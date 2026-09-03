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Lezárult egy fejezet, nyolc év után véget ér Borbás Marcsi szakácskönyve: nagy bejelentésre készül a népszerű tévés
Váratlanul befejeződik a Duna TV-n futó Borbás Marcsi szakácskönyve. A népszerű tévés a hivatalos közösségi oldalán jelentette be a hírt, miután az utóbbi időben rengeteg kérdést kapott a nézőktől azzal kapcsolatban, hogy miért nem látható a megszokott időpontban a képernyőn.
Borbás Marcsi a bejegyzésében tisztázta, hogy a sorozat a továbbiakban nem folytatódik. A stábbal nyolc éven át összesen 314 epizódot forgattak le, amelyek során az őrségi konyhájában berendezett pajtát a magyar gasztronómia legfontosabb szereplői vették birtokba. "A legjobb séfek, cukrászok és pékek vették birtokba időről időre a pajtát, számunkra pedig hatalmas élmény volt figyelni, ahogyan előkészülnek, koncentrálnak, és olyan ételeket alkotnak, melyektől olykor-olykor könnybe lábadt a szemünk. Rengeteg beszélgetés, érzelem, izgalom, recept, kóstolás és nevetés van mögöttünk" – emlékezett vissza a műsorvezető.
A tévés azt is kiemelte, milyen nagy örömöt jelentett számára vasárnaponként olvasni a pozitív nézői kommenteket, amelyekben sokan megjegyezték: a műsort látva azonnal kedvet kaptak a főzéshez (vagy éppen a hűtőszekrény feltépéséhez). A bejegyzésben Borbás Marcsi hálás szívvel mondott köszönetet a műsor összes szereplőjének a közös munkáért, valamint a kollégáinak, akik a legnagyobb odafigyeléssel és profizmussal gyártották le a részeket.
Emellett egy kedves kulisszatitkot is megosztott a rajongókkal. Mint írta, a meghívott séfek kedvenc pillanata mindig az volt, amikor a forgatások végeztével a stábbal közösen körbeállták a pultot, és az utolsó csepp mártásig mindent eltüntettek a tökéletesen tálalt fogásokból.
Nem a Borbás Marcsi szakácskönyve az első műsor, amitől a nézőknek is búcsúznia kellett
Nem ez az első eset, hogy Borbás Marcsinak búcsút kell vennie egy rendkívül sikeres formátumtól: pár évvel ezelőtt a nézők által szintén nagyon kedvelt Gasztroangyal című műsorát kellett befejeznie, mivel a végletekig hajszolta magát. A műsorvezető akkor úgy nyilatkozott, hogy az egészsége sokkal fontosabb, így a kimerültség miatt egy időre megpihent.
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Bár a mostani szakácskönyv-sorozat véget ér, a tévés hangsúlyozta, hogy a munka nem áll le. Arra kérte követőit, hogy figyeljék a közösségi oldalait, ugyanis hamarosan egy hatalmas bejelentéssel készül a folytatást illetően.
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