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Leleplezték az új iPhone készülékeket: ennyibe fog kerülni az összehajtható kijelzős iPhone Duo, iPhone 18 Pro és Pro Max
Az Apple 2026. szeptember 9-i őszi bemutatóján nemcsak a cég új vezérigazgatója, John Ternus debütált, hanem hivatalosan is leleplezték a várva várt, összehajtható kijelzős iPhone Duót. Mivel a hagyományos alapmodell idén kimaradt a kínálatból, az okostelefonos szegmensben a megújult kamerákkal és fejlett mesterséges intelligencia-funkciókkal érkező iPhone 18 Pro és Pro Max képviselte a csúcskategóriát, emellett pedig az Apple Watch és az AirPods széria is megkapta a szokásos éves frissítését.
Tim Cookot szeptember elsejével John Ternus váltotta az Apple vezérigazgatói székébenben. Az egykori hardverfejlesztési vezetőnek nincs könnyű dolga. Azon felül, hogy a dráguló alkatrészek okozta növekvő gyártási költségekkel kell megbirkóznia, a legfontosabb feladata az Apple lemaradásának ledolgozása a mesterséges intelligencia területén. Ennek megfelelően a bemutató fókuszában azonnal az MI, valamint az új, személyre szabott, intelligens központtá formált Siri képességei álltak.
Rendhagyó módon az Apple idén nem dobott piacra alapvető iPhone 18-at – a bennfentes értesülések szerint ez a modell tavasszal érkezhet –, így a figyelem teljes egészében a csúcskészülékekre terelődött. Az iPhone 18 Pro és Pro Max formaterve alapvetően az előző generációt idézi, ám a színválaszték egy új, burgundivörös árnyalattal bővült.
A borítás alatt ugyanakkor jelentős az előrelépés, hiszen az új chip és az energiatakarékosabb kijelző mellett a Pro Max egy nagyobb, 5567 mAh-s akkumulátort kapott. A fotózás szerelmeseinek fontos újítás, hogy a főkamerát a tükörreflexes fényképezőgépekhez hasonlóan állítható rekeszértékű objektívvel látták el. A fejlesztések ugyanakkor várhatóan az árcédulán is meglátszanak majd, a készülékek ugyanis drágulhatnak az elődmodellekhez képest.
A nap legnagyobb meglepetése kétségtelenül a régóta pletykált összehajtható okostelefon, az iPhone Duo volt. A várhatóan 2000 dollár (nagyjából 750–800 ezer forint) körüli áron debütáló, prémium kategóriás eszköz nem egy hagyományos méretű mobil megkettőzése, hanem egy rövidebb, ám szélesebb kialakítást kapott, kifejezetten a tartalomfogyasztásra és olvasásra fókuszálva.
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Összecsukott állapotban egy 5,5 hüvelykes, kinyitva pedig egy 7,8 hüvelykes kijelzőt kínál. Kiterítve mindössze 4,5 milliméter vastag, amivel még a tavaly bemutatott iPhone Airnél is karcsúbb. A kijelző gyűrődését folyékony fémből készült zsanérokkal minimalizálták a mérnökök. Az ultravékony kialakítás oltárán ugyanakkor feláldozták a Face ID-t és a telefotó-lencsét is, így a biometrikus azonosítást egy oldalsó gombba épített Touch ID végzi.
A mobiltelefonok mellett a hordható eszközök is megkapták az éves frissítésüket, bár ezek esetében inkább csak finomhangolásokról beszélhetünk. Az Apple Watch Series 12 új, hatékonyabb chippel érkezik, a hírek szerint visszatérhet a kerámiatartalmú tok, valamint a cég egy folyamatos pulzusmérésen alapuló új funkciót is bevezethet. Az Apple Watch Ultra 4 és a fülhallgatók kínálatát frissítő AirPods 5 idén szintén mérsékelt ráncfelvarrással debütált.
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