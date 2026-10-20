Újabb népszerű tévécsatorna szűnik meg Magyarországon: már az is kiderült, mi jön a helyére

Január 21-én végleg befejezi a sugárzást a Muzsika TV, amelynek a helyét az RTL Magyarország vadonatúj szórakoztató csatornája, a PRIZMA veszi át. Az új adó a megszokott zenés kínálat helyett már ismert realityműsorokat, népszerű sorozatokat és filmeket kínál majd a nézőknek - tudósított a Telex.

Az RTL Magyarország keddi közleményéből derült ki, hogy búcsúzik a képernyőkről a Muzsika TV, amely az elmúlt években olyan ikonikus műsorokat sugárzott, mint a Zenés Randevú Balázs Palival, a Házibuli Attilával vagy a Frédy Show. A csatorna megszűnésének és leváltásának pontos okairól a médiacég egyelőre nem osztott meg részleteket.

A januárban induló PRIZMA a hivatalos tájékoztatás szerint egy könnyed, pozitív és otthonos szórakoztató csatorna lesz. A műsorstruktúrában az RTL saját gyártású, sikeres realityjei, mint például "Az Árulók" vagy a "Házasodna a gazda" kapnak majd helyet. A kínálatot minden este filmek, valamint olyan népszerű külföldi sorozatok egészítik majd ki, mint a Chicago Med vagy a Szellemekkel suttogó.

A zenés csatorna kivezetése nem teljesen előzmény nélküli. Idén tavasszal a Muzsika TV egy komolyabb botrány kapcsán került a figyelem középpontjába, amikor a Frédy Show házigazdája, Maroshegyi Alfréd azzal állt a nyilvánosság elé, hogy a képernyőn maradás feltételeként a zenészeknek a jogdíjaik akár felét is vissza kellett adniuk, a nemet mondók pedig kiszorultak a műsorokból. A vádakat Szarvas József "Josh", a csatorna korábbi főszerkesztője akkor határozottan tagadta, mondván, egyes zenészek csupán a saját sikertelenségüket próbálták ezzel magyarázni. Az RTL már a tavaszi eset kapcsán jelezte, hogy dolgozik a kábelportfóliója működésének optimalizálásán, amelynek az eredménye a most bejelentett csatornaváltás lett.