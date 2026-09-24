Váratlan lépést hozott Tiborcz István méregdrága budai elitklubja: durván csökken az éves tagdíj - így már bárki jelentkezhet?

Drasztikusan csökkenti tagdíjait és lazít a felvételi szabályain a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Botaniq Budai Klub. Az exkluzív svábhegyi intézmény a jövő hónaptól teljesen eltörli az eddigi milliós belépési díjat, miközben a háttérben létszámleépítésről és profilváltásról szólnak a hírek - jelentette a 444.hu.

A 2023 szeptemberében az egykori Fonográf Klub helyén megnyílt komplexum eredeti célja az angolszász privátklubok hagyományának hazai újjáélesztése volt. A diszkrét tárgyalásoknak, valamint luxussport- és wellness-szolgáltatásoknak helyt adó létesítmény korábban a Direkt36 "Dinasztia" című dokumentumfilmje révén került a figyelem középpontjába. Egy rejtett kamerás felvételen illegális szerencsejáték gyanúja merült fel, bár az üzemeltetők utólag hangsúlyozták, hogy a tagok kizárólag játékpénzt használtak.

A nyitáskor a tagságot még szigorú szűréshez és jelentős kiadásokhoz kötötték. A jelentkezőkről egy ötfős, titkos összetételű bizottság döntött, a bejutáshoz pedig egy 4000 eurós (mintegy 1,5 millió forintos) belépési díjat, valamint 9500 eurós (akkori árfolyamon 3,7 millió forintos) éves tagdíjat kellett kifizetni.

A jövő héten, 2026. október 3-án életbe lépő új szabályzat azonban gyökeres változást hoz. A belépési díj teljesen megszűnik, az éves tagdíjat 1,5 millió forintra mérséklik, miközben a korábbi szigorú felvételi feltételeken is lazítanak.

A díjcsökkentés mögött komolyabb átalakítások is meghúzódhatnak. Értesülések szerint a klub jelentősen csökkentette dolgozói létszámát, és a jövőben érdemi profilváltásra készül.