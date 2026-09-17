A Hatoslottó nyerőszámai a 38. héten, csütörtök

Kihúzták a Hatoslottó 38. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 505 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 505 millió forint volt.

A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 38. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

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1; 2; 23; 28; 35; 40.

Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával már 600 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

3 találat: 4 895 Ft

4 találat: 19 695 Ft

5 találat: 1 586 870 Ft

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