A Hatoslottó nyerőszámai a 38. játékhéten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 38. játékhetének vasárnapi nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következő héten, csütörtökön a várható főnyeremény 660 millió forint lesz.

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

4; 6; 14; 19; 30; 41

A 38. heti vasárnapi sorsoláson nem született telitalálatos szelvény. Ezért a következő héten, csütörtökön 660 forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.

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További nyeremények a Hatoslottón:

3 találat: 3 440 Ft

4 találat: 11 390 Ft

5 találat: 644 410 Ft

Jokerszám: 207553

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren. A 39. héten ezért 70 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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