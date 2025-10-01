Súlyos anyagi gondokkal küzd Galla Miklós? A Facebbokon kér segítséget a legendás humorista

Laár András után Galla Miklós is rajongóihoz fordult segítségért, miután bevallotta: komoly anyagi problémákkal küzd, és a mindennapi kiadások fedezése is gondot okoz számára.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Laár András nemrég a közösségi médiában fordult támogatásért követőihez, miután pénzügyi helyzete kritikussá vált. A zenész teljesen eladósodott, még üzemanyagra sem tudott költeni, és 130 ezer forintos nyugdíjához sem jutott hozzá.

A rajongók rendkívül gyorsan reagáltak: mindössze három nap leforgása alatt 10 millió forintot gyűjtöttek össze a művész megsegítésére.

A kampány sikerességén felbuzdulva most Galla Miklós, is hasonló kérdéssel fordult a köveőihez:

Mint írja: "Sajnos én is segítségre szorulok. Élelmiszer, gyógyszer, közüzemi számlák és tartozásaim is vannak". A L’art pour l’art Társulat és a Holló Színház ismert komikusa hozzátette: "Igyekszem vicces és informatív posztokkal meghálálni (a segítséget)".

Arról nincs információnk, hogy Galla Miklós felhívása komoly-e, vagy csak fricskának szánja a komikustársa felé, akivel pályafutása során már voltak nézeteltérései.