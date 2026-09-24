Várkonyi Andrea: Van házassági szerződésünk, de nem tudom, mi szerepel benne

Nagyinterjút adott a Story magazinnak Várkonyi Andrea, aki többek között a Mészáros Lőrinccel kötött házasságáról is beszélt az újságnak. A műsorvezető elmondta, hogyan élik meg a róluk szóló kritikákat, szóba került az életvitelük, a jachtozás és Orbán Viktor is. Várkonyi azt is elárulta, hogy van házassági szerződésük, ám annak tartalmát a mai napig nem ismeri.

Várkonyi Andrea a Storynak elmondta, hogy férje mellett nyerte vissza az önbizalmát, és újra annak az erős, ugyanakkor érzékeny nőnek érzi magát, aki korábban volt. Az interjúban arról is beszélt, hogy szerinte jelentősen eldurvult az online beszédkultúra, és sokszor olyan állításokat fogalmaznak meg róla és férjéről, amelyek szerinte nem felelnek meg a valóságnak.

Az életvitelüket érő kritikák kapcsán a műsorvezető a Hell kávéval kapcsolatos korábbi esetet hozta fel példaként. Mint mondta, azért bírálták, mert egy jachton dobozos kávét ivott, miközben azt nem vették észre, hogy egy 2300 forintos ruhát viselt. Szerinte a lehetőségek változásával természetes, hogy az ember életvitele is átalakul, például az olcsóbb ruháktól a drágábbak, vagy a tömegközlekedéstől a jobb autók felé.

Az interjúban Mészáros Lőrinc üzleti és politikai kapcsolatai is szóba kerültek, valamint Orbán Viktor neve is. Várkonyi szerint férje már a Fidesz-kormányok előtt is jómódú volt, arra pedig, hogy NER-feleségnek nevezik, úgy reagált: ő Mészáros Lőrinc felesége, nem a NER-é.

Várkonyi azt is elárulta, hogy van házassági szerződésük, amelyet ő maga kért. A dokumentumot azonban nem olvasta el: amikor férje jelezte, hogy elkészült, csak azt kérdezte, hol kell aláírnia. Mint mondta, a mai napig fogalma sincs arról, mi szerepel benne.

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Címlapi kép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA