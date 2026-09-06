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Kegyetlenül kiakadtak a rajongók: máris áll a bál az új Harry Potter-sorozat körül
Több sebből is vérzik az HBO új Harry Potter-sorozatának előkészítése, hiszen a közzétett előzetesek és az újragondolt, minimalista roxforti címerek komoly rajongói ellenérzést váltottak ki. A készítőknek emellett váratlan szereplőváltással és a forgatást lassító tényezőkkel is meg kell küzdeniük a december 25-re tervezett premierig - írta meg a liner.hu.
Bár az első mozifilm bemutatója óta idén már negyedszázad telt el, az eredeti adaptáció vizuális világa továbbra is rendkívül magas mérceként lebeg a projekt felett. A legnagyobb kihívást az jelenti a stábnak, hogy saját, egyedi arculatot teremtsen a tízévesre tervezett szériának, és kilépjen a korábbi mozifilmek látványtervezője, Stuart Craig, valamint jelmeztervezője, Jany Temime által megalkotott ikonikus örökség árnyékából.
A rajongók elégedetlensége egy ünnepi rendezvényen csúcsosodott ki, ahol leleplezték a Griffendél, a Mardekár, a Hugrabug és a Hollóhát új címerpajzsait. A csatorna egy letisztultabb, minimalistább dizájnt választott a házak jellegzetes állataival és új betűtípusokkal, ám a közönség jelentős része hiányolja a korábban megszokott, részletgazdag és patinás motívumokat. A negatív visszhang hatására az HBO az egyik előzetest már módosította, és az sem kizárt, hogy a bemutatóig a házak címereit is újratervezik.
A látványt érő kritikák mellett a színfalak mögött is akadnak problémák, leginkább a szereposztás és a munkatempó terén. A Gilderoy Lockhart szerepére eredetileg kiszemelt Nicholas Hoult időközben távozott a produkcióból, a helyét pedig Kit Harington vette át. Mindeközben a forgatást jelentősen lassítják a gyerekszínészek foglalkoztatására vonatkozó szigorú időkorlátok is.
A nehézségek és az újraforgatások ellenére a csatorna egyelőre tartja magát az eredeti ütemtervhez, így a varázslóvilág újragondolt története az év végén, december 25-én debütál az HBO és a Max felületén.
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