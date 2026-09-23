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Szórakozás

Takarításból él ma a legendás magyar gyerekszínész: A talpon maradásért keményen meg kellett küzdenem

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 12:33

Ötven évvel az Árvácska bemutatója után az egykori gyereksztár, Czinkóczi Zsuzsa ma már 59 éves, és a rivaldafénytől távol, egy takarítócég vezetőjeként éli mindennapjait. A színésznő hosszú idő után ismét a nyilvánosság elé lépett, hogy meséljen küzdelmes életútjáról és a Kecskeméten megtalált családi békéjéről - közölte a femina.hu.

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Pontosan ötven esztendő telt el azóta, hogy Mészáros Márta legendás filmje a mozikba került. A mindössze hétéves Czinkóczi Zsuzsa Csöre szerepében egy csapásra az ország kedvencévé vált, alakítása pedig beírta magát a magyar filmtörténelembe. Gyerekként sorra kapta a felkéréseket, így általános iskolás évei alatt összesen nyolc filmben játszott. Olyan klasszikusokban tűnt fel, mint az Ők ketten, az Olyan, mint otthon, a Napló gyermekeimnek, valamint Jancsó Miklós alkotásai, az Allegro Barbaro és a Magyar rapszódia.

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Bár ígéretes filmes karrier állt előtte, és a Színház- és Filmművészeti Főiskolára is felvették, élete tizenhét évesen, fia születésével más irányt vett. Úgy érezte, anyaként nem tudná végigcsinálni a képzést. A filmszerepek idővel megritkultak – bár felfedezője, Mészáros Márta később is bízott benne, és adott számára lehetőségeket –, a színészetet pedig fokozatosan felváltotta a civil élet. A talpon maradásért keményen meg kellett dolgoznia, az évtizedek során dolgozott baromfifeldolgozóban, felszolgálóként és házmesterként is, mielőtt megalapította volna saját takarítóvállalatát.

Az egykori színésznő ma már ritkán mutatkozik a médiában, a Best magazin kedvéért azonban nemrég kivételt tett. Jelenleg Kecskeméten, a férjével közösen épített kertes házban éli nyugodt hétköznapjait. A közelükben él 43 éves fia, valamint a tágabb család is, így szerettei körében telnek a napjai.

Visszatekintve úgy érzi, mindig is harcos típus volt, akinek komoly küzdelmeket kellett vívnia a boldogulásért. Ma már egyáltalán nem vágyik a korábbi figyelemre, és semmilyen hiányérzet nincs benne. Szívesen vezeti a cégét, sokat utaznak, és hálás azért az életért, amit felépített magának. Elmondása szerint az egészség és a tartalmas hétköznapok mindennél többet jelentenek számára, és már annak is örül, ha semmi váratlan nem történik velük. Mint mondta, ha ez így marad, van mit megköszönnie a sorsnak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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