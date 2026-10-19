Eljárást folytat a GVH Gryllus Dorka RTL-es kampányhúzása miatt

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) panaszeljárást folytat az RTL Reggeli című műsorában történt eset miatt, amelyben Gryllus Dorka egy megrendezett rosszulléttel vett részt egy reklámkampányban. Bár a csatorna utólag bocsánatot kért a nézők megtévesztéséért, a hirdetői beavatkozás felveti a burkolt reklám gyanúját, így a hatóság vizsgálja a történteket.

Október 12-én, éppen egy héttel ezelőtt Gryllus Dorka színművész látszólag rosszul lett az élő adásban. Másnap a férje, Simon Kornél arról beszélt, hogy feleségét orvoshoz vitte, majd csak napokkal később derült ki, hogy az egész jelenet a dm drogérialánc menopauzával kapcsolatos, előre megtervezett figyelemfelhívó kampányának része volt

Az RTL később elismerte, hogy a kampány több szereplő, köztük a műsorvezető, Barabás Éva előzetes tudtával valósult meg. A csatorna bocsánatot kért a közönségtől, és bejelentette, hogy belső vizsgálatot indít a döntési folyamatok kiértékelésére.

Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője megerősítette a panaszeljárás tényét a Media1-nek, hozzátette ugyanakkor, hogy a folyamatról jelenleg nem adhatnak bővebb tájékoztatást. A hatóság a panasz áttanulmányozása után dönti majd el, hogy indít-e érdemi versenyfelügyeleti eljárást. A legfőbb versenyjogi kérdés az, hogy a hirdető szerkesztőségi tartalomba történő beavatkozása kimeríti-e a burkolt reklám fogalmát.