2026. szeptember 23. szerda Tekla
15 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Karácsonyi naptár csillagszórókkal és karácsonyi díszekkel december 24 naptár
Szórakozás

Magyar Péter megerősítette: már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 16:11

Magyar Péter a saját közösségi oldalán jelentette be, hogy a Tisza kezdeményezése alapján már idén bevezetik a szentestére vonatkozó új szabályt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Tisza Párt három országgyűlési képviselője szerdán nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítaná. A tervezet elfogadása esetén a szabály már a 2026-os karácsonykor életbe léphetne, mivel a javaslat szerint a törvény a kihirdetését követő napon lépne hatályba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Magyar Péter mostani bejelentése szerint tehát nem kellene 2027-ig várni a változásra, már az idei szenteste is munkaszüneti nap lehet. A törvényjavaslat elfogadása ugyanakkor még szükséges ahhoz, hogy az új szabály ténylegesen hatályba lépjen.

Munkaidő naptár 2027: hosszú hétvégék, munkaszüneti napok és ünnepnapok
EZ IS ÉRDEKELHET
Munkaidő naptár 2027: hosszú hétvégék, munkaszüneti napok és ünnepnapok
Mikor lesznek munkaszüneti napok 2027-ben, mely ünnepek esnek hétvégére, és lehet-e szenteste pihenőnap? Mutatjuk a részleteket.

A most benyújtott törvényjavaslat ennél tovább megy. Ha az Országgyűlés elfogadja, december 24. a Munka törvénykönyve szerint is munkaszüneti nappá válik, és több, különböző foglalkoztatási szabályokat rendező jogszabályban is megjelenik majd az új ünnepnap.

A változás a kereskedelmet is érintené. A tervezet szerint december 24-én fő szabály szerint az üzletek sem tarthatnának nyitva. Kivételt jelentenének többek között a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, a virág- és édességüzletek, valamint az üzemanyagtöltő állomások. A pályaudvarokon, repülőtereken és benzinkutakon működő üzletekre szintén külön szabály vonatkozna. A jelenlegi 2026-os munkarendben december 24. már most is pihenőnap, de ez nem azonos a munkaszüneti nappal. A mostani szabályozás szerint a kieső munkanapot december 12-én, szombaton kell ledolgozni. 
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #munkaszüneti nap #munkaidő #nyitvatartás #szórakozás #országgyűlés #törvényjavaslat #december 24 #szenteste #magyar péter #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:11
17:05
16:52
16:43
16:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 23.
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
2026. szeptember 22.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
2026. szeptember 23.
Itt a 2026-os nagy téligumi-teszt: 9 abroncs is megbukott, döbbenetes, hogy így el lehet adni őket
2026. szeptember 23.
Időzített bomba rengeteg magyar otthona: kevesen tudnak róla, simán porrá éghet a lakásuk
2026. szeptember 22.
Kár tagadni, nagyban zajlik a lakáskatasztrófa Budapesten: így vált luxussá egy lakás az átlagembernek
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 23. szerda
Tekla
39. hét
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ezen a vidéki településen él a nagybeteg Havas Henrik: „Most nem vagyok jól”
2
3 hete
Működik az új lottótrükk: így kaszálnak milliókat az élelmes magyarok az új rendszerrel
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. játékhéten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. héten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Levelező bank
Közvetítő banknak is nevezik. Fizetések esetén az átutalt összegek nem közvetlenül jutnak el a kezdeményező fél bankjától a kedvezményezett számláját vezető bankig, hanem közvetítő bankokon keresztül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 23. 17:11
Akár 7 napon belül jöhet az óriási fordulat: ezen a titkos alkun dolgozik most Trump és Irán
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 23. 16:34
Kiderült, mekkora nyugdíjat kap Szacsvay László: "Bizony be kell osztani"
Agrárszektor  |  2026. szeptember 23. 16:23
Most jött a hír: újra lecsapott a végzetes kór Magyarországon