihetetlen, melyik most a magyarok új kedvenc autója, durván nyomulnak a kínaiak
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 3. 06:28
Nem mindennapi hús érkezik a Lidl-be: mélyen a zsebébe kell nyúlnia, aki ebből akar vacsorázni
Agrárszektor  |  2026. szeptember 3. 10:32
Már nincs kánikula, mégis nő a sertések elhullása szeptemberben – Mi áll a háttérben?