Magyar Péter megerősítette: már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e

Magyar Péter a saját közösségi oldalán jelentette be, hogy a Tisza kezdeményezése alapján már idén bevezetik a szentestére vonatkozó új szabályt.

A Tisza Párt három országgyűlési képviselője szerdán nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítaná. A tervezet elfogadása esetén a szabály már a 2026-os karácsonykor életbe léphetne, mivel a javaslat szerint a törvény a kihirdetését követő napon lépne hatályba.

Magyar Péter mostani bejelentése szerint tehát nem kellene 2027-ig várni a változásra, már az idei szenteste is munkaszüneti nap lehet. A törvényjavaslat elfogadása ugyanakkor még szükséges ahhoz, hogy az új szabály ténylegesen hatályba lépjen.

EZ IS ÉRDEKELHET Munkaidő naptár 2027: hosszú hétvégék, munkaszüneti napok és ünnepnapok Mikor lesznek munkaszüneti napok 2027-ben, mely ünnepek esnek hétvégére, és lehet-e szenteste pihenőnap? Mutatjuk a részleteket.

A most benyújtott törvényjavaslat ennél tovább megy. Ha az Országgyűlés elfogadja, december 24. a Munka törvénykönyve szerint is munkaszüneti nappá válik, és több, különböző foglalkoztatási szabályokat rendező jogszabályban is megjelenik majd az új ünnepnap.

A változás a kereskedelmet is érintené. A tervezet szerint december 24-én fő szabály szerint az üzletek sem tarthatnának nyitva. Kivételt jelentenének többek között a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, a virág- és édességüzletek, valamint az üzemanyagtöltő állomások. A pályaudvarokon, repülőtereken és benzinkutakon működő üzletekre szintén külön szabály vonatkozna. A jelenlegi 2026-os munkarendben december 24. már most is pihenőnap, de ez nem azonos a munkaszüneti nappal. A mostani szabályozás szerint a kieső munkanapot december 12-én, szombaton kell ledolgozni.