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Szórakozás

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 39. héten, 2026-ban

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 21:23

Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 39. játékhéten. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinnie a főnyereményt!

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A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Nyereményt akkor érhetünk el a Skandináv lottón, ha, az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találatot érünk el; a főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 39. heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben, görgess lejjebb!

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A Skandináv lottó gépi sorsolásának nyerőszámai a 39. héten:

6; 9, 11; 16; 22; 24; 29.

A Skandináv lottó kézi sorsolásának nyerőszámai a 39. héten:

7; 14; 18; 20; 21; 25; 35.

Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a Skandináv lottón. A következő, 40. héten így 135 millió forint lesz a skandi főnyereménye.

További nyeremények a Skandináv lottón a 39. héten:

  • 6 találat: egyenként 599 455 forint
  • 5 találat: egyenként 9 275 forint
  • 4 találat: egyenként 2 885 forint

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Címlapkép: Getty Images
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