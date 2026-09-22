Agyad eldobod, ki váltja Árpa Attilát: elképesztő jelenettel robbant be a magyar sztár a dzsungelbe

Kabát Peti váltja Árpa Attilát a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban. Az egykori labdarúgó interaktív feladatot kapott, így a jövőben ő közvetíti majd a nézők által kitalált csínytevéseket a dzsungelben küzdő játékosoknak.

A korábbi közönségkedvenc belépője igazán emlékezetesre sikerült, ugyanis a megszokott útvonal helyett a műsorvezetők, Istenes Bence és Sipos Orsi melletti folyóból bukkant fel. A váratlan érkezés mindkét tévést meglepte, Bence alig akart hinni a szemének, Orsi pedig azonnal afelől érdeklődött, mi járatban van a dzsungelben.

Kabát – aki korábban már versenyzőként is részt vett a realityben – a tőle megszokott humorral reagált, és viccesen megjegyezte, hogy elfogyott a pénze, így munkára volt szüksége. Ezután komolyabbra fordítva a szót elárulta, hogy a távozó Árpa Attila helyét veszi át, és afféle élő hídként fog működni a közönség és a celebek között - írta meg a Blikk.

A feladata szerint Kabát a táborban felállított telefonfülkéből mindennap élőben jelentkezik majd. Ennek az újításnak köszönhetően a nézők sokkal közvetlenebbül alakíthatják a műsor menetét, hiszen az általuk beküldött ötletek és feladatok alapján nehezíthetik meg a sztárok amúgy is embert próbáló mindennapjait.