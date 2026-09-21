Mi okozta Cindy Crawford 27 éves fiának a halálát? Egészségi problémáiról és kábítószer-használatáról is vallott Presley Gerber

Huszonhét éves korában elhunyt Presley Gerber, Cindy Crawford szupermodell fia. A fiatal modell és vállalkozó halálát a család szóvivője is megerősítette. A Los Angeles-i halottkémi hivatal tájékoztatása szerint Gerber vasárnap egy rehabilitációs intézményben vesztette életét. A halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra - írja a CNN.

Gerber 1999-ben született Kaliforniában, Cindy Crawford és Rande Gerber üzletember két gyermekének egyikeként. Húgához, Kaia Gerberhez hasonlóan már fiatalon elindította modellkarrierjét, hiszen mindössze 16 évesen debütált a kifutón az olasz Moschino divatháznál.

Ezt követően olyan márkáknak dolgozott, mint a Burberry, a Dolce & Gabbana, a Bottega Veneta, a Tommy Hilfiger és a Ralph Lauren, emellett reklámkampányokban szerepelt a Calvin Klein, a Celine, a Pepsi és az Omega képviseletében.

A család a magánéletük tiszteletben tartását kérte. "A család magánszférát kér ebben a rendkívül nehéz és fájdalmas időszakban" – közölte Crawford szóvivője.

Gerber az elmúlt években nyíltan beszélt mentális egészségi problémáiról és kábítószer-használatáról.

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2023-ban egy podcastban elmondta, hogy felületeit a mentális egészségtudatosság növelésére kívánja felhasználni, és saját, "Mental Health Mondays" (Mentális Egészség Hétfők) nevű kezdeményezést is indított. Tavaly decemberben egy Instagram-videóban számolt be az általa szedett antidepresszánsokról és szorongásoldókról, a felvételt azonban később törölte a közösségi oldalról.

Az idén szeptemberi amerikai Vogue címlapsztorijában Kaia Gerber is megszólalt bátyja függőséggel vívott küzdelméről. "Amikor ilyesmi történik egy családban, az mindenkit egyformán érint" – fogalmazott, hozzátéve, hogy bátyja egyfajta tanítómesterré vált a családban azáltal, hogy nyíltan megmutatta emberi sebezhetőségét. Crawford idén júliusban, fia 27. születésnapján még szeretetteljes bejegyzést tett közzé a Facebookon azzal az üzenettel, hogy "Nagyon büszke vagyok a férfira, akivé váltál, de számomra mindig a kisfiam maradsz!"