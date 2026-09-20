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A Hatoslottó nyerőszámai a 38. játékhéten, vasárnap
Kihúzták a Hatoslottó 38. játékhetének vasárnapi nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következő héten, csütörtökön a várható főnyeremény 660 millió forint lesz.
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):
4; 6; 14; 19; 30; 41
A 38. heti vasárnapi sorsoláson nem született telitalálatos szelvény. Ezért a következő héten, csütörtökön 660 forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.
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További nyeremények a Hatoslottón:
- 3 találat: 3 440 Ft
- 4 találat: 11 390 Ft
- 5 találat: 644 410 Ft
Jokerszám: 207553
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren. A 39. héten ezért 70 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
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