Súlyos anyagi gondokkal küzd Galla Miklós? A Facebbokon kér segítséget a legendás humorista
Súlyos anyagi gondokkal küzd Galla Miklós? A Facebbokon kér segítséget a legendás humorista

2025. október 1. 14:37

Laár András után Galla Miklós is rajongóihoz fordult segítségért, miután bevallotta: komoly anyagi problémákkal küzd, és a mindennapi kiadások fedezése is gondot okoz számára.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Laár András nemrég a közösségi médiában fordult támogatásért követőihez, miután pénzügyi helyzete kritikussá vált. A zenész teljesen eladósodott, még üzemanyagra sem tudott költeni, és 130 ezer forintos nyugdíjához sem jutott hozzá.

A rajongók rendkívül gyorsan reagáltak: mindössze három nap leforgása alatt 10 millió forintot gyűjtöttek össze a művész megsegítésére.

A kampány sikerességén felbuzdulva most Galla Miklós, is hasonló kérdéssel fordult a köveőihez:

Mint írja: "Sajnos én is segítségre szorulok. Élelmiszer, gyógyszer, közüzemi számlák és tartozásaim is vannak". A L’art pour l’art Társulat és a Holló Színház ismert komikusa hozzátette: "Igyekszem vicces és informatív posztokkal meghálálni (a segítséget)".

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Arról nincs információnk, hogy Galla Miklós felhívása komoly-e, vagy csak fricskának szánja a komikustársa felé, akivel pályafutása során már voltak nézeteltérései.
Címlapkép: Getty Images
