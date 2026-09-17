Hetvenhét éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues egyik legmeghatározóbb alakja.
A Hatoslottó nyerőszámai a 38. héten, csütörtök
Kihúzták a Hatoslottó 38. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 505 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 505 millió forint volt.
A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 38. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
1; 2; 23; 28; 35; 40.
Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával már 600 millió forint lesz a várható főnyeremény.
További nyeremények a Hatoslottón:
- 3 találat: 4 895 Ft
- 4 találat: 19 695 Ft
- 5 találat: 1 586 870 Ft
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 38. játékhéten, lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!
Az igazság mániákusai címmel új, magyar bűnügyeket feldolgozó true crime dokumentumsorozat érkezik az HBO-ra
Idén október 1. és 18. között jubileumi, 30. alkalommal rendezik meg a hazai gasztronómia élvonalát bemutató Országos Étterem Hetet.
Soha nem látott összeget kínál a Skandináv lottó főnyereménye: a játék 27 éves története során először 1 milliárd forintot ér a 7 szám eltalálása,
Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét nevezi Magyarország az Oscar-díjra: ilyen esély már régen nem volt
Az, hogy a film bejut-e a shortlistre már decemberben kiderülhet, a hivatalos Oscar-jelöltek listája pedig 2027. január 21-én válik majd nyilvánossá.
A Comcast NBC és a Paramount Skydance a közös európai streamingplatformjuk, a SkyShowtime megszüntetését mérlegeli.
Kihúzták a Hatoslottó 37. játékhetének vasárnapi nyerőszámait, a tét pedig 440 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Görög oszlopok, aranyfüstös csaptelepek, antik bútorok és különleges festmények is helyet kaptak Fásyék otthonában.
120 éves diófa, libanoni cédrus és aranyhalakkal teli tó is található Havas Henrik kisoroszi kertjében.
A GeoGuessrben a sikerhez ma már jóval több kell annál, hogy valaki jól ismerje a világtérképet.
Na, vajon elvitte-e valaki a 2,82 milliárd forintos főnyereményt a 37. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/37. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született.
Kihúzták a Hatoslottó 37. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 350 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 37. játékhéten, lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!
Történelmi rekord a magyar lottón: elképesztő, soha nem látott összeg ütheti a szerencsés nyertes markát
A Skandi 27 éves történetében átlagosan 3 évente fordult elő olyan halmozódás, amely egyben a rekord főnyereményt is jelentett.
Október elején indul a jegyértékesítés a 2027-es Glastonbury Festivalra, amelyet június 23. és 27. között rendeznek meg.
Vezetőszáron vitték a NAV nyomozói Fásy Ádám feleségét, Gurzó Máriát a kecskeméti bíróságra.
Szeptember 25-26-án egy éjszakára országszerte megnyílnak a laborok és kutatóhelyek. Mutatjuk a Kutatók Éjszakája 2026 legizgalmasabb programjait.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.