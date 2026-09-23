Már idén munkaszüneti nappá válhat december 24. egy frissen benyújtott törvényjavaslat szerint: a kezdeményezés elfogadása esetén szenteste a munkavállalók többségének nem kellene dolgoznia.
Magyar Péter megerősítette: már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e
Magyar Péter a saját közösségi oldalán jelentette be, hogy a Tisza kezdeményezése alapján már idén bevezetik a szentestére vonatkozó új szabályt.
A Tisza Párt három országgyűlési képviselője szerdán nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítaná. A tervezet elfogadása esetén a szabály már a 2026-os karácsonykor életbe léphetne, mivel a javaslat szerint a törvény a kihirdetését követő napon lépne hatályba.
Magyar Péter mostani bejelentése szerint tehát nem kellene 2027-ig várni a változásra, már az idei szenteste is munkaszüneti nap lehet. A törvényjavaslat elfogadása ugyanakkor még szükséges ahhoz, hogy az új szabály ténylegesen hatályba lépjen.
A most benyújtott törvényjavaslat ennél tovább megy. Ha az Országgyűlés elfogadja, december 24. a Munka törvénykönyve szerint is munkaszüneti nappá válik, és több, különböző foglalkoztatási szabályokat rendező jogszabályban is megjelenik majd az új ünnepnap.
A változás a kereskedelmet is érintené. A tervezet szerint december 24-én fő szabály szerint az üzletek sem tarthatnának nyitva. Kivételt jelentenének többek között a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, a virág- és édességüzletek, valamint az üzemanyagtöltő állomások. A pályaudvarokon, repülőtereken és benzinkutakon működő üzletekre szintén külön szabály vonatkozna. A jelenlegi 2026-os munkarendben december 24. már most is pihenőnap, de ez nem azonos a munkaszüneti nappal. A mostani szabályozás szerint a kieső munkanapot december 12-én, szombaton kell ledolgozni.
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