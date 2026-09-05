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Két új sztárral tér vissza a képernyőre a Heti Hetes: egyikük máris gyomorgörccsel küzd
Holnap, szeptember 6-án új epizódokkal tér vissza a képernyőre a Heti Hetes. A jól megszokott arcok mellett ezúttal két új szereplő, Janklovics Péter és Járai Máté is csatlakozik a csapathoz, hogy megvitassák a hét legfontosabb eseményeit.
Az X-Faktor után jelentkező műsor házigazdája ebben az évadban is Nagy Ádám lesz, aki kifejezetten örül annak, hogy a mostani szezonban új szereplőket is kipróbálnak. A debütálók mellett természetesen a korábbi adásokból már ismert arcok – Kajdi Csaba, Lilu, Hevér Gábor és Fancsikai Eszter – is visszatérnek a stúdióba.
Bár Janklovics Péter rutinos fellépőnek számít, bevallotta, hogy az új feladat mégis izgalommal tölti el. Saját elmondása szerint némi gyomorgörccsel áll a kihívás elé, hiszen nem tudja pontosan, milyen dinamika alakul majd ki adás közben, de bízik benne, hogy a kezdeti drukk a beszélgetés előrehaladtával hamar feloldódik.
Járai Máté régi rajongója a klasszikus Heti Hetesnek, és mindig is csodálta a korábbi szereplők szókimondását. Számára a műsor kiváló alkalom arra, hogy baráti társaságban ossza meg a véleményét az aktuális történésekről. Kiemelte, hogy nincsenek előtte tabuk, és kifejezetten szeret kényesebb témákat is feszegetni; egyedül a politikai kérdésekkel kapcsolatban óvatosabb, mivel abban a világban kevésbé mozog otthonosan.
A visszatérő vendégként szereplő Kajdi Csaba úgy véli, a műsor sikerének kulcsa továbbra is a humor és az őszinteség. Bár elismerte, hogy bizonyos témákat valószínűleg elkerülnek majd, a legfőbb céljuk most is az, hogy szórakoztató és szókimondó módon reagáljanak a mindennapok eseményeire.
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