Mutatjuk az európai szuperlottó legfrissebb nyerőszámait: 14 magyar irtó szerencsésen ébredt – ennyivel lettek gazdagabbak

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/38. heti, pénteki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az európai szuperlottó főnyereményét!

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 38. játékhéten, pénteken:

4; 25; 30; 32; 33; 4; 5

Telitalálat ezen a sorsoláson nem volt. A következő játékhéten így már 68 millió eurós, azaz összesen 24 milliárd 715 millió forintos fődíjért játszhatnak a szerencsevadászok.

A mostani sorsoláson a magyar játékosok legnagyobb nyereménye a 4+1-es nyerőosztályban született: 14-en egyenként 125 325 forinttal lettek gazdagabbak.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon