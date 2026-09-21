Súlyos alkoholizmusáról vallott a Celeb vagyok, ments ki innen! sztárja: 10 évig ivott, napi 3 üveg bor volt az adag

Szalay Bence a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban vallott őszintén arról, hogy több mint tíz évig küzdött súlyos alkoholizmussal. A színész, aki a hirtelen jött sikert nem tudta feldolgozni, egy komoly orvosi figyelmeztetés és családalapítási tervei miatt döntött az életmódváltás mellett, és immár nyolc hónapja teljesen józan.

A harminchárom éves színész, Szalay Bence a dzsungelreality egyik adásában nyílt meg játékostársának, Sápi Vivinek. Elmondta, hogy bár munka közben sosem ivott, esténként otthon, egyedül hatalmas mennyiségű alkoholt fogyasztott. Rendszeres napi adagja három üveg bor volt, amihez idővel tömény italok is társultak. Saját bevallása szerint hedonista természete, a problémák elfojtása és a folyamatos tompítási vágy tartotta ebben az állapotban.

A függőség kialakulása az egyetemi évekre és a hirtelen jött ismertségre tehető. Szinte rögtön a felvétele után megkapta A Viszkis című film főszerepét, a hatalmas sikerrel és az azzal járó nyomással pedig egyáltalán nem tudott megbirkózni – bár elismerte, hogy az alkohollal már korábban is akadtak gondjai. A fordulópontot végül egy két évvel ezelőtti, alapos orvosi kivizsgálás jelentette, ahol a szakemberek egyértelművé tették, hogy ha nem teszi le azonnal a poharat, annak végzetes következményei lesznek. Ez a diagnózis, párosulva a családalapítás iránti erős vágyával, arra sarkallta, hogy végleg leszámoljon szenvedélybetegségével.

A döntés óta eltelt nyolc hónapban Szalay Bence élete gyökeresen megváltozott. Elmondása szerint visszatért a fizikai ereje, és utoljára gyerekkorában érezte magát ilyen tiszta állapotban. Míg régebben az alkohollal fojtotta el a feszültséget és halogatta a problémákat, a józansággal egy teljesen új életvitelt kellett kialakítania. Ma már nem tudja "leöblíteni" a gondokat, így kénytelen beleállni a konfliktusokba és érdemben kommunikálni róluk. A kolumbiai dzsungelbe is ezzel az új gondolkodásmóddal érkezett, a műsort pedig egy komoly önismereti tesztnek fogja fel, ahol a zord körülmények, a vadállatok és a tizenhét idegen ember jelentette kihívás próbára teszi a kitartását.