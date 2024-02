Alávaló jegyátverés terjed Magyarországon: bárkit lehúzhatnak, se szórakozás, se pénz

A kultúrát sosem adták ingyen, mára pedig már majdhogynem luxus lett: egyre drágább a könyv, a koncert, a színház is. Budapesten egy 4 tagú család akár 40-50 ezer forintot is elkölthet egy este alatt csak színházra, már ha van jegy, de a legnépszerűbb musicalekre szinte lehetetlen bejutni. Ilyenkor sokan a különböző Facebook csoportokban próbálkoznak, ami az internetes csalók melegágya. Egy olvasónk például 50 ezer forintot bukott, de volt olyan előadás, hogy 40-en érkeztek ugyanarra a székre. A színházak tudnak a problémáról, azt kérik a nézőktől, csak hivatalos csatornákon keresztül vásároljanak.

Mint arról mi is beszámoltunk, durván megdrágultak a színházjegyek Magyarországon, a 2022-es szezon volt a kritikus: a rezsiválság megtépázta őket. Azon az őszön több vidéki és pár fővárosi játszóhely is bezárni kényszerült. Aki talpon maradt, annak is meg kell húznia a nadrágszíjat: kevesebb bemutatóval, hidegebb nézőtérrel csökkentett nyitvatartással operáltak, és persze árat emeltek.

Ennek ellenére olyan népszerű darabok azért mindig vannak, amelyekért sorban állnak a nézők, és szinte bármennyi pénzt kifizetnének, csak hogy láthassák. Ezekre jellemzően pillanatok alatt elkapkodják a jegyeket, így aki nincs résen, nem vásárol időben, az hoppon marad. Persze nem feltétlenül, hiszen számtalan Facebook csoport alakult, ahol színházjegyeket tudnak vásárolni egymástól az emberek, például ha valaki nem tud elmenni, mert közbejött neki valami, ott eladhatja akár az utolsó pillanatban is.

Ám ez egyben a csalók melegágya, hiszen egy online jegyet akár többször is eladhat valaki, ami majd csak az előadás napján derül ki, amikor ketten pályáznak ugyanarra székre a nézőtéren. Így járt egy neve elhallgatását kérő olvasónk is, aki megosztotta velünk a történetét, ő 50 ezer forintot bukott.

Csak egy jó anya-lánya programot szerettünk volna a barátnőmmel és a lányainkkal, olvastunk erről a darabról, szerettük volna megnézni, de jegyet már nem tudtunk venni rá. Ezért olyan Facebook csoportokban kezdtünk el keresgélni, ahol jegyeket árusítanak. Korábban is vásároltam már itt, semmi gond nem volt. Találtunk is egy megfelelő időpontra, darabja 12 700 forint volt, ez valamennyivel olcsóbb, mint amennyiért hivatalosan hozzá lehet jutni. Az üzlet megköttetett, én átutaltam a pénzt, a hölgy pedig e-mailen átküldte a jegyeket. A furcsa az egészben az volt, hogy miután mi bementünk a jeggyel a színházba, leültünk a helyünkre, akkor jöttek oda a szék jogos tulajdonosai. Nagy kérdés, ha a vonalkódleolvasórendszer működik, azaz egy kóddal, csak egy néző mehet be, ez hogy történhetett meg. Nem mi voltunk az egyedüliek aznap, sőt, a jegyszedő hölgy azt elmondása szerint, volt olyan eset, amikor rendőrt kellett hívni a felháborodott, átvert nézők miatt. Ez egy olyan népszerű előadás, hogy pótszékre leülni, nem volt lehetőségünk.

A pórul járt hölgy azt is elmondta, hogy a balul elsült este után természetesen megpróbálta felvenni a kapcsolatot a hamis jegy eladójával, ez azonban nem sikerült, a profilja megszűnt addigra. De mivel banki átutalással fizetett, visszakereste a számlaszámát és kitette a csoportba. A feljelentést megtette a rendőrségen.

A posztja alatt, amit egy színházjegy értékesítésével foglalkozó Facebook csoportban tett közzé, több mint 100 komment volt, többeket átvágtak csalók az utóbbi egy évben, volt olyan eset, hogy ugyanazt az online megvásárolt jegyet 40 embernek adta el. Ha csak 12 ezres páros jeggyel számolunk, akkor ezzel közel egymillió forintot kaszált a csaló egy 24 ezres befektetéssel. Persze van, hogy még arra sem veszik a fáradtságot, hogy jegyet vegyenek, hanem mint megtudtuk, egy grafikai program segítségével egyszerűen „gyártanak” egyet, amit aztán online eladnak.

Sokan ajánlották a csoportok helyett a TicketSwap-et, ahol némi kezelési költséggel ugyan, de biztonságosan vásárolhatnak a nézők.

