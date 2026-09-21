Kihúzták a Hatoslottó 38. játékhetének vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, ezen a héten elvitte-e valaki a főnyereményt!
Mi okozta Cindy Crawford 27 éves fiának a halálát? Egészségi problémáiról és kábítószer-használatáról is vallott Presley Gerber
Huszonhét éves korában elhunyt Presley Gerber, Cindy Crawford szupermodell fia. A fiatal modell és vállalkozó halálát a család szóvivője is megerősítette. A Los Angeles-i halottkémi hivatal tájékoztatása szerint Gerber vasárnap egy rehabilitációs intézményben vesztette életét. A halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra - írja a CNN.
Gerber 1999-ben született Kaliforniában, Cindy Crawford és Rande Gerber üzletember két gyermekének egyikeként. Húgához, Kaia Gerberhez hasonlóan már fiatalon elindította modellkarrierjét, hiszen mindössze 16 évesen debütált a kifutón az olasz Moschino divatháznál.
Ezt követően olyan márkáknak dolgozott, mint a Burberry, a Dolce & Gabbana, a Bottega Veneta, a Tommy Hilfiger és a Ralph Lauren, emellett reklámkampányokban szerepelt a Calvin Klein, a Celine, a Pepsi és az Omega képviseletében.
A család a magánéletük tiszteletben tartását kérte. "A család magánszférát kér ebben a rendkívül nehéz és fájdalmas időszakban" – közölte Crawford szóvivője.
Gerber az elmúlt években nyíltan beszélt mentális egészségi problémáiról és kábítószer-használatáról.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
2023-ban egy podcastban elmondta, hogy felületeit a mentális egészségtudatosság növelésére kívánja felhasználni, és saját, "Mental Health Mondays" (Mentális Egészség Hétfők) nevű kezdeményezést is indított. Tavaly decemberben egy Instagram-videóban számolt be az általa szedett antidepresszánsokról és szorongásoldókról, a felvételt azonban később törölte a közösségi oldalról.
Az idén szeptemberi amerikai Vogue címlapsztorijában Kaia Gerber is megszólalt bátyja függőséggel vívott küzdelméről. "Amikor ilyesmi történik egy családban, az mindenkit egyformán érint" – fogalmazott, hozzátéve, hogy bátyja egyfajta tanítómesterré vált a családban azáltal, hogy nyíltan megmutatta emberi sebezhetőségét. Crawford idén júliusban, fia 27. születésnapján még szeretetteljes bejegyzést tett közzé a Facebookon azzal az üzenettel, hogy "Nagyon büszke vagyok a férfira, akivé váltál, de számomra mindig a kisfiam maradsz!"
Súlyos alkoholizmusáról vallott a Celeb vagyok, ments ki innen! sztárja: 10 évig ivott, napi 3 üveg bor volt az adag
Szalay Bence a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban vallott őszintén arról, hogy több mint tíz évig küzdött súlyos alkoholizmussal.
A Netflixre költözhetnek a heti sportközvetítések? Megszólalt a cég tartalomigazgatója - kiderült, mire készül a streaming óriás
A Netflix a FIFA-val is szorosabbra fűzné a kapcsolatot.
Deák Bill Gyulát szeptember 30-án búcsúztatják majd a X. kerületi Új Köztemetőben.
Kihúzták a Hatoslottó 38. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 505 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Hetvenhét éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues egyik legmeghatározóbb alakja.
A legendás énekesen rutinműtétnek számító pacemaker-beültetést végeztek Zalaegerszegen, ám a beavatkozást követő éjszakán váratlanul életét vesztette.
Tematikus műsorokkal, koncertfelvételekkel és portrékkal tisztelgenek a közmédia csatornái Deák Bill Gyula több mint fél évszázados zenei életműve előtt
A magyar blueszene meghatározó énekesének pályafutását egykori alkotótársa, Földes László "Hobo" idézte fel, bemutatva a Hobo Blues Bandben töltött éveket.
A kiváló bluesénekest nemrégiben műtötték, amit sikeresnek hittek, ám csütörtökön váratlanul meghalt. 77 éves volt.
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 38. játékhéten, lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!
Az igazság mániákusai címmel új, magyar bűnügyeket feldolgozó true crime dokumentumsorozat érkezik az HBO-ra
Idén október 1. és 18. között jubileumi, 30. alkalommal rendezik meg a hazai gasztronómia élvonalát bemutató Országos Étterem Hetet.
Soha nem látott összeget kínál a Skandináv lottó főnyereménye: a játék 27 éves története során először 1 milliárd forintot ér a 7 szám eltalálása,
Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét nevezi Magyarország az Oscar-díjra: ilyen esély már régen nem volt
Az, hogy a film bejut-e a shortlistre már decemberben kiderülhet, a hivatalos Oscar-jelöltek listája pedig 2027. január 21-én válik majd nyilvánossá.
A Comcast NBC és a Paramount Skydance a közös európai streamingplatformjuk, a SkyShowtime megszüntetését mérlegeli.
Kihúzták a Hatoslottó 37. játékhetének vasárnapi nyerőszámait, a tét pedig 440 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Görög oszlopok, aranyfüstös csaptelepek, antik bútorok és különleges festmények is helyet kaptak Fásyék otthonában.
120 éves diófa, libanoni cédrus és aranyhalakkal teli tó is található Havas Henrik kisoroszi kertjében.
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.