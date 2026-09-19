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Mutatjuk az európai szuperlottó legfrissebb nyerőszámait: 14 magyar irtó szerencsésen ébredt – ennyivel lettek gazdagabbak

Pénzcentrum
2026. szeptember 19. 09:00

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/38. heti, pénteki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az európai szuperlottó főnyereményét!

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Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. 

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Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 38. játékhéten, pénteken:

4; 25; 30; 32; 33; 4; 5

Telitalálat ezen a sorsoláson nem volt. A következő játékhéten így már 68 millió eurós, azaz összesen 24 milliárd 715 millió forintos fődíjért játszhatnak a szerencsevadászok.

A mostani sorsoláson a magyar játékosok legnagyobb nyereménye a 4+1-es nyerőosztályban született: 14-en egyenként 125 325 forinttal lettek gazdagabbak.

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Címlapkép: Getty Images
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