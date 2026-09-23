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Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 39. héten, 2026-ban
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 39. játékhéten. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinnie a főnyereményt!
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Nyereményt akkor érhetünk el a Skandináv lottón, ha, az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találatot érünk el; a főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 39. heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben, görgess lejjebb!
A Skandináv lottó gépi sorsolásának nyerőszámai a 39. héten:
6; 9, 11; 16; 22; 24; 29.
A Skandináv lottó kézi sorsolásának nyerőszámai a 39. héten:
7; 14; 18; 20; 21; 25; 35.
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a Skandináv lottón. A következő, 40. héten így 135 millió forint lesz a skandi főnyereménye.
További nyeremények a Skandináv lottón a 39. héten:
- 6 találat: egyenként 599 455 forint
- 5 találat: egyenként 9 275 forint
- 4 találat: egyenként 2 885 forint
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