Megszaporodtak a csalások

Mint megtudtuk, nem egyedi esetről van szó, rendszeresen megtörténik ez a fővárosban, főleg az olyan nagy és népszerű színházakban, mint a Madách Színház, a Vígszínház vagy a Budapesti Operettszínház. Természetesen kerestük a színházakat is, a Madách Színház készségesen válaszolt kérdéseinre:

A csalók az online jegyet megveszik, a kapott .pdf formátumot aztán annyi helyre küldik el, ahány helyre akarják. Van egy új tendencia, ami pár hónapja jelent meg, hogy profi grafikai programmal készítenek egy jegyet, ami egyáltalán nem úgy néz ki, mint a miénk, és ezt adják el akár többször is. Erről onnan tudunk, hogy voltak nézőink, akik megvették ugyan a hamis jegyet, de gyanúsnak találták és elküldték nekünk.

Ezzel a konkrét esettel kapcsolatban Kósa Melinda, kommunikációs vezető azt mondta, olyan, hogy ugyanazzal a QR kóddal kétszer is be lehet lépni a nézőtérre, elviekben nem történhet meg. Vagy emberi mulasztás történt vagy informatikai baki. A rendszer, ha már leolvasott egy kódot, és mégis ugyanazt mutatják be neki, jelez, kiírja, hogy ezzel már bement valaki.

Volt egyszer egy nagyon extrém esetünk, amikor valaki az egyik Mamma Mia! előadásunkra ugyanazt a két jegyet több tucatszor adta el, nagyobb tömeg érkezett hamis jeggyel. Ha olyan előadásról van szó, amelyikre még vannak szabad helyek, vagy pótszékezhető, nyilván mindent megteszünk, hogy leülhessenek a pórul járt nézők is, de az olyan népszerű előadások esetén, mint most a Pretty Woman, vagy a Six, erre általában nincs lehetőség.

Vígszínházból az alábbi tájékoztatást kaptuk:

Sajnos nálunk is többször előfordul – 1-2 havonta biztosan találkozunk ilyen esettel –, hogy a legnépszerűbb előadásainkra, mint A Pál utcai fiúk vagy A padlás, többször eladott vagy hamisított jeggyel érkeznek megtévesztett vásárlók. Két típusú módszerrel találkozunk: az interneten vásárolt jegyeket értékesítik többször, tehát ugyanazokra a székekre többen is érkeznek megvásárolt jeggyel, vagy képszerkesztő programokkal szerkesztett, hamis jegyeket vásároltak.Ezekben az esetekben az érintett jegyvásárlóknak van lehetőségük megtenni a szükséges lépéseket, hiszen ők rendelkeznek az elkövető kilétét illetően olyan információkkal, amik esetleg nyomra vezethetik a hatóságot. Nézőink figyelmét rendszeresen felhívjuk arra honlapunkon és közösségi felületeinken, minden esetben győződjenek meg arról, hogy a megvásárolni kívánt jegyek valódiak. Az ismeretlen forrásból származó jegyekért a Vígszínház nem tud felelősséget vállalni, ezért kérjük nézőinket, fokozottan ügyeljenek arra, hogy jegyeiket csakis megbízható, hivatalos jegyértékesítőtől vásárolják meg. A Vígszínház előadásaira szóló jegyeket a színház hivatalos értékesítési pontjain, vagy a vigszinhaz.hu és a jegy.hu oldalon ajánlott megvásárolni.

A szintén népszerű József Attila Színházat egyelőre még nem érte el a csalási hullám, de tudnak a problémáról. Nemcsák Károly, a színház igazgatója az alábbi tájékoztatást küldte a Pénzcentrumnak:

Egyre több embert érint a banki csalás, az adathalászat és sajnálatos módon a megtévesztés a színházjegyek esetében is felbukkant. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a József Attila Színházban nem fordult elő. Fontosnak tartjuk, hogy mindig megbízható forrásból vásároljanak jegyet. Hivatalos jegypénztárunk a színház épületében minden nap, hétfőtől vasárnapig nyitva tart, valamint a Jászai Mari téri pavilon jegyirodában kedden és szerdán 10:00 órától 18:00-ig tudnak jegyet vásárolni bármelyik előadásunkra. A honlapunkon kezelési költség nélkül válthatják meg jegyeiket. Továbbiakban a Jegymester Kft. és jegy.hu a hivatalos értékesítési partnerünk. Számos olyan előadásunk van, ami hatalmas népszerűségnek örvend, például a Made in Hungária vagy a Macskafogó. A műsorunkat gondosan úgy állítjuk össze, hogy közönségünk igényeit teljes mértékben kielégítsük. Ezért van az, hogy akik hétköznap szeretnek színházba jönni, ugyanúgy láthassák a sikeres darabjainkat.

