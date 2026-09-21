Anyagi helyzetéről vallott Cserhalmi György: így él a legendás magyar színész

A 78 éves, a Nemzet Színésze címmel elismert művész elárulta, hogy már a pályája elején tisztában volt azzal, hogy magyar színészként nem vár rá luxusélet, ám a hivatása iránti szeretet mindig felülírta a vagyonfelhalmozás iránti vágyát - tudósított a femina.hu.

A nemrég a Magyar Érdemrend nagykeresztjével kitüntetett Cserhalmi György ritkán beszél a magánéletéről, egy friss interjúban azonban kivételt tett, és őszintén mesélt az anyagi helyzetéről. A legendás művész Kadarkai Endre Hallgatlak című műsorában fejtette ki részletesebben, hogyan viszonyul a pénzhez.

Cserhalmi saját elmondása szerint sosem ringatta magát illúziókba, pontosan tudta, hogy itthon ebből a szakmából nem fog annyit keresni, amiből palotát vagy luxusautókat vehetne magának. Ez a felismerés azonban egyáltalán nem okozott számára csalódást, hiszen mindig is fontosabb volt neki, hogy azt a munkát végezze, amit igazán szeret.

Az irreális álmok és elvárások kergetéséről nagyon korán leszokott, vágyait pedig tudatosan – ahogy ő fogalmazott – a valósághoz szelídítette. Az évek során egyfajta zen-buddhista szemléletet sajátított el az anyagiakkal kapcsolatban, amelynek köszönhetően a gazdagság szimbólumaira ma már csupán egyszerű, az élethez nem feltétlenül szükséges tárgyakként tekint.